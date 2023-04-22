Музыкальный фестиваль имени Фелиции Блюменталь в Тель-Авиве отмечает свое 25-летие

С 8 по 13 мая в Тель-Авиве пройдет 25-й международный музыкальный фестиваль, носящий имя выдающейся пианистки Фелиции Блюменталь, впервые состоявшийся в Тель-Авиве в 1999 году и с тех пор проводящийся ежегодно. Основатель фестиваля – Аннет Селин.

Сайт фестиваля – https://fbmc.co.il/en/festival/felicja-blumental-festival/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/FelicjaBlumentalMusic

В программе: камерная, старинная, оркестровая, вокальная музыка и фолк, спектакли, лекции, документальные и художественные фильмы. Участники фестиваля – ведущие израильские и зарубежные музыканты. Место проведения фестиваля – Тель-Авивский музей искусств.

Фестиваль Фелиции Блюменталь – пожалуй, самый необычный из израильских музыкальных фестивалей. Он обращается к широким кругам любителей музыки, его программы трудно втиснуть в жесткие рамки. Музыка различных жанров – от барокко до фолка, от камерной до джаза, лекции и фильмы о людях искусства дополняют друг друга и создают целостную картину культурной жизни той или иной эпохи. Девиз фестиваля – разнообразие, высокий уровень исполнения и безупречный вкус.

За годы существования фестиваля участниками фестиваля были пианисты Фредерик Кемпф, Шай Вознер, Роман Рабинович, Антоний Барышевский, певцы Филипп Жарусски, Майкл Чанс, Карита Маттила, камерные ансамбли – Санкт-Петербургский квартет, Израильский камерный проект, знаменитые ансамбли музыки барокко L`Arpeggiata, Les Violon du Roi, Concerto de Cavalieri и вокальные ансамбли – Anima consort, Voces Musicales, Armonico consort, Nordic Voices.

Не забыта и музыка фолк – гостями фестиваля были певица Мильва, дуэт Жак и Паула Мореленбаум из Бразилии, ансамбль фадо из Португалии и другие. Фестиваль также уже не первый год взаимодействует с неделей гитарной музыки и на сей раз на нем выступят такие известные гитаристы как Марчин Дылла из Польши и американо-французский гитарист Стефан Рембель, а также гитарный квартет Cologne.

Фестиваль носит имя замечательной польской пианистки Фелиции Блюменталь и посвящен ее памяти. Ее необыкновенная судьба – и судьба ее дочери, художницы и певицы Аннет Селин, увековечившей память о матери в музыкальном фестивале, нашла отражение в его художественной концепции. Эти две незаурядные женщины – граждане мира, связанные с Израилем крепкими узами.

Музыкальные интересы Фелиции Блюменталь, с успехом гастролировавшей по миру, были разнообразны и включали в себя и классическую и камерную музыка, музыку бразильских композиторов, современную музыку и барокко. Все это, а также личность ее дочери – художницы и певицы Аннетт Селин, выступавшей с концертами на важнейших фестивалях мира с программами на восьми языках, ощущающей себя как дома в европейской и латиноамериканской культурах – находит отражение в программах фестиваля. Домом фестивалю служит Тель-Авивский музей искусств, в залах которого выставлены картины из коллекции Маркуса Мицнэ, мужа Фелиции.

Как всегда, в программе фестивали есть новые имена, новые произведения и редко исполняемая музыка. И, как обычно, программа фестиваля связана с личностью Фелиции Блюменталь, с ее жизнью и ее семьей.

Фестиваль с годами стал более живым и шумным – в той степени, в какой можно применить эти определения к камерной музыке. Более шумным – значит более молодым, переменчивым, ищущим – под стать характеру пианистки Фелиции Блюменталь, именем которой фестиваль назван.

Блюменталь родилась в 1908 году в Варшаве в семье скрипача, училась музыке в Польше и Швейцарии и еще до Второй мировой войны успела завоевать славу талантливой пианистки: впервые она выступила, когда ей едва исполнилось 10 лет. В 20 лет она вышла замуж за известного художника Маркуса Мицнэ, ставшим издателем многих записей Фелиции. Мицнэ искал в музыкальных библиотеках Европы редкие нотные записи для нее.

