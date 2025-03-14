Тель-Авив полон прекрасных, полураздетых ряженых – в ярких пуримных пижамах и фиолетовых париках – абсолютно безумных людей. Часть их сконцентрирована на «культурной» площади возле Габимы. Куда меньшая часть заходит в выставочный павильон Елены Рубинштейн (ныне имени Эяля Офера, давшего деньги на ремонт, а Елена Рубинштейн ,всего-то, дала деньги на строительство). А меж тем ,вход в павильон – бесплатный; к него странные и потому очень удобные часы работы (указаны в конце текста); его бывшее фоййе переда в неплохой бар-ресторан «Елена (не «Эяль – не путайтесь) и а нем с 28 января (давно уже открылась) и по 28 июня (время есть, но бежит быстро) проходит отличная выставка современного искусства из запасников, частных галерей и фондов под кодовым названием «И до сих пор – взгляд на современное искусство 1985-2025».

В названии не учтена одна работа – гравюра Клодин Бузонне-Стелла (1636-1697), французская гравёрши (такой феминитив легитимен?), малоизвестной в Израиле, хотя она была одной из немногих женщин-граверов XVII века, выдающейся художницей, обучавшейся у своего дяди, художника Жака Стеллы. На выставке представлена ее гравюра «Моисей» (по мотивам Пуссену), подаренная Тель-Авивского музею искусств французским правительством в 1939 году, накануне Второй мировой войны, еще до создания государства Израиля. Моисей добывает воду из скалы в пустыне – чудо создания чего-то из ничего, вопреки всем обстоятельствам. Это намек, а всего здесь – 40 работ (некоторые – ну очень большие, вдоль них идешь метров пять-десять) , охватывающих фотографию, живопись, скульптуру, видео и инсталляцию. Ведущие мировые художники, включая Герхарда Рихтера, Уго Рондиноне, Билла Виола и Сесили Браун, представлены наряду с такими молодыми талантами, как Ленц Герк и Луиза Джованелли. Экстремальные впечатления и стремление к равновесию.

Выставка, как и любая другая, требует времени и внимания. Я на 15 минут 58 секунд застыла перед видео-саунд-работой Яна Болотова со сложно сочинённым названием «Доставка No 273196121229 – иногда ожидание посылки мне нравится больше, чем сама посылка». Прекрасный и умнейший видео-арт-саунд – важно смотреть с начала и до конца.

Как и вся выставка – на ней важно смотреть всё – с начала и до конца. Я там и про Каспара Давида Фридриха вспомнила (посмотрев на картину Фридриха Куната), да и про кого только нет.

Там на выставке – можно спокойно рассмотреть проект влиятельнейшего художника поп-арта, ушедшего из жизни два года назад Ханса-Петера Фельдманна «100 лет» – 101 фото-портрет от младенцев до 101-летнего старика (вот мы и сравняли с нью-йоркским MoMA, с барселонским MACBA и еще десятком крупных музеев мира, где был представлен этот проект). Кстати, букет цветов на постаменте посреди зала – так еще сам Ханс-Петер Фельдманн задумал.

Выставка занимает все четыре уровня павильона Эяля Офера и демонстрирует несколько примечательных инсталляций и картин, которые отражают человеческую уязвимость и стойкость человеческого духа.

Наряду с этим выставка представляет собой интересное исследование фигуративной живописи последних четырех десятилетий творчество.

Выставка основана на коллекции современного искусства музея и коллекции Игаля Ахуви, включает новые приобретения и работы, которые ранее не выставлялись, а также ряд работ, предоставленных взаймы частными коллекциями, в том числе фондом Стива Нассима и самими художниками.

Куратор: Шахар Молхо

https://www.tamuseum.org.il/he/exhibition/and-yet-looking-contemporary-art-1985-2025/

Часы работы: воскр. – закрыто, пон.,вторник, среда, четверг – 17:00–23:00; пятница 10:00–14:00, суббота 10:00–18:0