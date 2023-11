Как мы будет рассказывать о том, что произошло 7 октября 2023 года следующему поколению?

Доктор Кеннет Стейн, почетный профессор Университета Эмори в Атланте в США и президент Центра израильского образования, беседует с еврейскими общинами Атланты. Его выступление касается анализа целей ХАМАСа, целей Израиля и ответственности евреев диаспоры. Особенное внимание доктор Стейн уделяет вопросам еврейского образования и положению еврейских студентов в американских университетах.

Ссылка на лекцию https://www.youtube.com/watch?v=m4YoPZoUQ1w Israel-Hamas War 2023: Where Are We, and Where Do We Go From Here?

В 2019 году политический лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар заявил следующее: «Если бы не поддержка Ираном палестинского сопротивления, у нас бы не было всего того, что мы имеем. Арабская нация покинула нас, наша нация покинула нас в трудные времена, в то время как Иран поддержал нас оружием, оборудованием и специалистами».

Что он имел в виду – арабский мир их покинул? Арабские государства начали осознавать уже в 1977-м году, когда Садат отправился в Иерусалим, что арабские национальные интересы – индивидуальные, географические, территориальные интересы – более важны, чем приверженность идеологии, которая гласит, что мы сначала должны освободить Палестину, прежде чем делать что-либо еще.

Садат отправился в Иерусалим, потому что ему нужно было соглашение с Израилем, чтобы вернуть Синай.

Его национальные интересы тогда были на первом месте, как и в 1994-м году национальные интересы Иордании были на первом месте, как и в случае с Бахрейном и ОАЭ.

И их признание государство Израиль означало следующее: «Мы примем вас, потому что вы сильны, потому что у вас есть передовые технологии, потому что мы хотим, чтобы вы поделились с нами вашим опытом и знаниями”.

7 октября заставило нас осознать, что, если страна признает вас, принимает вас и заключает с вами торговое соглашение, это не означает, что ее прежняя ненависть обратилась в любовь.

И не говорите мне, что все дело в вопросе поселений и поселенцев, и не говорите мне, что это судебная реформа, здесь речь не об этом. Речь идет о том, сможем ли мы сохранить еврейское государство в центре мусульманского мира еще 75 лет и что нам для этого потребуется?

Мы должны сказать себе, что мы собираемся сделать, чтобы изменить мышление наших сверстников, наших детей и наших внуков, которые готовы ходить по улицам Бруклина, как они это делали сегодня, и кричать «От реки до моря”?!

Когда они говорят об оккупации, они не подразумевают территории, захваченные в войне 1967 года, они говорят обо всей территории Израиля, о самом существовании Израиля “от реки до моря”. Это не означает, что мы не хотим урегулирования путем переговоров. Я этого не говорю. Я говорю, что сейчас просто не время для этого.

Так каковы же цели Израиля? Оставаться суверенным как еврейское государство, независимым и активно действующим против фашистской идеологии. Это означает национальную стабильность, необходимость восстановить контроль над своей собственной судьбой.

ХАМАС и его руководящую структуру необходимо ликвидировать, и мы не можем тянуть с этим, и мы не можем поддаваться влиянию международных СМИ, фотографий и видео, которые нам обязательно покажут, свидетельств бомбардировки Газы, а она непременно последует, и, конечно, она ужасна по отношению к любому гражданскому населению.

Я дал интервью китайскому национальному радио, которое транслируется на английском языке. Интервьюер спросил меня: разве не ужасно то, что Израиль делает сейчас в секторе Газа?

Я сказал – как вы думаете, то, что делает Израиль в Газе, произошло бы 8 октября, если бы не то, что произошло 7 октября?! Давайте смотреть в корень, давайте докопаемся до сути. По прошествии недель и месяцев память начнет нас обманывать, но мы не можем забывать, что в заложниках у ХАМАСа все еще находятся сотни человек, и ХАМАС удерживает их обмен, торгуется с Соединенными Штатами и международным сообществом, как будто это какой-то рынок! Евреи в диаспоре, мы должны оставаться накрепко связанными с Израилем, и у нас должен быть ответ, который выходит за рамки сегодняшнего и завтрашнего дня и переносит нас в 2024 год и далее.

Цели ХАМАСа были ясны – убить как можно больше евреев, вызвать мощную реакцию Израиля, заставить международное общественное мнение жестко обрушиться на Израиль, а когда Израиль остановится, убить еще несколько евреев. Как можно дольше мешать признанию государства Израиль на Ближнем Востоке как законного суверенного государства. Напоминать светским арабским государствам – Иордании, Египту и другим в Северной Африке, что исламская идеология имеет свои достоинства, и постоянно демонстрировать, что великий сатана – Соединенные Штаты и маленький сатана – Израиль, едины, а Израиль является искусственным образованием.