В программы Блюменталь входили и сочинения композиторов XX века, частью написанные специально для Фелиции. В 1938 году супруги успели уехать из Европы в Бразилию, где Блюменталь ждала еще более громкая слава. Репертуар ее был необычайно широк – от португальского барокко до сочинений современных южноамериканских композиторов. Ей посвящали свою музыку композиторы того времени – от Вилла-Лобоса до Кшиштофа Пендерецкого, но прославилась Фелиция Блюменталь исполнением Карла Черни, Моцарта, Бетховена и Шопена.

После войны Блюменталь возобновила гастрольную деятельность, часто выступала в Израиле, где впервые побывала в 1954-м году. Блюменталь до конца жизни оставалась гражданкой Бразилии, хотя еще в 1960-е годы перебралась в Италию, а позже – в Лондон. Во время гастрольного турне 1991 года Фелиция Блюменталь скончалась в Тель-Авиве, где и похоронена на кладбище Кирьят-Шауль.

Аннет Селин продолжила дело матери. Она организовала в Тель-Авиве музыкальный центр имени Фелиции Блюменталь, здание которого на улице Бялик по проекту архитектора Нили Португали было построено в середине 1990-х, при нем – библиотеку. Под эгидой центра и возник 19 лет назад международный музыкальный фестиваль, основательницей и художественным руководителем которого является Аннет Селин. Несколько лет назад Центр Аннет – Studio Annette – был передислоцирован в южный Тель-Авив.

Музыкальная программа фестиваля строится таким образом, чтобы включить в нее любимые произведения пианистки, малоизвестные сочинения и новую музыку, которую для израильской публики исполняют как зарубежные, так и израильские музыканты. Часть израильских исполнителей выступают на фестивале ежегодно, часть зарубежных – возвращаются не в первый раз, создавая фестивальные традиции и подогревая интерес к его программе.

Программа концертов 25-го фестиваля фестиваля Фелиции Блюменталь – с 8 по 13 мая в Тель-Авивском музее искусств

8 мая, понедельник, 18:30

“Одна мечта, сотни голосов”

Дирижер и художественный руководитель – Наама Нацрати

500 певцов, участников детских, юношеских и взрослых хоров соберутся вместе на один концерт для исполнения произведений Леонарда Бернстайна, Генри Перселла, Мати Каспи, Йони Рехтера и Саши Аргова

Концерт состоится в фойе музея, вход бесплатный по предварительной записи (Фойе Риклис)

8 мая, 20:30

“Йеменский авангард, Вена – Палестина” – премьера

Йоси Цабари, текст и перформанс – вместе с ансамблем струнных инструментов. Музыка – Йонатан Альбалак, Амос Элькана, Офер Пинхас, Анат Форт

Зал «Реканати»

9 мая, 17:00, 20:30

“Свет Андалусии”

Израильская премьера сочинения испанского композитора Маурицио Сотело, с отрывками из произведений Шопена и Скарлатт

Ярден Амир (Израиль/Испания) – танцор фламенко

Карлос Морино (Испания) – перкуссия, Хен Халеви (Израиль/Франция) – кларнет, Даниэль Боровицкий (Швейцария/Израиль) – фортепиано

White City Strings Ensemble (Израиль)

Зал «Реканати»

9 мая, 19:00

“Стрелы Венеры”

Ансамбль «Нари»

Лирон Гивони – сопрано, Наоми Хассон – звукорежиссер, Йотам Харан – барочная виолончель, Гай Пардо – клавесин

Музыкальное путешествие по истории создания образов богини Венеры в мифологии и философии – произведения Монтеверди, Корелли, Скарлатти и др.

