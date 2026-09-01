«Времена не выбирают»: в Израиле выступят Татьяна, Сергей и Александр Никитины

Есть песни, над которыми время словно не имеет власти. Их по-прежнему любят те, кто когда-то с ними рос и набирался жизненного опыта, а сегодня их открывают для себя уже дети и внуки прежних поклонников. «Александра», «Под музыку Вивальди», «Диалог у новогодней ёлки», «Когда мы были молодыми» – произведения Татьяны и Сергея Никитиных давно стали частью культурной памяти нескольких поколений.

Этой осенью знаменитый дуэт приедет в Израиль с новой программой «Времена не выбирают…» Вместе с Татьяной и Сергеем Никитиными на сцену выйдет их сын Александр – талантливый певец и музыкант, владеющий классической, джазовой, фольклорной и цыганской гитарой и работающий в самых разных стилях.

История Татьяны и Сергея Никитиных началась больше шестидесяти лет назад – и вовсе не в музыкальном училище или консерватории. Они познакомились в 1964 году на физическом факультете МГУ, где оба участвовали в музыкальной агитбригаде. Долгое время они успешно совмещали занятия музыкой с серьезной научной работой: Сергей занимался физикой, Татьяна – биофизикой. Но всенародно известными они стали именно благодаря песням.

Музыку Никитиных знают даже те, кто никогда не считал себя поклонником авторской песни. Она звучала в кино, театре, мультфильмах и со временем стала настолько привычной частью нашей жизни, что порой уже трудно вспомнить, где мы услышали эти мелодии впервые. «Александра» из фильма «Москва слезам не верит», «Весеннее танго» из «Старого Нового года», «Большой секрет для маленькой компании» из одноименного мультфильма – каждая из них давно живет собственной жизнью.

Причем некоторые композиции Никитиных стали известны далеко за пределами русскоязычной аудитории. «Под музыку Вивальди» облетела мир благодаря Полю Мориа: инструментальная версия песни вошла в альбом Dans Les Yeux D’Amélie его знаменитого оркестра. А в 1991 году Татьяна и Сергей Никитины выступали вместе с легендой американской фолк-музыки Питом Сигером в Вудстоке.

За свою творческую жизнь Сергей Никитин написал более 400 песен. Среди поэтов, к чьим стихам он обращался, – Давид Самойлов и Арсений Тарковский, Борис Пастернак и Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Редьярд Киплинг, Уильям Шекспир и многие другие.

Сам Сергей Никитин называет то, чем они занимаются вместе с Татьяной, особой ветвью жанра авторской песни – «композиторской или поэтической песней». И в этом, пожалуй, заключается одна из причин удивительного долголетия их творчества: в центре здесь всегда остается поэзия.

«Наш с Татьяной случай, можно сказать, счастливый: мы всю жизнь поем стихи, поэзию с большой буквы, – говорит Сергей Никитин. – В советское время это было актом сопротивления. И надо просто оставаться самим собой, надо передавать свое увлечение, свою любовь к проявлениям человеческого духа детям, внукам – этим мы и занимаемся».

А в новой программе эти слова получают почти буквальное воплощение: в израильских гастролях вместе с Татьяной и Сергеем примет участие их сын Александр Никитин. Три музыканта, два поколения одной семьи и песни, которые уже давно объединяют гораздо больше поколений слушателей.

На концертах прозвучат «Под музыку Вивальди», «Александра», «Я спросил у ясеня», «Брич-Мулла», а также песни на стихи Юрия Левитанского, Булата Окуджавы, Давида Самойлова, Дмитрия Сухарева и других выдающихся поэтов.

Название новой программы – «Времена не выбирают…» – сегодня воспринимается особенно остро. Времена действительно не выбирают. Но, возможно, именно поэтому мы снова возвращаемся к песням, в которых нет ни громких эффектов, ни попытки угнаться за модой. Есть музыка, хорошие стихи и разговор о том, что не становится менее важным с течением лет: о любви и памяти, достоинстве и свободе, о способности оставаться собой.

И, наверное, именно поэтому спустя десятилетия эти песни по-прежнему нужны – независимо от того, сколько лет тому, кто слышит их сегодня впервые.

Гастроли Татьяны, Сергея и Александра Никитиных с программой «Времена не выбирают»:

10 октября, суббота, 20:00 – Ашдод, Матнас «Дюна-Юд»

11 октября, воскресенье, 20:00 – Петах-Тиква, за «Шарет»

13 октября, вторник, 20:00 – Беэр-Шева, «Тамуз — Дом музыки»

14 октября, среда, 20:00 – Нетания, Аудиториум им. Арика Айнштейна

15 октября, четверг, 20:00 – Хайфа, зал «Раппопорт»

17 октября, суббота, 20:00 – Ришон ле-Цион, зал «Мофет»

Билеты – в кассе https://showman.co.il/e/nikitiny-v-izraile-2026/



Фотографии: Лев Гельфанд

Организатор гастролей в Израиле M A K International Production

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting