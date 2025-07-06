Текст и фото – по материалам пресс-релиза Верхнее фото – Павел Дибров, коробочки. Предоставлено художником פבל דיברוב, מבחר קופסאות, באדיבות האמן



Handmade Japan

Новая выставка в Музее Тикотина: «Япония в ремесле»

В воскресенье 13 июля 2025 года, в Музее японского искусства имени Феликса Тикотина в Хайфе открывается новая коллективная выставка под названием «Япония в ремесле» (Handmade Japan). На выставке будут представлены более сотни произведений и экспонатов, рассказывающих о традиционных и современных японских ремеслах. На выставке, в которой принимают участие 13 художников из Японии и Израиля, также представлены работы из коллекции самого музея. Организация выставки стала возможной при поддержке Посольства Японии в Израиле, Французского института в Израиле и компании Toyota Israel.

Японское искусство изначально прикладное – не для демонстрации, а для повседневной жизни. Художник в Японии прежде всего мастер, а ремесла – неотъемлемая часть жизни на всех уровнях общества. Выставка обращает внимание на разнообразные художественные приемы и ремесленные практики, характерные для японского творчества от древности до наших дней, и показывает их через конкретные предметы.

Часть экспонатов взяты из собрания основателя музея Феликса Тикотина. Другие созданы современными мастерами из Израиля и Японии: Павлом Дибровым, мастером комико (резьба по дереву для перегородок); Мо Села, художником, плотником и музыкантом; Нобуей Ямагучи, скульптором и кузнецом, который также создает музыкальные инструменты; Дафной Кафман, художницей по стеклу; Тимом Одером, мастером оригами; Эфрат Барfши Мефен, мастерицей японской техники обертывания тканью; Яэль Харник, художницей по текстилю; Саори Кунихиро из Киото, каллиграфом и автором свитков; Ами Накамурой из Токио, мастером мизухики (декоративное плетение из бумажного шнура); Саймоном Фудзивара, мультидисциплинарным художником из Германии; Ичикой из Токио, каллиграфом; а также традиционные японские волчки, сделанные мастером Масааки Хирои. Кроме того, будут представлены текстильные изделия из коллекции Адины Кляйн.

На стенах музея размещены фотографии французского фотографа Пьер-Эли де Пибрака, который провел восемь месяцев в Японии, запечатлевая повседневную эстетику страны.

Экспонаты дают возможность увидеть широкий спектр ремесел и художественных процессов, а также заглянуть в обыденную жизнь современной Японии. Как отмечает куратор музея Эти Глас Гисис: «Эти работы – лишь часть огромного мира японского творчества, где важность процесса ничуть не меньше, чем итоговый результат. Представленные здесь предметы – не экзотика для западного взгляда, а естественная часть жизни японцев сегодня. У каждой женщины, как правило, есть хотя бы одно кимоно, на каждой кухне используют местную керамику и лаковые изделия, а в каждом доме хотя бы в одной комнате лежат соломенные татами».

«Выставка не пытается представить всю Японию, а скорее приоткрывает важный культурный слой – мир ремесел и творчества. Материал, функция и их проявление в быту – это переплетенные элементы, которые невозможно разделить. Через видимое – форму, технику, привычные предметы – выставка стремится показать невидимый дух, скрытый в мире рукоделия и творчества».

В музейном патио будут установлены три миниатюрных дерева, созданные мастером бонсай Саги Бароном. Искусство бонсай – еще одно проявление любимого японцами мастерства миниатюризации в самых разных видах творчества.

Также на выставке предусмотрены творческие зоны для всей семьи. В центральном зале будет уголок оригами «Тысяча журавликов за мир», где посетителей пригласят сложить бумажного журавля. В патио можно будет испытать свои силы в японском искусстве рисования на песке и технику упаковки подарков тканью «фуросики».

Выставка продлится до 30 ноября 2025 года.

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