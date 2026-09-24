Верхнее фото: JBO и Шакед Бар. Credit — Rustam Baeramov



Иерусалимский Оркестр Барокко представляет фестиваль «Ведьмы?»: «Эхо»

16-17 октября 2026 | «Бейт Хансен» и зал YMCA, Иерусалим

Художественный руководитель: Давид Шемер

Путешествие по следам женщин, изменивших музыку, — от античных мифов до джаза XX века

Фестиваль «Ведьмы?» впервые состоялся в июле 2021 года. Инициатива и последующая организация этого музыкального праздника полностью принадлежит Иерусалимскому Оркестру Барокко.

Фестиваль «Ведьмы?» посвящен произведениям, созданным композиторами-женщинами в разные годы и эпохи, как сотни лет назад, так и в наши дни, и представляет разные культуры, существующие как в Израиле, так и в других странах.



Пятый год подряд Иерусалимский Оркестр Барокко проводит фестиваль с вопросительным знаком в названии — «Ведьмы?». Вопрос риторический: героини фестиваля не колдовали, а сочиняли, пели, держали салоны и вдохновляли мужчин, которых потом назвали классиками. В этом году фестиваль называется «Эхо» — и это точное описание того, что случилось с их голосами: они не смолкли, а продолжают звучать, просто немного изменившись, как всякое эхо.

В течение двух дней зрителей ждёт встреча с королевами, музами, покровительницами и просто женщинами, чьё присутствие определяло музыку и культуру вокруг них — от древнегреческих мифов и салонов Вены и Берлина до джазовых клубов и концертных залов наших дней. Завершит фестиваль Иерусалимский Оркестр Барокко праздничным концертом «Клеопатра и Юлий Цезарь» — при участии меццо-сопрано Шакед Бар и под управлением Давида Шемера.

Пятница, 16 октября

День открывается программой «Дафнис и ветер: балканский миф» (11:00, «Бейт Хансен») — путешествием от истории пастуха Дафниса и нимфы Хлои к балканским народным мотивам. Исполняют ансамбль «Мецо»: Дорет Флорентин (блок-флейты), Орит Мессер-Якоби (барочная виолончель), Гидеон Бретлер (гитары) — вместе с вокальным ансамблем «Кдошот»: Нета Шпигель, Амит Фишбейн и Лайла Мазаль Йинишен. В программе — от древнегреческих источников до сочинения барочного композитора Жозефа Бодена де Буамортье и народных мелодий.

В 13:30 там же — «Дульсинея, любовь моя»: испанская музыка Ренессанса и барокко в сопровождении отрывков из «Дон Кихота» Сервантеса. Играет ансамбль «Кинару»: Таль Арбель (виола да гамба, художественное руководство), Офира Закай (теорба), Эяль Лебер (барочная гитара), Ави Агбаба (ударные).

В 17:00, уже в конференц-зале YMCA, — «Женская песнь»: сопрано Наоми Бурла Леви, теорба Нога Накаш, виола да гамба Соня Биненфельд Навот исполняют музыку XVII века на тексты, написанные от женского лица, — о любви, материнстве, войне и мире. Программа построена так, что за каждым текстом стоит женский голос: то мифологический или религиозный персонаж, то мать, то ничем не защищённый человеческий голос.

Вечер пятницы завершает High Heels (21:00, аркада YMCA) — женское вокальное джазовое трио: Шир Шнайдер, Михаль Левинтон и Маайан Блевис поют свинг в духе 1940-1950-х, с Авивом Ладани за роялем, Талем Ореном на контрабасе и Нерией Мизрахи на ударных. Оригинальные аранжировки в духе Andrew Sisters. После барокко — вполне уместная смена курса.

Суббота, 17 октября

Программа открывается путешествием «Вена: Веймар: Сибирь» (11:00) — рассказом о женщинах, без которых история классической музыки выглядела бы иначе: Франциска фон Жакен, Тереза фон Траттнер, Сара Леви, герцогиня Анна Амалия и виолончелистка Лиза Кристиани, чей путь довёл её до Сибири в буквальном смысле. Исполняет Израильский романтический ансамбль: Гили Ринот (кларнет, художественное руководство), Амос Боасон (альт), Марина Кац (виолончель), Асаф Зомер (фортепиано эпохи). В программе — три короткие сонаты Wq 92 Карла Филиппа Эмануэля Баха, трио «Кегельштат» KV 498 и Фантазия до минор KV 475 Моцарта, «Песня без слов» op. 109 Мендельсона и дивертисмент си-бемоль мажор самой герцогини Анны Амалии — редкий случай, когда покровительница искусств оказывается ещё и автором программы.

В 13:30 — концерт «Строцци», посвящённый венецианской «самой виртуозной певице» своего времени, композитору Барбаре Строцци, и кругу музыкантов, собиравшихся вокруг неё в академии «Униссони». Даниэла Скорка (сопрано), Кати Дебрецени (скрипка) и Давид Шемер (клавесин) исполняют музыку Строцци, Монтеверди, Кастелло и Марини.

В 17:00 — «Золотое яблоко»: ангел и человек ищут женщину, достойную золотого яблока и роли матери Иисуса, и по пути встречают героинь Библии — от Евы до Эсфири. Каждая получает собственный музыкальный портрет из барочных сочинений Богемии, Италии, Англии и Германии, а оригинальные тексты связывают эпизоды в единый музыкально-театральный спектакль. Исполняет ансамбль «Нари»: Лирон Гивони (сопрано), Наоми Хассон (блок-флейты), Йотам Харан (барочная виолончель), Гай Пардо (клавесин).

Закрытие: «Клеопатра и Юлий Цезарь»

Фестиваль закрывается в субботу в 20:30, в зале YMCA, праздничным концертом «Клеопатра и Юлий Цезарь». Клеопатра — героиня, которую барочные композиторы не могли обойти стороной: слишком удобный сюжет, слишком яркая женщина, слишком много поводов для арии. В программе — Гендель, Хассе, Сарторио и Граун, каждый из которых по-своему представлял себе египетскую царицу и её не менее знаменитого возлюбленного — Юлия Цезаря.

Партии обоих исполняет одна певица — меццо-сопрано Шакед Бар: ей предстоит переходить от женской точки зрения к мужской и обратно, оставаясь при этом одним и тем же голосом. Дирижирует Давид Шемер, за пультом — Иерусалимский Оркестр Барокко.

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Фестиваль «Ведьмы?» 2026: «Эхо» | Иерусалимский Оркестр Барокко

16-17 октября 2026

«Бейт Хансен» и зал YMCA, Иерусалим

Билеты: 50-150 шекелей

Подробности и билеты: https://jbo.co.il/festivals/פסטיבל-מכשפות-2026/

Дополнительная информация на сайте https://www.jbo.co.il/

https://jbo.co.il/en/festivals/witches—festival-2026-echo/

Страница в фейсбуке — https://www.facebook.com/JerBaroqueOrchestra

Все фотографии предоставлены пресс-службой Иерусалимского Оркестра Барокко