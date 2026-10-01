Мероприятия и проекты Национальной библиотеки Израиля в память о 7 октября

Фото — © דור פזואלו -Dor Pazuelo

Выставка мемориальных книг «7.10 | Переплетённые памятью» (Bound in Memory), созданных после 7 октября и в годы войны, трёхмерная карта населённых пунктов у границы с сектором Газа, новый мини-сайт с историями и свидетельствами, а также открытие выставки 6 октября с участием известных гостей, родных и друзей убитых и павших — такова программа Национальной библиотеки Израиля.

Во вторник, 6 октября, в 20:30 Национальная библиотека Израиля совместно с ассоциацией «Котвим хаим» («Пишем жизни») проведёт специальный вечер, посвящённый созданию книг памяти и их значению, с участием семей и авторов. В этот же вечер откроется выставка мемориальных изданий «7.10 | Переплетённые памятью».

Ведущий вечера — Юваль Авиви, журналист и ведущий общественной телерадиокорпорации КАН. Его собеседниками станут Зоар Хофман, вдова майора запаса Ицхара Хофмана; Адва Грушка, мать майора Таля Грушки; лауреат литературной премии «Сапир», доктор Эяль Хайот-Ман, автор книги памяти «Амир Лави — образы и мелодии его жизни»; Дана Наоми Бен-Шломи, основательница ассоциации «Котвим хаим», которая помогает семьям, потерявшим близких, издавать книги памяти; Талия Данциг, внучка Алекса Данцига, убитого в плену ХАМАСа.

Вход на вечер открытия свободный. Необходима предварительная регистрация.

Регистрация на открытие: https://www.nli.org.il/he/visit/events/bound-in-memory

Специальный мини-сайт позволит пользователям познакомиться онлайн с материалами, которые библиотека собирала и сохраняла на протяжении последних трёх лет.

«7.10 | Переплетённые памятью»: https://www.nli.org.il/he/discover/books/7-october-books

«Свидетельствуя» (Bearing Witness) и «7.10 | Переплетённые памятью»

Библиотека открыла двери своего нового здания в тени трагедии 7 октября 2023 года. Уже через день после этих страшных событий она запустила Bearing Witness — масштабный проект по сбору всех документальных материалов, связанных с 7 октября и его последствиями, как в Израиле, так и за его пределами. В рамках проекта библиотека собирает, сохраняет и каталогизирует свидетельства, личные архивы и все другие материалы, документирующие этот период, чтобы сберечь их для будущих поколений.

Проект Bearing Witness: https://www.nli.org.il/en/discover/archives/7-october

В преддверии третьей годовщины библиотека вновь обратилась к вопросу о том, как почтить память убитых и павших, и решила представить проект «7.10 | Переплетённые памятью» — экспозицию книг, брошюр, буклетов, электронных книг и материалов в других форматах, созданных людьми, лично знавшими погибших. Библиотека обратилась к их родным и друзьям с просьбой передать на хранение мемориальные издания, которых ещё нет в её коллекции.

В библиотеку уже передано около 200 мемориальных изданий, и поступление новых продолжается. Экспозиция будет представлена в течение трёх месяцев. Эти издания вошли в коллекцию Bearing Witness наряду с изображениями, наклейками, прощальными речами, свидетельствами и другими документальными материалами.

Проект Bearing Witness Национальной библиотеки Израиля создан в сотрудничестве с Министерством наследия и Управлением «Ткума», при щедрой поддержке партнёров и дарителей.

Специальные экскурсии с трёхмерной картой

С 7 по 15 октября библиотека проведёт серию бесплатных экскурсий с использованием современной интерактивной трёхмерной карты приграничного с сектором Газа региона, разработанной лабораторией NUR Университета имени Бен-Гуриона в Негеве. Посетители смогут исследовать различные места этого региона: на соответствующие участки карты будут проецироваться слои географических данных и архивные материалы проекта Bearing Witness.

Участие в экскурсиях бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Экскурсии проводятся только на иврите.

Экскурсии и регистрация: https://www.nli.org.il/he/visit/events

Каталогизация имён

Следуя своему профессиональному обязательству обеспечивать максимально широкий доступ к информации, отдел каталогизации библиотеки работает над тем, чтобы имена заложников — живых и погибших, убитых и павших были доступны через МАЗАЛ, израильскую национальную базу авторитетных записей.

МАЗАЛ — аббревиатура ивритского названия «маагар зеуйот леуми», то есть «национальная база идентификационных данных». Это центральная база авторитетных записей и инструмент унификации сведений, который объединяет ресурсы Национальной библиотеки Израиля и библиотек-партнёров, предоставляя пользователям онлайн-каталогов наиболее полную и соответствующую запросу информацию.

В данном случае база создаёт для каждого человека стандартную идентификационную запись, включающую его имя, и связывает с ней различные источники и материалы, относящиеся к нему. Это позволяет находить связанные с человеком сведения и документы, даже если его имя встречается в разных вариантах написания или в различных контекстах.

О Национальной библиотеке Израиля

Основанная в 1892 году Национальная библиотека Израиля — один из ведущих мировых центров, который сохраняет историю и культуру еврейского народа во всём мире, а также израильтян любого происхождения и вероисповедания, и делает это наследие доступным широкой аудитории.

Её коллекции мирового уровня включают книги, карты, фотографии, музыку, рукописи, архивы, историческую прессу и эфемерные печатные материалы, рассказывающие об истории еврейского народа, Государства Израиль и Земли Израиля на протяжении веков.

Национальная библиотека Израиля — ведущая исследовательская библиотека страны, работающая для учёных и исследователей. Одновременно она стремится знакомить со своими сокровищами школьников и студентов, преподавателей и широкую публику по всему Израилю и за его пределами, предлагая разнообразные культурные и образовательные программы.

Открытое в 2023 году здание библиотеки в Иерусалиме, спроектированное всемирно известным архитектурным бюро Herzog & de Meuron, стало новой знаковой достопримечательностью Израиля.

Сайт: https://www.nli.org.il/en

Текст — по материалам пресс-релиза. Все фотографии — © דור פזואלו -Dor Pazuelo — предоставлены пресс-отделом Национальной библиотеки Израиля