Галерея «Мицнэ-Блюменталь»

10 мая, среда, 17:00

Taiko Life Israel Show – шоу для всей семьи

Японские ритмы и гигантские барабаны тайко

Нитай Зельникер, Махо Сато, Эйнат Хитаят, Орит Зельникер, Михо Катаока

Зал «Реканати»

10 мая, среда, 19:00

The Tel Aviv Saxophone Quartet

Цви Сальма, Ган Лев,Мааян Джеймс, Янир Риттер

Музыка современных композиторов для саксофонного квартета

Галерея «Мицнэ-Блюменталь»

10 мая, среда, 21:00

Late Junctions (Литва). Фьюжн аутентичных звуков

Восемь певцов и три музыканта на канклес (литовский национальный струнный щипковый инструмент) исполнят средневековую музыку и произведения современных американских композиторов

Галерея “Лили и Йоэль-Моше Эльштейн”

11 мая, четверг, 17:30

“Жить для искусств”

Памяти Аннет Селин. Лекция и документальный фильм об Аннет Селин(1939 – 2017), основательнице фестиваля – представляет Авигайль Арнхайм

Зал «Шидловски»

11 мая, четверг, 19:00

The Tomboys Trio. Cabaret

Том Коэн – вокал, Йонатан Адас – кларнет, Илья Магальник, аккордеон

Виртуозное сочетание французского шансона, клейзмерской музыки, джаза, классики, латино-американской и фольклорной музыки

Галерея «Мицне-Блюменталь»

11 мая, четверг, 17:30

Schubert – Winterreise (Зимнее путешествие)

Песенный цикл Франца Шуберта в сочетании с видео-инсталляцией – израильская премьера

Давид Адам Мур (США) – баритон, Даниэль Гортлер – фортепиано, Вика Цикун – оформление и видео-инсталляция

Зал «Реканати»

12 мая, пятница, 11:00

13 мая, суббота, 13:30

“Код Капра”, фильм (Чехия, 2022, продолжительность 91 минута)

Документальный фильм-опера о жизни и противоречиях чешского композитора-коммуниста Яна Капра (1914 – 1988)

Зал «Кауфман»

12 мая, пятница, 11:30

Коллекция Мицнэ-Блюменталь

Знакомство с коллекцией под руководством искусствоведа, специалиста по современному искусству. Экскурсию ведет куратор выставки Ноа Розенберг

12 мая, пятница, 13:00

“Духи XIX века”

Клара и Роберт Шуман – песни

Уолтер Рабл – Фортепианный квартет, опус 1

Иоганнес Брамс – Квартет для фортепиано номер 1, опус 25

Ярден Киперман – меццо сопрано, Рафаэль Скорка – фортепиано, Аси Мататиас – скрипка, Марк Саббах – альт, Цви Плессер – виолончель, Виктор Станиславский – фортепиано.

Зал «Реканати»

12 мая, пятница, 13:30

13 мая, суббота, 12:00

“Лес”, фильм (Германия, 2022, продолжительность 91 минута) – израильская премьера. Фильм-мюзикл задается контроверсальными вопросами, касающимися немецкого романтизма и исследует феномен безумия уничтожения

Зал «Кауфман»

12 мая, пятница, 15:00

“От Моцарта до “Битлз” – концерт для всей семьи

«Иерусалимский Уличный Оркестр»

Мировые шлягеры и израильская музыка, а также популярная и всеми любимая классика. Дирижер и художественный руководитель – Идо Шпитальник

Сад скульптур (Ган ха-Псалим) – вход бесплатный, по предварительной записи

12 мая, пятница, 21:30

“Тель-Авив – Рио – Нью-Йорк”

Концерт, который нельзя пропустить! Встреча двух гигантов – Israel Jazz Orchestra и виртуозный дуэт – Алон Явнай и Джока Перпиньян.

Зал «Реканати»

13 мая, суббота, 11:00

“Веселый хор” – концерт для всей семьи

Молодежный хор Моран и Нурит Хирш – композитор, лауреат Премии Израиля.

Наоми Фаран – музыкальный директор, Элла Медина – дирижер, Арнон Зимра – фортепиано

Зал «Реканати»

13 мая, суббота, 19:30

“Молодой Моцарт из Украины”

Фортепианный реситаль Роберта Маркхама (Великобритания)

Произведения младшего сына Моцарта – Франца Ксавера Вольфганга Моцарта

Галерея «Мицнэ-Блюменталь»

13 мая, суббота, 21:00

Париж/Рим: Любовь/Ненависть

Les Talens Lyriques ensemble (Франция)

Джульетт Мей (Франция), меццо-сопрано

Кристоф Руссо, клавесин, художественный руководитель ансамбля

Ведущий ансамбль барочной музыки из Франции представляет Парижский салон, богатые и нарядные эмоции в противовес итальянской эстетике