Фотограф Александр Кучерявый | “LOCATION – HAIFA”

Текст – © AK Если бы 6 июня около 7 часов вечера вы приехали в Хайфу на поезде, вышли на станции Мерказ ха-Шмона и прошли бы сотню метров до улицы Ха-Намаль, то возле первого же дома по правой стороне вы увидели бы какой-то ажиотаж. Люди сидят на соседних скамейках, тротуарах или стоят вокруг обычной двери из стекла и пластика, на которой красуется афиша выставки “LOCATION HAIFA”. Люди снаружи курят и что-то обсуждают. За дверью горит яркий свет, а людей внутри еще больше. Если бы вы открыли эту дверь, то первым делом услышали бы скрипку и оживленные разговоры. Люди внутри обсуждают фотографии, которые висят на стенах. Внутри прохладно, в отличие от утомительной уличной жары. Фотографии довольно крупного формата и вы с порога смогли бы разглядеть, что их автор вряд ли увлекается реализмом. На кадрах красивые люди, но выглядят они как на картинах сюрреалистов. У кого-то завязаны глаза, кто-то скрыт за запотевшим стеклом, кто-то загримирован и так далее. Но люди эти не отталкивают. Наоборот, они притягивают ваше внимание.

На стене слева от двери вы сможете заметить листы с описанием выставки и информацией об авторе, написанные на русском и иврите. Из них вы узнаете, что автора зовут Александр Кучерявый, что он новый репатриант из России и что он приехал чуть больше года назад.

Выставка называется “LOCATION HAIFA”, потому что после репатриации Александр поселился в Хайфе и все снимки на выставке сделаны им здесь. Он показывает, на что вдохновил его этот сложносочиненный город, какие образы вытащил из его подсознания. Александр восхищается Хайфой и выжимает все из своего свежего взгляда на нее.

Вы слышите, что к скрипке присоединяется пианино и музыка становится более объемной. Вы берете с фуршетного стола стаканчик белого вина и начинаете неспешный осмотр. Зрителей много, иногда вам приходится подождать, чтобы было удобно подойти к фотографии. Медленно вы погружаетесь в мир фотографа, который сделал эти снимки.

Одну за одной вы проходите все 28 работ, каждая из которых рассказывает вам свою небольшую историю. Вернее, история у каждого зрителя возникает своя. Музыка останавливается, к микрофону выходит автор. Кладет камеру на стул. Александр одет в две рубашки, одна поверх другой. Обе серые. Он немного смущенно улыбается и благодарит всех, без кого эта выставка не могла бы состояться. Дальше он благодарит скрипачку Екатерину Ровенскую и объявляет выступление джазового дуэта Intuitive Project. На импровизированную сцену возвращается пианист Ярослав Образцов и выходит певица Юлия Варди. Они начинают исполнять известные джазовые стандарты в своем авторском прочтении. Вы вместе с большинством зрителей стоите вокруг музыкантов и стараетесь совместить музыку и те образы, которые висят на стенах.

Автор же берет свой фотоаппарат и растворяется в толпе, продолжая снимать репортаж с открытия своей выставки. Делать это ему трудно, каждую секунду к нему подходят знакомые, коллеги и просто зрители, поздравляют, задают вопросы, высказывают мнения. Тем временем вы идете за вторым бокалом вина и решаетесь и сами подойти к автору. Вы говорите ему пару добрых слов и поздравляете. Он вам приветливо улыбается и сразу предупреждает, что, к сожалению, вряд ли сможет запомнить ваше имя, сегодня это невозможно, но сердечно благодарит вас за то, что вы уделили время и пришли. Джаз заканчивается и пианист объявляет, что сейчас свое произведение сыграет композитор Владимир Торчинский, он специально приехал из Тель-Авива, чтобы посмотреть выставку и сыграть здесь. Он садится за клавиши и исполняет необычную, но завораживающую мелодию, которая очень подходит к фотографиям Александра. Все вместе это производит сильное впечатление. После его выступления, вы, скорее всего, уже допили бы свое вино и решили, что и духовной пищи вы получили сегодня в нужном для вас количестве. На этой высокой ноте в приятно-задумчивом настроении вы выходите на жаркую улицу через неприметную пластико-стеклянную дверь.

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Существует мнение, что Хайфа провинциальный город, что здесь не очень интересно и мало красивого. Фотограф Александр Кучерявый с этим мнением не согласен. В своих снимках Александр пытается продемонстрировать, что у этого города уникальный характер, душа и совершенно особая, сложная красота. Хайфа хоть и не является главным героем его фотографий, но создает неповторимую атмосферу и антураж, в которые он помещает своих моделей.

Второй темой этой выставки стали одиночество и отчужденность, которые неизбежно сопровождают любого человека в первое время после переезда в новую страну. Эта тема просочилась на фотографии из подсознания вопреки воле автора и определила выбор фотографий. Этими двумя переживаниями Александр и хочет поделиться с посетителями своей выставки “LOCATION – HAIFA”.

Об авторе

Александр Кучерявый, фотограф и новый репатриант из России. Первые фотографии он сделал в 2004 году, а профессиональную карьеру фотографа начал в 2015. С тех пор в портфолио Александра появилось немало интересных проектов, обложки для книг крупнейшего российского издательства, публикации в международных журналах, обложки музыкальных альбомов и афиши артистов, персональная выставка в Москве.

В январе 2023 года Александр совершил алию и начал новую жизнь в Хайфе. Здесь он продолжил свою фотокарьеру и принял участие в нескольких коллективных художественных выставках. Также Александр начал развитие в новой сфере деятельности – снял несколько короткометражных документальных фильмов и музыкальный клип.

“LOCATION – HAIFA” – это его первая персональная выставка в Израиле. Ее можно назвать художественным отчетом о первом годе жизни в стране/

Страница мероприятия –

https://www.facebook.com/events/3326233567683307/

instagram.com/sasha_siniy_photo

facebook.com/sasha.siniy.photo

vk.com/sasha_siniy_photo