Гленнис Грейс исполнит любимые хиты Уитни Хьюстон в Тель-Авиве

17 мая, в 21.00, в зале «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве прозвучат легендарные суперхиты Уитни Хьюстон, которые исполнит Гленнис Грейс, голландская певица и автор песен, участница «Евровидения 2005», финалистка конкурса America’s Got Talent.

Шоу Whitney – A Tribute by Glennis Grace всколыхнуло музыкальный мир в 2018 году, было высоко оценено критиками, показывалось во многих странах и вот теперь прибывает в Тель-Авив в рамках мирового турне.

Американская королева мировой поп-сцены, обладательница исключительного голоса в пять октав и множества наград сыграла особую роль в судьбе и карьере уроженки Амстердама Гленнис Грейс. «Уитни вдохновляла меня тем, как она выступала, как двигалась на сцене, но главное, конечно же, ее голос. Она была настоящей артисткой каждой клеточкой своего тела», — сказала Гленнис в одном из интервью накануне своего выступления в Израиле.

Грейс начала свой музыкальный путь в 6 лет. В одиннадцать она уже пела дуэтом с Хулио Иглесиасом на его выступлениях в Нидерландах. В 1994 году 15-летняя певица прославилась на родине, победив на Soundmixshow со своей интерпретацией One Moment in Time Уитни Хьюстон. Международную известность Гленнис приобрела в 2005 году, когда представляла Нидерланды на конкурсе «Евровидение» в Киеве и исполнила композицию My Impossible Dream. В 2018 году она приняла участие в 13-м сезоне суперпопулярного шоу America’s Got Talent и вышла в финал конкурса с песней Run to You той же Хьюстон.

Певица имеет мощный голос, который действительно чем-то напоминает вокал знаменитой Уитни, и не менее виртуозно им владеет. Грейс привлекла всеобщее внимание своими невероятными каверами песен Хьюстон, видео которых стали вирусными. Интернет-пользователи всего мира восхищались мастерским исполнением и потрясающей энергетикой. Получив восторженные отзывы от таких гигантов индустрии развлечений, как Саймон Кауэлл и Хайди Клум, Гленнис Грейс решила отдать дань уважения вдохновившей её мегазвезде и создать трибьют-шоу, чтобы почтить её память.

«На мой взгляд, не существует другого артиста, который стоит на том же уровне, что и Уитни. – говорит Гленнис. – Мэрайя Кэри и Алиша Киз тоже вдохновляли меня на пути к карьере, но Уитни навсегда останется для меня певицей номер один».

Когда исполнительницу спрашивают, каково это – оказаться на месте Хьюстон, она отвечает: «Я не ставлю себя на место Уитни, я могу петь ее песни по-своему и делать их своими в надежде, что они понравятся публике. Несмотря на то, что у нас с Уитни много общего, я другой человек и другая певица. Я чувствую, что наши голоса во многом похожи, но есть и различия. Я думаю и чувствую, что могу быть только собой, поэтому я привношу свой голос и свою личность в эти композиции».

После окончания мирового турне Гленнис Грейс собирается поставить еще одно трибьют-шоу Уитни, а также продолжить работу над своим альбомом, который она надеется выпустить этом году.

Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году, но ее музыка продолжает жить. Грейс говорит, что она выбрала для своего шоу песни, которые особенно любила исполнять сама ушедшая певица, в разных жанрах – от мощных баллад до более оптимистичных мелодий.

17 мая в «Гейхал а-тарбут» в Тель-Авиве прозвучат прославленные и незабываемые хиты: I Wanna Dance With Somebody, Love Will Save The Day, I’m Every Woman, I Will Always Love You, My Love Is Your Love, Run to You, Saving All My Love, How Will I Know, The Greatest Love Of All и другие.



Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=16lHxtUm__c

Узнать больше о Гленнис Грейс: website, TikTok, Instagram.



Шоу Whitney – A Tribute by Glennis Grace пройдет 17 мая, в 21.00, в зале «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве.

Билеты в кассе «Браво»: http://bit.ly/40VkVb4

Фото: G Note B.V

Гастроли организованы агентствами YM Production и AY Production под руководством Алона Юрика.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting