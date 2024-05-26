Ивар Калныньш: Желаю каждому найти свой прозрачный кристалл

Верхнее фото -Ивар Калныньш. Photo – © Александр Ханин.

Звездой советского, российского и латвийского кино Ивар Калныньш стал после выхода фильма «Театр» в 1978 году, в котором сыграл молодого возлюбленного героини Вии Артмане. Легендарная латвийская актриса сама выбрала его на роль Тома Феннелла. После выхода картины Ивар Калныньш проснулся знаменитым. «Зимняя вишня», «Не стреляйте в белых лебедей», «Сильва» – это малая часть из более чем 120 фильмов и спектаклей актера. Ивар открыто осудил агрессию Кремля в отношении Украины и прекратил сотрудничество с российским кинематографом. Актер живет в родной Риге и в настоящее время гастролирует по миру. В частности с антрепризным спектаклем режиссера Валерия Беляковича «Мастер и Маргарита».

Ивар Калныныш в спектакле «Мастер и Маргарита» в Израиле 26-31 мая

В преддверии гастролей спектакля «Мастер и Маргарита» в Израиле актер рассказал об отношении к войне в современном мире, об аллегориях и пророчествах самого мистического романа Булгакова.

– Добро пожаловать, Ивар. Первый актуальный вопрос: Что вы чувствуете, приехав сегодня в Израиль?

Ивар Калныньш: Прежде всего, для меня важно быть здесь. Мой приятель, бывший глава еврейской общины Латвии, сейчас работает в Риме, я недавно был у него в гостях. Мы говорили с ним накануне тура в Грузию, Армению и Израиль. Про Израиль он сразу сказал, что сюда можно ехать спокойно (смеется).

– Израильтяне не сомневаются, что здесь все обязательно будет хорошо.

Ивар Калныньш: Я думаю, во всем мире все будет хорошо. Но вот Украина уже два года терпит это ужасное нападение.

– Я читала, что вам прочили статус иноагента.

Ивар Калныньш: Однажды мне звонил какой-то провокатор из Москвы (я по номеру понял) он говорил о том, что меня внесут в черный список и запишут иноагентом. Я его послал сразу, я умею. Он очень обиделся (смеется) и где-то там написал, что я послал всех россиян и Россию. Хотя я имел в виду конкретно его и его кремлевских хозяев. Я не могу судить тех, кто остался в России, наверное, кто-то пытается искать компромисс, только какой будет цена этого компромисса. Я ни с кем там не общаюсь, хотя много работал в России, никогда не жил, но работал и знаком со многими людьми. Я не звоню в Россию по разным причинам. С кем-то не хочу говорить, а кому не хочу навредить.

Переходя к теме спектакля, с которым Вы приехали в Израиль, расскажите, где вы его уже играли?

Ивар Калныньш: Спектакль побывал в Америке, Канаде, Италии, Германии, в Финляндии и многих еще странах Европы. В этих странах есть немало русскоязычных людей, в том числе беженцы из Украины и те, кто убежал из России. Такое брожение народа получилось после начала этой ужасной войны. Мы играем на русском языке, продолжая жить культурой, на которой мы росли. Язык и культура не несут ответственности за представителей власти, за какую-то хунту и часть народа, которые просто сошли с ума, возомнив себя империей. Но нет никакой идеи имперской или национальной, ради чего можно убивать людей. Собственно об этом Булгаков писал в своем романе. В эпизоде, где Воланд со свитой сидит на балкончике (я это место хорошо знаю) и смотрят на Москву, Воланд говорит о странном городе Москва, на что получает ответ про Рим, в который ведут все дороги. Второй Рим – это Константинополь, а Москва должна была стать третьим. Но не стала. Потому что они опоздали, там уже жил Сатана, который по преданиям приходит раз в тысячу лет. В общем, не просто о любви рассказ, не мог Булгаков обойтись без экскурса в античный мир.

– Античный мир – это про то, что было вот здесь, у нас.

Ивар Калныньш: Мы очень ценим возможность играть спектакль именно здесь. Я бывал раньше в Израиле, последний раз в 2009 году. Здесь каждый камешек о чем-то говорит и дышит историей. У меня есть визитка хранителя ключа Храма Гроба Господня. Араб, который охраняет христианский мир. Много здесь парадоксального. Я в спектакле играю Воланда, персонаж недобрый, но он римлянин – исполнительная власть, Прокуратор. И такие роли должен кто-то играть, это интересный опыт для артиста. Я роман Булгакова впервые прочитал на латышском языке, в переводе Ояра Вацетиса, еще до того, как роман был напечатан на русском. Очень хороший перевод был. Книга меня увлекла, я был молод, многие ответы искал в Библии, мне было все интересно. Это сейчас все знают цитаты из романа, а тогда по цитатам мы узнавали своих. Потом я прочел оригинал на русском языке. Конечно, это такая фантастическая книга. Вообще, Булгаков, Маркес, Айтматов – писатели двадцатого века, которые немножко приподнялись над землей.

– Что отличает спектакль, которые Вы будете играть от других спектаклей по роману Булгакова, в чем его особенность.

Ивар Калныньш: Таким роман увидел Валерий Белякович, он отбирал музыку, костюмы. Это спектакль-загадка, спектакль-откровение. На сцене играют восемь актеров, каждый из нас играет несколько ролей. Здесь четко продуманные мизансцены, великолепная хореография, световые акценты. Мне кажется, как режиссер, он прекрасно справился с этой работой. Приходите на спектакль, тогда вы сможете сами оценить. В воскресенье мы играем спектакль в Тель-Авиве.

Знаете, я помню свои юношеские представления о будущем. Я тогда очень ждал двадцать первый век, который должен стать веком доброты и красоты, веком ренессанса – думал я. В романе есть цитата: «Мы увидим чистую реку воды жизни… Человечество будет смотреть на солнце сквозь прозрачный кристалл…» Так вот, я хотел бы пожелать, чтобы на этом цитата закончилась, и чтобы каждый смог найти свой кристалл.

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Ивар Калныныш, Диана Розовлян, Игорь Хализов, Алексей Авраменко, Леонид Гринберг, Борис Богданов, Вероника Мороз в нашумевшем спектакле Валерия Беляковича «Мастер и Маргарита»

Интригующая, захватывающая постановка, собирает многочисленных поклонников романа в театральных залах уже более 10 лет.

26 мая – Тель-Авив 20:00, зал “Бейт а-Хаяль”, ул.Вейцмана 60

27 мая – Ашкелон

28 мая – Хайфа

29 мая – Беер-Шева

Подробности и билеты: www.teratickets.com

Фотографии предоставлены организаторами гастролей в Израиле

Текст – Таня Работникова. Фото – Александр Ханин