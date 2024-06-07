Приглашаем вас посетить выставку «Изображение современности. Оттенки портрета» в городской галерее Афулы.

На этой выставке приняли участие художники и скульпторы всего Израиля и долины Эмек. Некоторые работы воспроизводят лица близких, символизирующих поддержку и бесконечную любовь, другие — образы погибших героев, чьи портреты служат напоминанием о жертве и героизме.

Участники выставки использовали различные стили и техники, выражая свои чувства и мироощущения.

Уличный художник Бэнзи Брофман 6 октября был на вечеринке Нова. Он вернулся домой до событий, которые произошли утром. Его душа смогла справиться и воссоединится с мастерством художника и выполнить серию портретов друзей и знакомых, которые были с ним на вечеринке. Он перешел от настенных росписей к работам на холсте и сделал огромную душераздирающую выставку в колледже Эмека. Его способность вести диалог с родителями и родственниками потерпевших, это терапия через искусство.

На выставке также представлены несколько портретов погибших героев, написанные художниками при непосредственном контакте с близкими родственниками. Художники Йоси Биттон, Оксана Моложанова, Ирина Лев, Арсений Годин и другие, выразили эмоциональную поддержку родственникам через искусство, сохраняя память об изображенных.

Творческие люди являются наиболее тонко чувствующей и уязвимой частью общества, в котором они живут.

К примеру, можно привести работы Анны Кейсар, Анны Ходорковской, Анны Зарницкой и Анны Губницкой. Четыре восприятия трагедии, которая произошла в нашей стране. У Анны Кейсар — это круг, выполненный в технике текстиля, абстрактный, несущий в себе мистическое расслоение мозга на две части, разделенный глазом «Мордора», покрытый многочисленными телами с двух сторон. У Анны Ходорковской вид на мирный и обстреливаемый Тель-Авив с ее балкона в Модиине. Двухметровый холст делит лицо художницы на две части: до и после. Делит на душевный разлом от боли, которую пережила художница 7 октября. Художница Анна Зарницкая выразила свои чувства через маки, олицетворяющие память тысяч невинных душ, которые превратились в бесконечное поле и над ними скорбящая фигура женщины в белом. Анна Губницкая в своем автопортрете возносит руки к душам ангелов, летящих в небо.

Образ семьи, как базовый фундамент, отражен в картине Шулы Данины. Портреты детей, как символы продолжения жизни, представлены в работах художников Эти Ошри, Ирит Регев, Андрея Чибисова, Натали Фалькович, Индиры Ярцев, Елены Русская и других авторов. Художник под псевдонимом «I love Afula» представлен серией женских образов. Картины афульских художников Иш Гордон, Тувия Коэн, выражают в цвете и линиях глубину внутреннего мира своих моделей, через абстракцию и коллаж. Тувиа Коэн передал свое трагическое восприятие от событий 7 октября прямо нанеся текст поверх портрета, искаженное болью и недоумением от произошедшего.

Более 80 художников принимают участие в этом проекте, среди них как признанные мастера, так и начинающие художники.

Проект реализован при поддержке Муниципалитета города Афулы.

Андриан Жудро, куратор выставки