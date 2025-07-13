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Театр

Cпектакль «КВАДРАТ» возвращается на израильские сцены

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В апреле этого года сотни зрителей в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде и Нетании грустили и смеялись, замирали и аплодировали, сопереживали и испытывали ностальгию по детству. На волне огромного успеха и интереса к спектаклю были назначены его дополнительные показы в самых разных уголках нашей страны – в июле и октябре.

«Квадрат», глубоко личная история о дружбе, времени и переменах, замешанная на исповедальности и ностальгических чувствах, не просто стал одним из самых ярких театральных событий последних месяцев, но и оказался поистине портретом поколения, в котором так легко узнать себя.

Фото @ Алекс Ханин. Предоставлены продюсерской компанией MAK International Production.

Пьеса Дмитрия Крестьянкина, по которой поставлен спектакль, основана на воспоминаниях  друзей, чье детство пришлось на рубеж веков. Старые друзья собираются на виртуальную встречу, невозможную в реальности, потому что их разделяют не только границы, но и противоположные взгляды на жизнь. В яркой атмосфере кабаре-шоу «Аттракцион 90-е» герои вспоминают детство, стараются осмыслить своё прошлое и понять, что произошло с их «светлым будущим».

Фото @ Алекс Ханин. Предоставлены продюсерской компанией MAK International Production.

Герои пытаются заново прожить собственную историю и ищут в ней ответы. Сегодня, когда мир и реальность изменились до неузнаваемости, друзья детства, разделенные границами, вынуждены искать себе оправдание. Смысл происходящего на сцене жёсток и жесток – светлого будущего нет. И светлого настоящего тоже нет. Есть прошлое, достаточно темное, чтобы можно было разглядеть в нем то, что действительно имеет для тебя цену.

Фото @ Алекс Ханин. Предоставлены продюсерской компанией MAK International Production.

Можно ли сохранить человеческие отношения, когда все вокруг рушится? Возможно ли примирение, если люди смотрят на жизнь с разных сторон? Документальная драма превращается в многослойное высказывание о том, как личное переплетается с историческим, а прошлое неминуемо влияет на настоящее.

Фото @ Алекс Ханин. Предоставлены продюсерской компанией MAK International Production.

Поставила спектакль одна из самых известных режиссеров нового поколения, дважды лауреат премии «Золотая маска» Марфа Горвиц. Её точная режиссура, чувство самоиронии, стиля и меры во всем выразительны. Сценография, замечательный актерский ансамбль и музыкальное сопровождение композитора Игоря Горского ведут деликатный и глубокий разговор о времени и истоках нашей идентичности.

Фото @ Алекс Ханин. Предоставлены продюсерской компанией MAK International Production.

В спектакле заняты:

Максим Виторган – звезда театра и кино, режиссёр, теле- и радиоведущий.

Евгений Кулаков – актер театра и кино, сыгравший в 99 проектах, среди которых сериалы «След», «Физрук» и др.

Руслан Барабанов – актер, на счету которого участие в почти 100 фильмах и сериалах и работа в знаменитом БДТ им. Товстоногова.

Михаил Уманец – актер, актер дубляжа, режиссер; до отъезда в Израиль работал в Лаборатории Дмитрия Крымова; актер театра «Школа драматического искусства».

Показы спектакля «Квадрат» пройдут:

18 июля, в пятницу, в 20:00 — Ришон ле-Цион, зал «Мофет», ул. Ротшильд 60

20 июля, в воскресенье, в 20:00 — Беэр-Шева, «Тамуз» – Дом музыки, ул. Герцль 12

18 октября, в субботу, в 20:00 — Тель-Авив, культурный центр «Анис», ул. Паамонит 9

19 октября, в воскресенье, в 20:00 — Кирьят-Ям, «Гейхал а-Тарбут», ул. Каланиёт 6

22 октября, в среду, в 20:00 — Ашкелон, Центр конгрессов, ул. Бен Цви – угол ул. Эли Коэн

23 октября, в четверг, в 20:00— Петах-Тиква, театр «Бейт Голда», ул. Арье Браун 3

24 октября, в пятницу, в 20:00 — Кармиэль, «Гейхал а-Тарбут», пр. Несиэй Исраэль

Билеты на сайте: https://showman.co.il/e/spektacl-kvadrat/

Фотографии: Алекс Ханин. Предоставлены продюсерской компанией MAK International Production.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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