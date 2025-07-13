Cпектакль «КВАДРАТ» возвращается на израильские сцены

В апреле этого года сотни зрителей в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде и Нетании грустили и смеялись, замирали и аплодировали, сопереживали и испытывали ностальгию по детству. На волне огромного успеха и интереса к спектаклю были назначены его дополнительные показы в самых разных уголках нашей страны – в июле и октябре.

«Квадрат», глубоко личная история о дружбе, времени и переменах, замешанная на исповедальности и ностальгических чувствах, не просто стал одним из самых ярких театральных событий последних месяцев, но и оказался поистине портретом поколения, в котором так легко узнать себя.

Пьеса Дмитрия Крестьянкина, по которой поставлен спектакль, основана на воспоминаниях друзей, чье детство пришлось на рубеж веков. Старые друзья собираются на виртуальную встречу, невозможную в реальности, потому что их разделяют не только границы, но и противоположные взгляды на жизнь. В яркой атмосфере кабаре-шоу «Аттракцион 90-е» герои вспоминают детство, стараются осмыслить своё прошлое и понять, что произошло с их «светлым будущим».

Герои пытаются заново прожить собственную историю и ищут в ней ответы. Сегодня, когда мир и реальность изменились до неузнаваемости, друзья детства, разделенные границами, вынуждены искать себе оправдание. Смысл происходящего на сцене жёсток и жесток – светлого будущего нет. И светлого настоящего тоже нет. Есть прошлое, достаточно темное, чтобы можно было разглядеть в нем то, что действительно имеет для тебя цену.

Можно ли сохранить человеческие отношения, когда все вокруг рушится? Возможно ли примирение, если люди смотрят на жизнь с разных сторон? Документальная драма превращается в многослойное высказывание о том, как личное переплетается с историческим, а прошлое неминуемо влияет на настоящее.

Поставила спектакль одна из самых известных режиссеров нового поколения, дважды лауреат премии «Золотая маска» Марфа Горвиц. Её точная режиссура, чувство самоиронии, стиля и меры во всем выразительны. Сценография, замечательный актерский ансамбль и музыкальное сопровождение композитора Игоря Горского ведут деликатный и глубокий разговор о времени и истоках нашей идентичности.

В спектакле заняты:

Максим Виторган – звезда театра и кино, режиссёр, теле- и радиоведущий.

Евгений Кулаков – актер театра и кино, сыгравший в 99 проектах, среди которых сериалы «След», «Физрук» и др.

Руслан Барабанов – актер, на счету которого участие в почти 100 фильмах и сериалах и работа в знаменитом БДТ им. Товстоногова.

Михаил Уманец – актер, актер дубляжа, режиссер; до отъезда в Израиль работал в Лаборатории Дмитрия Крымова; актер театра «Школа драматического искусства».

Показы спектакля «Квадрат» пройдут:

18 июля, в пятницу, в 20:00 — Ришон ле-Цион, зал «Мофет», ул. Ротшильд 60

20 июля, в воскресенье, в 20:00 — Беэр-Шева, «Тамуз» – Дом музыки, ул. Герцль 12

18 октября, в субботу, в 20:00 — Тель-Авив, культурный центр «Анис», ул. Паамонит 9

19 октября, в воскресенье, в 20:00 — Кирьят-Ям, «Гейхал а-Тарбут», ул. Каланиёт 6

22 октября, в среду, в 20:00 — Ашкелон, Центр конгрессов, ул. Бен Цви – угол ул. Эли Коэн

23 октября, в четверг, в 20:00— Петах-Тиква, театр «Бейт Голда», ул. Арье Браун 3

24 октября, в пятницу, в 20:00 — Кармиэль, «Гейхал а-Тарбут», пр. Несиэй Исраэль

Билеты на сайте: https://showman.co.il/e/spektacl-kvadrat/

Фотографии: Алекс Ханин. Предоставлены продюсерской компанией MAK International Production.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting