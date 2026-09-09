«Любимая ученица Вивальди», или «Primavera»

Проект «Линия жизни. Израиль» приглашает на показы фильма «Любимая ученица Вивальди» («Primavera») с русскими субтитрами — с 8 по 13 октября в четырёх городах страны.

Есть такой жанр: «оперный постановщик снимает свой первый фильм». Обычно это заканчивается либо избыточной красивостью, либо неловкой попыткой доказать, что кино — тоже искусство. Дамиано Микьелетто, один из самых титулованных режиссёров оперы в мире, эту ловушку обошёл. Его дебютная полнометражная картина «Primavera» — вольная экранизация романа Тициано Скарпы «Stabat Mater» (Премия «Стрега», 2009) — доехала до Торонто, затем до итальянского проката, ныне – до международного, и вся критика, что удивительно для дебюта, сошлась в одном: получилось хорошо. Этот фильм — картина, которую нужно не просто смотреть, а слушать. Неплохой комплимент для режиссёра, чья прежняя профессия как раз и заключалась в том, чтобы заставлять зрителя слушать.

Дамиано Микьелетто двадцать лет ставит оперы, и когда стало известно, что он снимает свой первый фильм, то можно было ожидать чего угодно — избыточной красивости, желания доказать всем, что не только опера, но и кино большое искусство, желания выплеснуть чистую музыку на экран или сделать байопик. Ничего из этого не случилось.

Хотя имя Вивальди вынесено в название, байопика тут не ищите. Композитора, которого мы знаем по «Временам года», в кино почти не показывали — было пару малоизвестных лент, и всё на этом. Микьелетто не берётся закрывать пробел биографией Вивальди целиком, но выбирает один эпизод — годы до «Времён года», когда Вивальди, рукоположенный в 25 лет в сан и прозванный за цвет волос «рыжим священником», служил учителем музыки в венецианском приюте Ospedale della Pietà, куда свозили брошенных детей.

Вот приют и есть настоящее место действия. Девочек там с малых лет учили играть, из лучших собирали оркестр — тот самый, что звучал из-за решётки: слушатели слышали скрипки, но лиц музыкантш не видели никогда. Одна из воспитанниц, Чечилия, скрипачка с характером и явным талантом — и она, а не Вивальди, настоящая героиня фильма. С появлением нового учителя Чечилия впервые задумывается, что жизнь может быть устроена иначе.

Вся история, по сути, держится на ней. Микьелетто снимал попытку взрослеющей девушки представить себе будущее за стенами приюта, и получился исторический,, костюмный, красивейший фильм и одновременно разговор о свободе и самопознании, звучащий на сегодняшнем языке в декорациях трехвековой давности. Музыка в этом фильме — вовсе не украшение действие, а та красная нить, что связывает Чечилию и Вивальди: оба одиноки, оба нашли в музыке единственный способ быть услышанными.

Забавная деталь: сама мелодия «Весны», та, что все узнают с первых нот, даже не зная автора, звучит в фильме только в финальных титрах. Это неоднозначный прием также сыграл свою роль: вместо того чтобы строить картину вокруг знаменитой темы, как вокруг рекламной вывески, Микьелетто держит её за кадром до самого конца.

Конечно же, есть в фильме и вторая линия – постановочная — которую ожидают от режиссёра с оперным бэкгранудом: работа со светом, костюмами, пространством и сама Венеция, воссозданная с вниманием к мельчайшим деталям, но без открыточного лоска.

Текла Инсолия в роли Чечилии и Микеле Риондино в роли Вивальди ведут свои личные и общую историю без пафоса, очень искренне и открыто.

Всё вместе сложилось в тот редкий случай, когда режиссёрский дебют пусть и маститого — но в другой области — постановщика) выглядит зрелой работой.

Сам Микьелетто, рассказывая о фильме, повторяет одну мысль: это не история о великой любви и не биография гения, а встреча двух одиночеств через музыку — девушки, которой некому доверить голос, и композитора, чей талант оценят лишь спустя два века после смерти. 2025-й — год трёхсотлетия «Времён года», и режиссёр надеется, что интерес к фильму подтолкнёт зрителей и к менее известным сочинениям Вивальди, например к духовной хоровой музыке вроде «Gloria in D Major», которую он сам открыл для себя только во время работы над картиной.

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«Любимая ученица Вивальди» / «Primavera»

Режиссёр: Дамиано Микьелетто

Италия, Франция, 2025

Кинофестиваль в Торонто 2025 — официальная программа

Показы фильма «Любимая ученица Вивальди» с субтитрами на русском языке проходят в рамках проекта «Линия жизни. Израиль».

Тель-Авив — четверг, 08.10.2026, 19:00, кинотеатр «Лев Тель-Авив»

Хайфа — пятница 09.10.2026, 12:00, «Синематека»

Иерусалим – воскресенье, 11.10.2026, 19:00, «Лев Смадар» Иерусалим

Раанана – вторник, 13.10.2026, 19:00, кинотеатр «Лев Раанана»

Заказ билетов: https://fn.kassa.co.il/announce/86881

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Фотографии предоставлены продюсером проекта и сетью кинотеатров «Лев»