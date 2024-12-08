Верхнее фото. «Маклид/а» – фото Йоси Дебкер. מקליד-ה. צילום- יוסי דבקר



«Что такое театр? Одно из самых верных доказательств потребности человека время от времени выражать свои самые сильные чувства»

Эжен Делакруа

Иерусалимский театральный фестиваль театральной студии Нисана Натива уже четвертый год проводит праздник иерусалимского театра в рамках недели культуры – молодой, творческой, качественной и чуткой к реальности.

В этом году фестиваль представит 21 премьеру новых работ, все из которых проистекают из жизни в том месте и времени, в котором мы находимся, – и все они, от первой до последней, рассказывают историю уходящего года, как, например, спектакль «Это мое из дома», премьера которого состоится на фестивале и который посвящен отношениям детей и родительей; это также попытка понять, что такое дом. «Я нашел время, чтобы написать об этом» — особенное театральное представление, основанное на свидетельствах эвакуированных с севера. Признанная критиками работа Рони Бродецкого «Маклид/а» впервые приезжает в Иерусалим; эта пьеса основана на примерах реальной переписки в WhatsApp в сценической интерпретации, а творческий инкубатор студии «Ле-Ришона» (“Впервые”) представляет пять премьер новых голосов в мире театра. Все это – яркие, свежие и актуальные работы.

В этом году фестиваль делает акцент на местной сцене, с ее значительным расцветом и творческим импульсом, который преодолел все препятствия, созданные реальностью. Фестиваль отмечает создание «Публичного» театра – нового театра, открывшегося в Иерусалиме в этом году; представляет выставку местного художника Генадия Зехмайстера и англоязычную иерусалимскую театральную группу JET – театральное сообщество Иерусалима. И все это – в рамках неповторимого вечера показа лучшего репертуара не менее одиннадцати театров.

Еще одна премьера – спектакль «Фак бе-систем» (на современном русском – «Глюк в системе»), экзистенциалистская комедия

Гая Коэна из Иерусалима.

Почетные грамоты будут вручены выпускникам студии Ханану Савьону и Гаю Амиру, создателям превосходного сериала

«Сквозь огонь и воду».

«Внутренняя потребность в убежище, красоте и надежде превозмогает паралич, вызванный ужасами войны. Это было верно на протяжении поколений и остается верным сейчас. Работы, представленные в Иерусалиме, яркие, свежие, глубокие и захватывающие. Даже в трудный год, который мы прожили, и особенно в этот год, — говорит Нир Сегев, художественный руководитель фестиваля.

Иерусалимский Театральный фестиваль, 11 – 14 декабря 2024 г.,

Студия Нисана Натива, Иерусалим

Иерусалимский театральный фестиваль, который проводит театральная студия Нисана Натива уже четвертый год будет праздновать сценическое творчество Иерусалима в рамках недели молодой, творческой, и чуткой к окружающему миру культуры.

На фестивале состоится премьера 21 новых работ. Все эти произведения зародились здесь и сейчас, в том месте и времени, в котором мы находимся, там, где мы живем. И все они рассказывают истории уходящего года.

Некоторые работы фестиваля посвящены войне, например, спектакль «Конец петуха» — небольшая вещь Матана Леви, недавнего выпускника студии Нисана Натива. В основе пьесы – дневники, которые вели автор и актеры, большую часть года воевавшие в секторе Газа и на севере в качестве резервистов.

Часть постановок посвящена свидетельствам эвакуированных, например, пьеса «Я нашел время написать об этом» — спектакль драматурга и режиссера Ицхака Лаора, основанный на свидетельствах эвакуированных с севера страны. Это оптимистичное музыкальное шоу, наполненное правдивыми историями, которое позволяет зрителям взглянуть на истории эвакуации с другой, неожиданной стороны.

Есть и юмористические произведения, например, «Моя личная алия» выпускницы студии Даниэлы Элиа Зайнц, основанный на коротких интернет-видео, которые она недавно опубликовала. В них она играет свою мать во всевозможных комических ситуациях, в чьей основе – дистанция между «русской» матерью и ее дочерью-израильтянкой.

В этом году фестиваль делает акцент на местной сцене, с ее заметныным расцветом и мощным творческим импульсом, который преодолел все препятствия, созданные реальностью. Вот почему фестиваль решил отпраздновать открытие «Публичного» театра – нового театра, открывшегося в Иерусалиме в этом году, приемом и дискуссией на тему свободы творческого самовыражения и, конечно же, детским спектаклем «Мой папа – птица» в постановке режиссера Ориана Лифшица.

Кроме того, на фестивале представлены пьесы иерусалимских людей театра, в том числе шоу «Showcase», результат сотрудничества фестиваля и группы JET — давнего и процветающего сообщества англоязычных энтузиастов театра, которые представляют шоу – демонстрацию сил, действующих в Иерусалиме; и шоу «Фак бе-систем» («Глюк в системе») Гая Коэна из Иерусалима, который вместе с четырьмя иерусалимскими актерами создал умную, свежую экзистенциальную комедию.

На церемонии открытия фестиваля традиционные награды будут вручены иерусалимцам Ханану Савьону и Гаю Амиру, создателям великолепного сериала «Сквозь огонь и воду» о владельцах иерусалимских баров на фоне игр «Бейтар Иерусалим» против «Вислы Краков» в отборочном матче Лиги чемпионов летом 2008 года. В заключение вечера они проведут беседу с публикой, в которой расскажут о своем пути от сцены в театральной студии к международной славе, о персонажах, созданных в ходе учебы и попавших на экраны всего мира, и о том, как проходит маршрут, ведущий с трибун стадиона «Тедди» в офис Netflix.

В рамках «Ле-Рашона» («Впервые»), творческого инкубатора, позволяющего молодым художникам получить первую работу по окончании учебы, будет показан ряд спектаклей. В их числе «Вслед за солнцем» – музыкальная пьеса о компании друзей, покинувших Израиль, и собравшись, обсуждающих возникшие у них новые вопросы и сомнения; «SugarCrush» — романтическая комедия о наркотиках, «Недостающая часть» — захватывающее иммерсивное шоу, позволяющее зрителю заглянуть в отношения, полные тайн, лжи, напряжения и ссор, и, короче говоря, – отношения в стиле «ой… я опять это сделала»; действие происходит в квартире Габи, где она живет со своим очаровательным партнером, и четырьмя яйцеклетками под звуки сирены воздушной тревоги и тиканье биологических часов.

«Лемминги и продюсеры» — шоу, где зрителям предлагается делиться своими самыми смелыми мечтами и искать партнеров для их реализации среди случайной аудитории. В этом году также пройдут первые ежегодные соревнования по бегу по лестнице, которые проведет клоун Икс. Он же разделит зрителей на команды для участия в дружеских спортивных соревнованиях.

«Даже в самую черную ночь души, когда ужасы бытия заполоняют небо, даже когда идеологическое безумие в адском пламени сжигает мир – внутренняя потребность в убежище, в красоте, в надежде преодолевает паралич, вызванный ужасами войны, – говорит Нир Сегев, художественный руководитель фестиваля, – это было верно во все времена, это верно и сейчас. Постановки Иерусалимского театрального фестиваля яркие, свежие, глубокие и захватывающие. Даже в трудный год, именно в трудный год, который мы прожили».

Иерусалимский Театральный фестиваль, 11 – 14 декабря 2024 г.,

Студия Нисана Натива, Иерусалим

Дополнительная информация и заказ билетов:

https://www.nissan-nativ.org.il/he/pestival24