«Между Солнцем и Луной» – выставка в старом Яффо

С 9 по 26 февраля в старом Яффо в центре Амиад пройдет необычная выставка, которую организует профессиональный куратор и организатор Алена Шлейпак. Выставки под ее организацией всегда изобилуют оригинальными находками, новыми именами и неизбитой тематикой.

На этот раз Алена задумала нестандартную экспозицию и по темам и по оформлению. Выставка «Между Солнцем и Луной» будет состоять из трех блоков, словно грани одной пирамиды-призмы, сквозь которую люди смотрят на мир, в котором живут, который создают и разрушают одновременно.

Между Солнцем и Луной – это непосредственно наша жизнь, состоящая из дней и ночей, из того, что происходит, пока одно небесное светило сменяет другое, и в непреклонной размеренности этой небесной рутины сутки за сутками проходят годы, десятилетия, века, эпохи…

Мир эклектики. Хаос и гармония – жизнь человека можно представить как поиск гармонии в хаосе, и эти поиски порой приводят творческих людей к стремлению отыскать баланс, равновесие Вселенной в рутине будней, во всех этих «надо и должен», в преградах, разочарованиях, боли, трудностях бытия или, наоборот, создать творческих беспорядок, вносящий дух свободы в слишком упорядоченную и скучную жизнь. В попытках сочетать несочетаемое у некоторых авторов выходят истинные шедевры!

Психоделика – в измененных состояниях сознания человек способен отрешиться от стандартных способов реагирования на окружающую среду и вынести из глубин психики то, что порой не способен выразить иначе. И на холст выливаются образы через буйство красок или выплескиваются недопрожитые эмоции через создание метафор в материале, будь то ткань, фарфор, металл или стекло… Из глубины сознания – на поверхность реальности.

Попробуйте разгадать, из какой питательной почвы художник взрастил именно этот плод своего творчества. А если хотите узнать наверняка – просто спросите самого создателя: выставка предполагает возможность встретиться лично с художниками и творческими с современными скульпторами и художниками, мастерами-кукольниками, фотографами и дизайнерами из Израиля других стран лично расскажут о своих творениях в разные дни на протяжении всей выставки.

Экспонаты для экспозиции представили более 30 художников и мастеров, представители абсолютно разных общин и религиозных конфессий, говорящих на разных языках, совершенно разных возрастных категорий, жители Израиля и иностранцы, в том числе даже беженцы с Украины.

Официальное открытие состоится 9 февраля в 19:00: на открытии будут присутствовать сами творцы, а также выступит ансамбль исторического танца La Danza Moreska.

Центр Амиад для экспозиции выбран неслучайно: в старом городе Яффо, кажется, даже воздух пропитан вековыми традициями, искусством и вдохновением на творчество. Здесь любое здание имеет свою историю, а каждый камень дышит стариной, легендами и мифами. «Старый Яффо и Блошиный рынок – моя любовь с первого взгляда», – говорит Алена Шлейпак, – «старинные узкие улочки, графити, бутики, маленькие интимные кафе, мостик желаний… Но есть одно особенное место, по крайней мере для меня, – Мерказ Амиад. Это здание, спроектированное в 1920-х годах архитектором Йосефом Тишлером для застройщика Зелига Рабиновича и отреставрированное муниципалитетом, теперь служит центром Amiad – городским залом для ярмарок и мероприятий».

Просто прогуляться здесь и прикоснуться к истории, подышать морским бризом – уже здорово, а еще и наполниться новыми впечатлениями на выставке – отличный вариант для того, чтоб провести вечер приятно и нетривиально. Кроме того, любой понравившийся предмет или картину можно купить и продолжить любоваться им лично столько, сколько захочется.

Окунитесь в атмосферу творчества и рефлексии на выставке «Между Солнцем и Луной», погрузитесь в мистические потемки чужой души, чтобы осознать глубину собственной.

Выставка открыта с 9 по 26 февраля.

Вход бесплатный.

Адрес: центр «Амиад», блошиный рынок в Яффо.

Фотографии предоставлены организаторами выставки.