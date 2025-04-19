Легенда о Кармен – новое измерение

Верхнее фото: Miguel Pereda

150 лет назад в Париже состоялась премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен». И хотя её первый показ закончился скандалом, уже через несколько лет опера обрела всемирную известность и с тех пор практически не сходила со сцен театров мира.

В июне 2025 года Барселонский балет фламенко (Barcelona Flamenco Ballet) представит в Израиле свою яркую и новаторскую интерпретацию бессмертной истории Кармен — проект, который уже получил признание публики как в Испании, так и за её пределами. Эта постановка стала подлинным художественным прорывом, соединив традиционное искусство фламенко с современным танцем и глубокими социальными смыслами.

Режиссёр и хореограф Давид Гутьеррес предлагает публике не просто адаптацию классической оперы Бизе, а полновесную современную драму. Кармен в его прочтении — не только роковая красавица, но и символ свободы и смелости, отражающий борьбу женщин за свои права в мире, где до сих пор правит неравенство. В движении и ритме, с каждым ударом каблука и взмахом руки рождается история, узнаваемая и близкая современному зрителю.

Фламенко становится здесь не просто музыкальным или танцевальным жанром, а мощным инструментом эмоционального высказывания, передавая внутренний мир главной героини и создавая глубокий диалог с оригинальной новеллой Проспера Мериме. Танец, театр и живая музыка ансамбля виртуозных музыкантов со страстными и эмоциональными испанскими гитарами сливаются в завораживающее действо, позволяя зрителям прочувствовать всю глубину трагедии Кармен.

Барселонский балет фламенко – молодой коллектив, который был образован в 2017 году и быстро завоевал международное признание своей страстью, энергией и умением сочетать традиции с новаторством. Труппа была основана, чтобы «осовременить» фламенко и вывести его за рамки традиционного восприятия. Балет успешно интегрирует в свои постановки элементы классического и современного танца, джаза, театра и визуального искусства, создавая уникальный мультидисциплинарный язык, который говорит со зрителем XXI века.

Труппа выступает на престижных сценах Европы, Азии, Северной и Южной Америки и имеет репутацию одного из самых новаторских и выразительных фламенко-коллективов в мире. Отличительной чертой Барселонского балета фламенко является постоянное стремление к диалогу между культурами и эпохами, между традицией и экспериментом. Создатель труппы и хореограф всех её спектаклей – Давид Гутьеррес.

Спектаклем «Кармен» Барселонский балет фламенко стремится воздать должное Просперу Мериме и его глубокой связи с Испанией и с Барселоной, в частности. Мериме, владевший каталонским языком и знакомый с культурой цыганского народа, послужил вдохновляющим ориентиром для создателей постановки. «Кармен» стала данью уважения автору, а также признанием в любви к богатой и многослойной испанской идентичности.

Каждое выступление труппы — это это настоящее произведение искусства, пронизанное подлинной страстью и мастерством. Живое, искреннее искусство вызывает восторг у зрителей, заставляя их не только восхищаться происходящим, но и задумываться о более широких темах — свободе, равенстве, праве быть собой.

«Кармен» в исполнении Барселонского балета фламенко получила восторженные отзывы публики, которая отмечает не только мастерство исполнителей, но и глубокий смысл спектакля. Эта постановка – незабываемое путешествие в мир любви, страсти и судьбы, которое оставляет неизгладимое впечатление у тех, кому посчастливилось его увидеть.

Гастроли Барселонского балета фламенко – это уникальный шанс окунуться в магию фламенко и стать частью удивительной истории, актуальной во все времена. Не упустите возможность увидеть этот потрясающий спектакль и испытать неподдельные эмоции.



Выступления Барселонского балета фламенко в Израиле:

7 июня, в субботу, в 20:00 – Петах-Тиква, «Гейхал а-Тарбут»

8 июня, в воскресенье, в 20:00 – Тель-Авив, «Бейт а-Хаяль»

9 июня, в понедельник, в 20:00 – Хайфа, «Театрон а-Цафон»

10 июня, во вторник, в 20:00 – Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-Тарбут»

Заказ билетов на сайте: https://bezalelevent.co.il/event/77

Фото: Miguel Pereda

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