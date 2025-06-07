Текст и иллюстрации – по материалам пресс-релиза. Заглавная иллюстрация – инсталляция «Структура реальности – 4», представляющая формулу ор-битализма Эллины Квитковской, и авторский рисунок Юлианы Горкоровой, выполненный в стиле направления.

«Ор-битализм»: Там, где время замирает — рождается свет/ 13 июня 2025 · 12:00 Синематека Тель-Авива/

Подробности и билеты – https://tinyurl.com/4vkuutmu

МАНИФЕСТ «ОР-БИТАЛИЗМ»: РОЖДЕНИЕ СВЕТА

Мы утверждаем:

– Время — лишь тень от света.

– Реальность рождена из вибраций.

– Художник — это точка фазового перехода между миром видимым и миром грядущим.

В день летнего равноденствия сознания мы открываем вихрь света и приглашаем тех, кто готов переступить порог чувственного опыта. Авторская программа Эллины Квитковской, Юлианы Горкоровой и Леонида Падруля звучит как вызов привычной оптике.

Приди.

Замри.

Войди в резонанс.

«Ор-битализм» — новое направление в современном искусстве, квантографическая практика XXI века, исследующая глубинную природу реальности. Это искусство, в котором свет становится материалом, звук — формой, а вибрации — содержанием. Манифест режиссёра и теоретика Эллины Квитковской разрушает иллюзию разделённости и предлагает художнику стать соавтором новой реальности, где материальное соединяется с невидимым.

Течение Ор-битализм было провозглашено Квитковской в 2020 году в Мицпе-Рамоне, где состоялась премьера формулы орбитализма- вращающейся инсталляции «Структура времени I». Внутри — проекция и фигуры вращающихся спин, метафора непрерывного движения сознания и света. Это событие стало точкой отсчёта для нового художественного языка, основанного на фазовых переходах, резонансах и квантовой чувствительности к реальности.

Участники проекта:

Эллина Квитковская — режиссёр-новатор, основатель направлений «Ор-битализм», «Полифоническое кино» и «Фотоманер» — синтетического метода, объединяющего фотографию, скульптуру и рисунок.

— режиссёр-новатор, основатель направлений «Ор-битализм», «Полифоническое кино» и «Фотоманер» — синтетического метода, объединяющего фотографию, скульптуру и рисунок. Юлиана Горкорова — художница и дизайнер, автор книги «Глобальный алфавит», получившей международное признание, и серии графических работ «Мир без начала и конца».

— художница и дизайнер, автор книги «Глобальный алфавит», получившей международное признание, и серии графических работ «Мир без начала и конца». Леонид Падруль — признанный фотограф в области художественной и музейной фотографии, продюсер экспериментального кино.

Работы трио представлены на международных культурных форумах и выставках в музеях и галереях.

Программа мероприятия:

Презентация манифеста Орбитализм – 2 и текста «Письмо художнику XXI века: Победа над собой»

и текста «Письмо художнику XXI века: Победа над собой» Показ коротких экспериментальных видео , работающих с темами света, времени и полифонии, архивные материалы.

, работающих с темами света, времени и полифонии, архивные материалы. Видеогалерея работ Юлианы Горкоровой

Открытая дискуссия: каковы границы искусства в эпоху пост-материальности?

На афише — инсталляция «Структура реальности – 4», представляющая формулу ор-битализма Эллины Квитковской, и авторский рисунок Юлианы Горкоровой, выполненный в стиле направления.

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Посвящается представителю квантового поколения — Рафаэлю Фа.

Манифест Ор-битализма-2.

(Квантографическая декларация, ).

Ор-битализм — новаторское квантографическое искусство переходных состояний, где свет (ивр. ор — אור) и орбитальное движение сплетаются в живую метафору,​ открывающую новые горизонты восприятия микромира.​ Там, где гаснет время — рождается Свет. Не тот, что движется сквозь формулы и фотоны,​ а Свет — вне времени, вне начала, вне конца.

Флоренский слышал геометрию духа. Он знал: пространство не уходит вдаль — оно распускается внутрь. Не точка схода, а точка встречи: человека — и Вечности.​ Обратная перспектива — не ошибка, а откровение. Здесь взгляд не смотрит — а входит.​ Зритель не вне — а внутри света.

Ор-битализм — это пространство, живущее в пересечении смыслов, в движении центров,​ в тишине, где звук уже не нужен.

Там, где исчезает привычное — начинается подлинное. Там, где свет перестаёт быть физическим — рождается Свет Иной: гармония невидимого, пульсирующая в тонкой паутине мира.

Мы утверждаем: Искусство не обязано изображать — оно должно освобождать.​ Не объяснять — а пробуждать.​ Не повторять — а вращаться в оси неизречённого.

«Чёрный квадрат» Малевича — это портал. Точка разлома, где взгляд покидает плоскость привычного и вступает в область квантовой непредсказуемости.​ Это — точка отсчёта, где форма перестаёт быть формой, а восприятие — узником узнаваемого.

В нём заложена формула ор-битализма — «Вращающийся круг» Квитковской:​ внутри круга — спины, зеркала, отражённый свет, распадающийся на спектры восприятия. Это — не объект. Это — механизм пробуждения, архитектура света и тени, орбита, по которой вращается напряжение между видимым и сокрытым.

Это — не изображение, а пульсация реальности, сжатая в круг и раскрученная до пределов сознания. Искусство — это не симметрия, а разбалансированная истина.​ Не фигура, а движение мысли сквозь материю. Не образ, а энергия, сворачивающая реальность в точку — и разворачивающая её заново. От симметрии — к антисимметрии.​ От осязаемого — к незримому. От фиксированной формы — к чистой, не сдерживаемой энергии. От битов — к кубитам. От пикселя — к спину электрона. От космического сознания — к квантовому.

Наблюдатель перестаёт быть внешним. Он становится сдвигом.

Буддизм знал: взгляд растворяет грань. Квантовая физика подтвердила: видеть — значит вмешиваться.

Ор-битализм идёт дальше: наблюдение — это фазовый переход.

Сознание — это не точка зрения, а текучесть внутри формы.

Мы не фиксируем — мы смещаем реальность.​ Мы — след от взгляда, мы — голограмма момента.​ Глаз расплавлен. Объект вибрирует. Фаза началась.

Мы провозглашаем: Ор-битализм — это искусство, вращающееся вокруг собственной пустоты. Оно исчезает в незримом, сбрасывает оболочку формы — и вспыхивает чистой энергией, как мысль до слов. В этом вращении рождаются квантовые сны — предчувствия иных миров.

Двора.

Исра-Эль, 25.01.2025.

Ор-биталисты:

Эллина Квитковская.

Леонид Падруль.

Юлианна Горкорова.