Как часто мы говорили: мы можем продолжать вести эту игру, мы переиграем Газу в пользу Западного Берега, или мы переиграем Западный Берег в пользу Газы, мы сыграем с ПА против ХАМАСа … И это игра, которая может продолжаться бесконечно, вместо того, чтобы ответить на вопрос о том, что делать с палестинцами, которые хотят управлять своими собственными делами.

Не знаю, было ли это чрезмерным высокомерием с нашей стороны. Религиозную идеологию невозможно купить. Вы не можете сказать – привезите Х палестинцев из Газы на работу внутри Израиля, и если они заработают Х долларов, а это в три-четыре раза больше, чем они могут работать в секторе Газа, то они забудут о своей идеологии. Вы не можете купить идеологию.

Можно продать за деньги свою религиозную идею? Вы не можете этого сделать. Сионисты в 1930-е годы думали, что смогут. Они на самом деле считали, что, если создать жизнеспособную экономику, и трудоустроить палестинцев, то они могут забыть, что их национализм и сионизм находятся в прямом конфликте.

Способны ли мы в западных либеральных демократиях понять, что люди могут быть мотивированы религиозной идеологией и не только продвигать религиозную мысль, призывающую к убийству другого человека, но и действительно сделают это? Именно это и произошло 7 октября.

Мы думали, что ХАМАС рационален, мы думали, что, они позаботятся о своем народе, чтобы сохранять контроль над этим анклавом. Довольно заблуждаться. Думайте, читайте, размышляйте, остерегайтесь фейковых репортажей. Медиа-экосистема, слухи, видео – все это предназначено для того, чтобы разъединить сторонников государства Израиль с самим государством. Это то, чем на протяжении 25-ти лет занимается BDS (возглавляемое палестинцами движение, пропагандирующее бойкоты, изъятие инвестиций и введение экономических санкций против Израиля. Его цель – оказать давление на Израиль, чтобы он выполнил то, что движение BDS называет обязательствами Израиля по международному праву, определяемыми как уход с оккупированных территорий, снятие разделительного барьера на Западном Берегу, полное равенство для арабо-палестинских граждан Израиля, а также «уважение, защита и продвижение прав палестинских беженцев на возвращение в свои дома и собственность») – оно занимается созданием раскола между евреями Америки, евреями диаспоры, поддерживающими государство Израиль, потому что, если они подорвут поддержку евреев в Соединенных Штатах, Израиль лишится самого важного своего международного сторонника, экономического и военного сторонника.

Поэтому физическое нападение на Израиль является лишь элементом психологической и словесной атаки, которая продолжается уже четверть века.

Как мы будет рассказывать о том, что произошло 7 октября 2023 года следующему поколению? Собираемся ли мы превратить это в наших еврейских школах, в наших общинных школах, в наших синагогах и в наших национальных еврейских организациях в еще один “Йом”? Йом ха-Зикарон, Йом ха-Шоа, Йом ха-Ацмаут?

Станет ли 7 октября еще одним днем памяти или мы собираемся что-то сделать с тем, что произошло 7 октября? Собираемся ли мы помочь нашим детям осознать свою идентичность, помочь им понять, что им не нужно бояться носить Маген Давид открыто, а на прятать его под одеждой, когда они идут по кампусу? И что единственный способ гордиться – это знать свою собственную историю, не бояться ее узнать, несмотря ни на что. Это момент памяти для еврейского народа! И не полагайтесь на синагогу, не полагайтесь на раввина, не полагайтесь на Американский Еврейский комитет, Хадасу, Орт (еврейские образовательные и общественные организации), или любой другой еврейский фонд. Вы должны сделать это сами со своими детьми и внуками. Сделайте что-нибудь еврейское, научите их чему-нибудь о государстве Израиль, и делайте это регулярно, а не делайте это только один раз в году в День независимости Израиля. Вы не можете рассказать ребенку о Бен-Гурионе, когда ему 17 лет. Я узнал о Джордже Вашингтоне, историю о вишневом дереве (согласно легенде, Джордж Вашингтон срубил драгоценное вишневое дерево своего отца, играя в детстве, а затем признался в этом, вместо того чтобы избежать наказания, потому что не мог лгать. История распространилась, когда ее адаптировали для включения в учебники «Читатели Макгаффи», которые использовались в большинстве американских школ в конце 1800-х годов), когда мне было 4 года, а не 17 лет.

Важно, чтобы они запомнили эти истории, чтобы они стали неотъемлемой частью их собственной памяти, это чрезвычайно важно. И, когда они вернутся из традиционной 10- дневной поездки в Израиль, мы поговорим с ними об этом, мы попросим их рассказать об этом своим сверстникам, мы не ограничимся тем, что просто отправим их в Израиль на 10 дней.

Это все равно, что произносить кидуш в пятницу вечером: вы не делаете это один раз, вы делаете это каждую пятницу вечером, зажигаете свечи, говорите кидуш, произносите благословение над халой, затем делаете это снова на следующей неделе, а затем вы сделаете это снова через неделю. Это обучение непрерывно, и мы, еврейство Северной Америки, учим следующее поколение не 5, 15 или 25 лет, а уже более 50 лет! Израильские дети тоже должны изучать свою собственную историю и гордиться ею, не убегать от нее, делать это со страстью, делать это со рвением, стремиться к истине и точности фактов, а не преувеличениям.

