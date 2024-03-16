Текст и фото – по материалам пресс-релиза

С 25 по 30 марта на сцене Тель-Авивского музея искусств состоится 26-й ежегодный международный музыкальный фестиваль имени Фелиции Блюменталь.

Один из старейших израильских фестивалей классической и современной музыки, носящий имя выдающейся пианистки Фелиции Блюменталь, вновь собирает в свих программах лучших израильских исполнителей различных музыкальных направлений – популярной, классической, старинной, современной, арабской музыки, джаза, мюзиклов, шансона 1950-х и многих других. Зрителям и слушателям представится уникальная возможность отправиться в увлекательное путешествие по многообразию различных музыкальных направлений, по необычным сочетаниям музыкальных жанров, а также возможность проследить за связью между творчеством артистов из разных эпох.

Для заключительного вечера фестиваля ансамбль «Пинхас и сыновья» совместно с певцом Шломи Шабаном подготовили единственную в своем роде программу.

Еще одной оригинальной постановкой станет совместное выступление в американском стиле певицы Бат Эла и нью-йоркского кантора Ази Шварца, которые часто выступают вместе по всему миру в сопровождении ансамбля Гилада Эфрата и расширенного состава музыкантов. В музыкальной программе ретроспектива 150-летия творчества для синагог и культуры еврейской общины США во всем ее многообразии.

Фестиваль представит художественную музыку античных времен, начиная с эпохи Возрождения и барокко, пройдут концерты в исполнении ансамбля Mezzo (итальянская и испанская музыка) и дуэта Дорона Шлейфера и Офиры Закай (английская музыка).

Как и каждый год, лучшие музыканты со всей страны представят непохожие друг на друга концерты классической музыки – камерные и оркестровые, среди прочего, необычное исполнение октета Шуберта на старинных инструментах.

Арабская классика будет исполнена на фестивале еврейскими и арабскими музыкантами на вечере, посвященном великим арабским певцам египетской и ливанской школ.

Еще одно объединение музыкантов – Анат Порат, Майя Бальзицман и Эран Вайц – представит вместе с певицами Карми Зисапель и Нурит Гальрон музыкальный коллаж из многообразного израильского песенного репертуара.

Также на фестивале колоритные персонажи 20 века: с одной стороны, «Король кабаре Нагарии» Фредди Дора в зрелищном шоу, захватывающей ретроспективе кабаре 1950-х годов, переносящем зрителя во времена после основания государства. А с другой стороны, американский композитор-минималист Терри Райли и его авангардное произведение In C будет исполнено оркестром Palace in Time.Ансамбль «Тремоло» представит шоу, исследующее становление стиля Бит через оригинальную музыку, цифровой саундтрек и видеоарт. Группа также устроит шоу для всей семьи и детей. Перкуссионистка Ноя Шлайн даст еще одно шоу для всей семьи – на барабанах.

Концерты будут проходить как в залах Тель-Авивского музея искусств, так и на других площадках. Например, запланировано проведение дневного концерта во дворе музея, в рамках которого ансамбль “Галиль” исполнит музыку, соединяющую в себе элементы еврейской, арабской, армянской, турецкой и румынской музыкальных традиций.

вигайль Арнхайм, директор музыкального фестиваля имени Фелисии Блюменталь, подчеркивает: «В этом году нам предоставилсь уникальная возможность насладиться бурным воображением израильских музыкантов, за каждым проектом которых стоит много смелости и страсти. Кто такой Фредди Дора? Какая работа Терри Райли наиболее воздействует на слушателя? Для чего исполнять произведение Шуберта на старинных инструментах? Как виртуозы-перкуссионисты создают новый мир на сцене? Что такое американский стиль? Как во всем этом переплетается оригинальная самобытная израильская поэзия с творчеством самых известных музыкантов? Классическая музыка будет исполнена оркестром и прекрасными камерными ансамблями, а репертуар будет включать в себя наряду с музыкой эпохи барокко и романтизма классическую арабскую музыку. Музыкальный фестиваль имени Фелиции Блюменталь 2024 года предлагает вашему вниманию уникальные встречи, атмосферу умиротворения и многообразие красок и звуков. Вам непременно следует выйти из дома».

Сайт фестиваля https://fbmc.co.il/festival/felicja-blumental-festival/