Галерея «Твоя студия» расположена в доме художника Пинхаса Литвиновского – в доме полузабытом, полузаброшенном, волшебном и буквально притягивающих художников. 10 марта там открылась выставка «(НЕ) ДРУГОЕ МЕСТО» – персональная выставка художницы Анны Фромченко в Иерусалимской галерее «Твоя студия» израильской художницы Анны Фромченко, которые последние 5 лет фотографировала брошенные и оставленные пчелами улья и соты. Началось это занятие случайно: Анна нашла у себя во дворе старые улья, используемые ее сыном для съемок сериала и обнаружила в них целый мир, микрокосмос строительства, производства, увядания, цветы и бутоны. И это побудило ее приступить к исследованию, которое продолжалось несколько лет и вылилось в видеоработу, представленную на выставке и сделанную с помощью IT – искусственного интеллекта. Для создания этого видео Анны Фромченко выдала программному обеспечению искусственного интеллекта вербальные инструкции в виде написанного ею стихотворения о пчелах, их истории и значении для человечества. Программное обеспечение – то есть IT – создало визуальные изображения на основе этих стихотворных инструкций, а художница объединила эти изображения в видео. Видеоработа на выставке проецируется внутри тотема, сложенного из ульев, поставленных один на другой.



На выставке также представлена ​​масштабная коллажная работа (4,5 м на 2 м), которую Анна Фромченко разработала специально для галерейного пространства, объединив фотографии, сделанные внутри одного улья, увеличивающие в десятки раз каждую деталь небольшого (45×35 см) пространсва жизнедеятельности пчел. Улей, в котором были сделаны изображения, попал к художнице, будучи окрашеным в белый цвет. За счет этой белого краски получились изображения, похожие на загадочный лунный пейзаж.

Анна Фромченко – мультидисциплинарная художница, творящая в области скульптуры, инсталляции и фотографии, работающая в своей студии в Тель-Авиве. Она изучала историю искусства и кино в Тель-Авивском университете и живопись в школе искусств «Калишео» в Тель-Авиве. Ее работы выставлялись на многих выставочных площадках в Израиле и по всему миру, в том числе на Биеннале искусства и дизайна, которая скоро откроется в Музее MUZA (2023 г.), в Художественном музее Петах-Тиквы, в галерее Браверман, в Sotheby’s House Тель-Авив, в Художественном институте Сан-Диего в Калифорния, в Музей Киосера в Киото в Япония и т.д.



https://www.anna-fromchenko.com

«Твоя студия» – Центр женского творчества – это мастерские в Доме художника Пинхаса Литвиновского, первым в своем роде центр в Израиле для поощрения женщин-художниц. В Центре разработаны и проходят программы, мероприятия, выставки, исследовательские и культурные мероприятия, осуществляемые женщинами творческих профессий. Центр работает над расширением презентативности женского искусства и представлением его широкой публике.

Часы работы галереи: среда 10:00 – 15:00, четверг 13:00 – 17:00, пятница 10:00 – 13:00. Выставка «(НЕ) ДРУГОЕ МЕСТО» – персональная выставка продлится до 2 июня 2023 года.

Адрес: רחוב כ”ט בנובמבר 10, ירושלים

https://studioofherown.com/

Пинхас Литвиновский – тот самый знаменитый художник, который приплыл в Израиль на корабле «Руслан» (второй раз приплыл) и известен, вообще и в целом, благодаря своему таланту и, в частности тем, что рисовал портреты лиц важных и известных. И одно из таких лиц – а именно Моше Даян – вытащил его из подвальной комнатки после 1948 года и отдал ему под студию и жилье второй этаж жилого дома, перешедшего во владения муниципалитета, но ранее принадлежавшего богатой арабо-христанской семье, сдававшей второй этаж важному чиновнику из британской администрации. Литвиновский скончался в возрасте 91 года в 1985 году. В этом самом доме, на этом самом втором этаже, в помещении за прочной металлической дверью хранится архив и художественное наследие Литвиновского – 4000 рисунков. Когда-то его дочери (их уже нет в живых) хотели сделать в этом доме музей, сейчас архивом занимается внук – уже немолодой человек, а дом, бывший тридцать с лишним лет заброшенным, вновь отошел Иерусалимскому муниципалитету, передавшему его полтора года амуте помощи художницам из религиозного сектора. Амута, прежде ютившаяся в бомбоубежище, называется «Ее собственная студия – Центр женского искусства», но как сказала основательница и директор Ципи Мизрахи – «хватит помогать только религиозным женщинам, мы поддерживаем всех и делаем выставки всех и для всех». Так что «Бейт ха-цаяр» – дом художника Литвиновского – стал пространством и сообществом для иерусалимских женщин-художниц (и художников и художниц из других городов тоже).