Моя жизнь в течение 44 лет была связана с преподаванием в Университете Эмори. Когда студенты приходили ко мне на курс, и моим обязательным требованием было оставить свою идеологию за дверью. Ты не мог привнести свою идеологию в мой класс, мне все равно, посещал ли ты лагеря Рамы (иврит: מחנה רמה) — это сеть еврейских летних лагерей, связанных с Консервативным движением и действующих в Северной Америке и Канаде. Во всех лагерях Рамы подают кошерную еду и соблюдают Шаббат), или была ли ты внучкой члена исполнительного комитета ООП. Потому что мы просто изучали источники, дети не учили нарратив, они учили историю.

Я учился в Мичигане на докторскую степень, я не проходил курс по палестинскому нарративу, я не проходил курс по нарративу Британской империи и я не проходил курс по сионистскому нарративу.

Теперь, когда вы идете в университеты и посещаете курсы, профессора обязаны рассказать вам, чему именно они собираются вас учить, потому что это обязательная учебная программу, и если только вы не проявите должную осмотрительность и не узнаете, что этот профессор на самом деле собирается преподавать, вы можете просто решить не ходить на его занятия. Не посещайте занятия у того профессора, который ставит вам высший балл в зависимости от ваших взглядов. Сколько раз студенты заходили ко мне в кабинет в историческом здании Эмори, рассказывая, что профессор X на факультете Y ставит пятёрки, проповедуя только палестинскую историю и ругая любого, кто защищает Израиль в 1947-49 годах? Три раза за пять лет мне приходилось идти к их заведующему кафедрой и говорить, что, если это не прекратится, я пойду к декану, и я пойду к президенту университета, и, наконец, со второго раза это прекратилось, но снова началось после того, как я ушел на пенсию в 2022 году.

Прогуляться по кампусу Эмори на прошлой неделе и услышать фразу «От реки до моря» – для меня это было просто шоком. А как насчет того, чтоб президент Университета Эмори заявил, что в его кампусе такого не потерпят? Сдвиг влево в университетских кампусах США начался около 30 лет назад. Теперь он стал разрушительным. Я говорю о том, чтобы говорить о социальной справедливости в классе и обвинять кого-то в событии, хотя отдельный профессор, возможно, не знал или не знает истоков события.

Если вы, ваши дети или ваши внуки посещают учебное заведение, они должны сделать правильный выбор, потому что, если вы тратите 50 тысяч или 60.000 долларов в год, вы тратите 30.000 долларов в семестр, вы тратите 7500 долларов за отдельный курс. И это не включает плату за дополнительные занятия и все остальное, что необходимо для посещения частной школы. 7500 долларов, разделенные на 25, составляют 300 долларов за час лекции. Вы хотите, чтобы ваш ребенок или внук потратил 300 долларов на час лекции того, кто кормит его не знаниями, а пропагандой? Вы правда этого хотите? Я так не думаю.

Поэтому каждый из нас на разных уровнях должны взять на себя ответственность. Мы должны осмыслить образ мышления, концепцию, мы должны осознавать наше собственное желание быть любимыми, потому что это то, чего мы всегда искали – мы искали нормализации еврейского народа, мы хотели быть принятыми. Но не заблуждайтесь в случае принятия, если вам так кажется, потому что это может и не быть принятием.

Если вы забьете свинью кошерным способом, это не сделает свинью кошерной.

У нас есть обязательства перед другой половиной мирового еврейства, живущей в государстве Израиль, потому что мы не можем допустить, чтобы с государством Израиль случилось бедствие, подобное тому, которое случилось с еврейским миром с 1939 по 1945 годы. Существует множество механизмов, которые вы можете использовать, чтобы оставаться приверженным Израилю, делая что-то “израильское” или делая что-то, что идентифицирует вас с государством Израиль. И если у вас есть возможность, я бы посоветовал вам подумать о том, чтобы в какой-то момент в течение следующих шести месяцев, года, двух или трех лет поехать в Израиль и стать волонтером на две или три недели где-нибудь, в каком-нибудь месте Израиля, сделать что-нибудь, на что вы способны.

Нам придется мыслить шире и глубже, Если мы не воспримем это событие как урок за 75 лет существования Израиля, тогда больше всего от этого пострадаем мы, как и наши дети, и наши внуки.

Это были худшие три недели (лекция доктора Стейна была прочитана спустя три недели после начала войны) в моей еврейской жизни. Мы должны действовать, мы должны быть целеустремленными, мы должны быть терпеливыми и последовательными, каждый из нас должен действовать, и мы должны действовать вместе. Это обязательное условие для того, чтобы мы дошли до следующих 75 лет существования государства Израиль.