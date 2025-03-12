“Мифы и реальность” – новая выставка в муниципальной галерее Афулы

Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Верхнее фото – מירי קרן-זוהר, עיר, קרמיקה עם צבעי אנגוב וזיגוג, כבשן ופסיפס. צילום- אנדריאן ז’ודרו. Мири Керен-Зоар. Город. Керамика и мозаика. Фотография – Андриан Жудро

На новой групповой выставке «Мифы и реальность», куратором которой является Андриан Жудро, граница между реальностью и воображением размывается, открывая дверь в историю, мифологию, страхи и надежду.

Человечество всегда жило среди мифов. В древности они объясняли происхождение мира, природу стихий и судьбу человека. Боги и герои, мифологические существа и священные ритуалы помогали постичь неизвестное. Со временем мифология не исчезла, а лишь изменилась, приняв новые формы: средневековые легенды, религиозные рассказы и поэтические традиции продолжали поддерживать дух мифа. Сегодня мифы рождаются в новых пространствах — в городах, в медиа, в технологиях. Они формируют восприятие современного мира, взаимодействуют с реальностью и создают новые границы возможного.

Выставка «Мифы и реальность», которая откроется 17 марта, исследует этот переход и прослеживает, как древние символы сохраняют свое присутствие в культуре, а современная мифология постепенно сталкивается с реальностью. В экспозиции будут представлены работы 59 художников, иллюстрирующие, как символы продолжают существовать, а истории, некогда считавшиеся легендами, превращаются в культурные коды, вплетающиеся в нашу повседневную жизнь.

Мифы и реальность 17 марта – 17 мая

Городская художественная галерея, Афула

Адрес: Ул. Хатива Тэйша 15

Вход свободный

Выставка проходит при поддержке мэрии Афулы.

Человечество всегда жило среди мифов. В древности они объясняли происхождение мира, природу стихий и судьбу человека. Восприятие реальности строилось на символах, отражавших страхи, надежды и стремление к порядку. Со временем мифология не исчезла, а приняла новые формы. Средневековые легенды, религиозные предания и поэтические традиции продолжали поддерживать дух мифа, наполняя реальность чудесными существами, рассказами о чудесах и философскими аллегориями. Символические сюжеты стали неотъемлемой частью искусства, переплетаясь с историей, социальными процессами и личными переживаниями.

Сегодня мифы рождаются в новых пространствах – в городах, медиа, технологиях. Они формируют восприятие современного мира, взаимодействуют с реальностью и создают новые границы возможного. Выставка «Мифы и реальность», которая откроется 17 марта в городской галерее Афулы, исследует переход между мифом и реальностью и прослеживает, как древние символы сохраняют свое присутствие в культуре, а современная мифология постепенно сталкивается с реальностью.

На выставке, куратором которой является Андриан Жудро, будут представлены работы 59 художников, выполненные в различных техниках: живопись, графика, скульптура, гравюра, керамика, коллаж, видео, мозаика и смешанные медиа. Они демонстрируют, как символы продолжают существовать, а истории, некогда считавшиеся легендами, превращаются в культурные коды, интегрированные в нашу повседневную жизнь. Мы создаем мифы, но реальность всегда находит способ проникнуть сквозь иллюзии.

Мифологическая традиция выражается через знаки и образы, знакомые человечеству с древних времен. Птицы символизируют свободу, легкость и движение. Море отражает границу между стабильностью и переменами. Фигура человека, выпускающего птицу из клетки, воплощает освобождение от иллюзий.

Художники также обращаются к библейским сюжетам, используя их образы в своих произведениях. Например, лестница Иакова символизирует сон или пророчество, а мотив чемодана – истории скитаний еврейского народа, несущего с собой свою веру.

Граница между реальностью и воображением раскрывается и через такие темы, как «Лебединое озеро», символизирующее волшебство и трансформацию, древний миф о похищении Европы, олицетворяющий свободу, или даже динозавры, связывающие воображение и реальность, остатки прошлого и символ вечного круговорота идей.

В израильском контексте исторические травмы, повседневные конфликты и социальные разломы делают мифологические послания особенно актуальными.

“Легенды напоминают нам, что противостояние «драконам» не требует их игнорирования, а наоборот – признания нашей силы преодолеть их”, – говорит куратор выставки Андриан Жудро. “Забвение прошлого и игнорирование его уроков могут привести к повторению трагических ошибок и разрыву связи молодого поколения с его историческими и культурными корнями. В мире, где технологии воспринимаются как доминирующая сила, человек остается частью природы”.

“Основатели Афулы планировали создать современный город-сад по европейскому образцу, который, помимо транспортного и экономического центра, должен был стать местом богатой культурной жизни для его жителей и гостей”, – говорит мэр Афулы Ави Элькабец.

“Легенда об «опере в Афуле», передаваемая из поколения в поколение уже 100 лет, – удивительное сочетание мифа и реальности, напрямую связанное с темой выставки. В каждом мифе есть доля реальности, а в каждой реальности – частичка мифа”.

Участники выставки: Марина Андреев, Александр Авраам, Лорина Абрахман, Лора Маргулис, Татьяна Беляков, Марина Белькевич, Люда Беренштейн, Гила Коэн, Катя Десненко, Наталья Дятлов, Наталья Файрберг, Людмила Фейгин, Берни Финк, Омри Финк, Борис Гейман, Арсений Годин, Яна Горелик, Анна Губницкая, Илана Хасон, Илья Хинич, Александра Ильяев, Слава Ильяев, Йосеф Якерсон, Андриан Жудро, Йосеф Капелян, Мария Карпов, Мири Керен-Зоар, Борис Котляр, Мария Котляр, Рахель Кремер, Ирина Лев, Пнина Леви, Аси Машулам, Галина Минц, Оксана Моложанова, Алюмит Нусбаум, Евгений Олентух, Аркадий Острицкий, Игорь Палей, Рина Пугач, Виктор Рубинов, Лариса Сегал, Никита Семаго, Дмитрий Северюхин, Михаил Шапира, Тесси Сильберман, Андрей Софьин, Николай Соколов, Мария Соколова, Ирина Сорочинская, Владислава Турская, Леонид Уник, Мила Вольшонок, Ольга Ерушалми, Евгения Заброцкая, Алик Замостин, Анна Зарницкая, Феликс Житницкий, Анастасия Зыкина.

Городская галерея Афулы – это художественная площадка, представляющая групповые и персональные выставки, затрагивающие актуальные местные и глобальные темы. Здесь экспонируются оригинальные произведения, созданные в рамках программы резиденций художников, а также в сотрудничестве с художниками со всей страны и мира. Галерея активно взаимодействует с музеями, галереями и культурными институтами Израиля и проводит разнообразные культурные мероприятия, объединяющие изобразительное искусство и сценические искусства.

Часы работы выставки:

Воскресенье – четверг: 10:00 – 16:00

https://www.facebook.com/AFULAGALERY

Для организованных групп посещение возможно по предварительному согласованию.