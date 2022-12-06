Иерусалимское биеннале рисунка «Больше, чем один»

Верхняя иллюстрация: MDF צילום אלעד שריג יהודית סספורטס, קוד גינה, 1999, דיו ואקריליק על

Очередное биеннале рисунка – уже 8-е – открылось в конце ноября в Иерусалиме и продлится до конца февраля 2023 года. У биеннале есть название – «Больше, чем один».

Главный куратор – Ирит Хадар. Проходит 8-е биеннале рисунка в «Бейт Тихо», в «Семинаре печати», в галерее «Барбур», в помещениях «Ха-Мифъаль», в галерее «Кореш, 14». И главное – биеннале проходит в Иерусалимском Доме художников, который является организатором и вдохновителем всего еще с 2001 года. Так что именно на сайте Дома художников The Jerusalem Artists House – https://www.art.org можно найти всю подноготную, имена художников, названия выставок, адреса, часы работы и расписание встреч и экскурсий. Встречи в галереях и связанные с ними мероприятия будут проходить на всех площадках биеннале в течение трех месяцев до конца февраля.

На выставках Иерусалимского биеннале представлено творчество 71 художника, выбранных из более чем 600 человек, подавших заявки на участие в биеннале. Выставленных работ – сотни, спектр тем – больше чем на 360 градусов, но все и всё – в рисунке. Техник рисунка здесь – от древнейшей до современнейшей. Хотя самых древних – наскальных – рисунков нет. Не будем преувеличивать.

Название биеннале, как вы могли заметить – «Больше, чем один». Значение этого выражения в данном случае – серии, кластеры, циклы. Рисунки, которым одного листа мало. Рисунки, линии, краски, пятна которых «переползают», переходят с листа на лист, с бумаги на бумагу. Их совокупность и неразрывность составляют единое целое – большее, чем просто сложение частей. Это целое не является ни абсолютным, ни стремящимся к монументальности, но свидетельствует об относительности вещей, и относительности и преходящести, изменчивости их взаимосвязей. Здесь есть рисунки многих направлений и признаков, классические и модерновые, выразительные и попроще, спонтанные, минималистические, свободные. Коллажи, дигитальные рисунки, видеоинсталляции, покадровая анимация, коммерческие рисунки и академические. Одним словом – всё. И даже больше. Способы структурирования рисунков в многостраничных форматах стали общим знаменателем всех выставок биеннале в этом году. Как бы это правильно назвать? Наверное, «уникальная множественность».

Главная выставка биеннале проходит в Иерусалимском Доме художников: 41 участник. Главное кредо этой выставки – все средства рисования хороши!





Выставка в «Ха-Мифъаль» – «Тьма там и здесь» – посвящена прошлому этого примечательного здания, его истории с того момента, когда в 1948 году владельцы покинули этот дом. Война, кризисы угрозы, портреты раненых, маски, танцы скелетов, архитектурные фрагменты – все это отражено в серии рисунков, инсталляций, скульптур и видеоработ.

В галереях «Семинара печати» (в гравюрных мастерских) представлена ​​выставка «Рисунок в последовательности». Тема: рисунок – графика – гравюра – пронумерованная последовательность.

В галерея «Барбур» показывается выставка «Ночь мечты» – пять серий рисунков, стирающих границы между мечтой и реальностью.

В галерея «Кореш» – экспозиция «Вопрос времени», бросающая вызов линейному восприятию, согласно которому с течением времени мир прогрессирует и развивается, а технологические, моральные и интеллектуальные способности человечества совершенствуются. Это концепция, стоящая в отличие от прежних представлений о времени, господствовавших до нее и видевших мир как колесо. Согласно циклической концепции, время делится на естественные, повторяющиеся отрезки.

В «Бейт Тихо» демонстрируется выставка «Мунио Гитай-Вейнрауб: архитектурные задумки». Мунио Гитай (отец Амоса Гитая) был по своим убеждениям социалистом, мечтавшим об эгалитарном еврейском обществе на Земле Израиля и реализовавшим свое видение в архитектуре баухауза. Его вклад в архитектуру Израиля – огромен. Его наследию посвящались крупные выставки в главных музеях страны. На выставке в «Бейт Тихо» представлены серии рисунков для двух проектов – «Ярид ха-Мизрах – Ярмарка Востока» и «Яд Вашем»

Все остальные прорисовки и штрихи – подробности, детали, имена, адреса, часы работы – на сайте, который уже был указан в начале статьи. Но вот он еще раз – https://www.art.org.il

А вот имена участников биеннале на английском:

Jerusalem Artists ‘ House Adi Argov, Yael Azoulay, Ronit Citri, Karen Dolev, David Duvshani, Yoav Efrati, Assaf Evron, Ofra Eyal, Inga Fonar Cocos, Hili Greenfeld, Omer Halperin, Eshchar Hanoch Kliengbiel, Hadas Hassid, Haviv Kaptzon, Moran Kliger, Efrat Klipshtein, Eli Koplevitch, Abraham Kritzman, Eti Levi, Tamar Lev-On, Noga Linchevsky, Liav Mizrahi, Pnina Reichman, Tomer Rosenthal, Lezli Rubin-Kunda, Avi Sabah, Yehudit Sasportas, Emi Sfard, Malachi Sgan-Cohen, Ira Shalit, Alma Shneor, Shahaf Shua, Hilla Spitzer, Michal Sophia Tobias, Amir Tomashov, Yoav Weinfeld, Alma Yitzhaki, Shay Zilberman, Yonatan Zofy, Ayelet Zohar, Alexandra Zuckerman

Ticho House Munio Gitai Weinraub

Jerusalem Print Workshop Michal Bachi, Maya Bloch, Yael Boverman-Attas, Efrat Galnoor, Noa Hagiladi, Jonathan Hirschfeld, David Isaacs, Michael Rorberger, Atalia Shachar, Ruti de Vries

Barbur Gallery Ron Chen, Tamir Chen, Talia Israeli, Gabriella Klein, Rachel Rabinovitch

Koresh 14 Gallery Tali Benbassat, Avital Cnaani, Noga Farhi, Andres Gurwicz, Irit Hemmo, Joshua Neustein, , Avner Pinchover, Elinor Sahm, Nomi Tannhauser

HaMiffal Orit Adar Bechar, Raya Bruckenthal, Ilana Hamawi, Ruven Kuperman, Netta Lieber Sheffer, Michal Lazarovitz

Маша Хинич. Все иллюстрации предоставлены пресс-службой 8-го Иерусалимского биеннале рисунка