Текст и иллюстрации по материалам пресс-релиза. Верхнее фото: AmirLevy -צילום אמיר לוי — גטי אימגס

«Местное свидетельство 2026»

Крупнейшая в Израиле выставка репортажной и документальной фотографии

MUZA, Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив представляет «Местное свидетельство 2026».

151 фотография и пять видеоработ 62 авторов предлагают взгляд на ушедший год: человеческая цена войны, война с Ираном, территории, демонстрации ультраортодоксов и портрет местного общества.

Для широкой публики «Местное свидетельство 2026» откроется в пятницу, 4 декабря 2026 года.

Основательница и ответственный куратор «Местного свидетельства» — Дана Вольфайлер-Лалкин.

Куратор «Местного свидетельства 2026» — Илья Ефимович.

Закрытие — в субботу, 6 февраля 2027 года.

Выставка «Местное свидетельство» появилась в 2003 году — спустя год после первого приезда в Израиль международной World Press Photo, рядом с которой она долгое время проводилась как её локальный аналог. Проект задумывался как ежегодное социальное высказывание и визуальная летопись израильской жизни средствами событийной репортажной и документальной фотографии. С 2009 года постоянной площадкой экспозиции стал тель-авивский Музей Эрец-Исраэль (MUZA), а чтобы взгляд на израильскую реальность не притуплялся, организаторы каждые два года меняют кураторов и визуальное оформление выставки.

Выставка «Местное свидетельство 2026» в MUZA, Музее Эрец-Исраэль в Тель-Авиве, выводит на первый план общественное, культурное и историческое значение местной репортажной и документальной фотографии. Снимки и видеоработы позволяют всмотреться в события, которые определили ушедший год, и в то, как они отозвались в жизни отдельного человека и всего общества, — через преданный, критичный и чуткий труд фотографов. Из более чем 6000 заявок для выставки отобраны 151 фотография и пять видеоработ 62 авторов, 15 из которых — женщины. Среди работ есть одиночные кадры и фотосерии.Это уже четвёртая выставка «Местного свидетельства» после резни 7 октября. Спустя три года после начала войны «Местное свидетельство» стремится всмотреться в масштабы катастрофы, в личную цену и в общественные и культурные последствия затяжной войны.

Экспозиция построена по темам: «Человеческая цена», «Война с Ираном», «Западный берег», «Демонстрации ультраортодоксов» и «Местный портрет». Открытые переходы между зонами позволяют образам перетекать друг в друга и смешиваться, и так становятся видны связи и напряжение между разными аренами событий.

Долгие последствия войны ощутимы в сериях об утрате, посттравме и попытке вернуться к жизни. Йонатан Блум показывает портреты молодых вдов погибших на войне и их детей, родившихся, так и не узнав своих отцов, а также серию о нарушениях сна, начавшихся с началом войны. Эйтан Риклис документирует связь людей с посттравматическим расстройством и их служебных собак, а Зив Корен — возвращение последних заложников из Газы: живых и погибших, которых привезли для захоронения.

Рядом с ними портреты и мгновения, схваченные на улице, на демонстрации и в общественном бомбоубежище, обращают внимание на встречи и жесты, которые легко выпадают из череды новостных событий. Как пишет Варди Кахана в тексте к разделу «Местный портрет»: «Камера останавливается и, как куратор, отбирает для нас редкие, человеческие мгновения, которые могут забыться и выпасть из череды больших и жгучих событий, и напоминает нам, что так оно и было. Так мы выглядели и в этом году».

Видеоработы расширяют взгляд на очаги напряжения и на человеческую цену ушедшего года. Бар Пелег рассказывает историю Рахели Шихор, чей дом был повреждён иранской ракетой, и её помощницы по уходу Мэри Энн де Вера, которая не оставила её во время воздушной тревоги и погибла. Таль Элькаям документирует протесты и жестокие столкновения вокруг открытия в Иерусалиме по субботам кафе «Ба-Симта» («Кафе в переулке»). Ор Сит снимает церемонию призыва солдатами бригады «Хашмонаим» на фоне споров вокруг закона о призыве. Тимна Роуз Перец показывает митинги в защиту детей Газы и столкновения участниц с прохожими.

Дана Вольфайлер-Лалкин, основательница и ответственный куратор «Местного свидетельства»: «Спустя три года после начала войны мы можем начать всматриваться в масштабы катастрофы, в личную цену и в общественные и культурные последствия, которые порождает затяжная война. Фотографии и видеоработы, отобранные в этом году, смотрят за пределы военных событий и воплощают заряженные сочетания, которые сегодня расшатывают общество».

Гиль Омер, генеральный директор MUZA: «Показ выставки «Местное свидетельство» в MUZA выражает приверженность музея тому, чтобы заниматься реальностью, в которой мы живём, и давать место тому, чтобы её рассматривать и обсуждать. Среди требовательного потока новостей выставка позволяет остановиться, уделить внимание и углубиться в человеческие истории, которые стоят за событиями. Это и возможность признать жизненно важную работу фотографов, которые продолжают документировать последовательно и мужественно, в том числе в трудных условиях».

Премия «Фотография года 2026» будет вручена совместно с Союзом журналистов Израиля, а премия «Серия года 2026» — совместно с Израильским институтом прессы и медиа.

«Местное свидетельство» основано в 2003 году. Коллектив организаторов выставки вместе с жюри и кураторами, которые меняются раз в два года, работает над тем, чтобы укрепить общественное признание культурного и исторического значения документальной фотографии в Израиле. Представленные работы выражают преданность делу, оригинальность и творческое начало фотографов, которые нередко идут на риск, чтобы передать человеческую сердцевину искусства документирования.

Жюри «Местного свидетельства 2026»: Нир Элиас, Шираз Гринбаум, Илья Ефимович, Илан Ицхайк, Нурит Ярден, Яаков Исраэль, Варди Кахана, Гай Раз, Гиора Шалми.

В этом году выставка проходит также в сотрудничестве с Форумом создателей документального кино. В рамках сотрудничества состоятся показы документальных фильмов и мастер-классы, которые расширят знакомство с документальным творчеством и с теми, кто за ним стоит.

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«Местное свидетельство 2026»: крупнейшая в Израиле выставка репортажной фотографии

MUZA, Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив

Открытие: 4 декабря 2026 года

Закрытие: 6 февраля 2027 года

Адрес: MUZA, Музей Эрец-Исраэль, Тель-Авив, ул. Хаим Леванон, 2, Рамат-Авив, Тель-Авив

Часы работы выставки «Местное свидетельство», расширенные на период выставки:

понедельник: 10:00-16:00

вторник: 10:00-21:00

среда: 10:00-16:00

четверг: 10:00-21:00

пятница: 10:00-14:00

суббота: 10:00-21:00

по воскресеньям музей закрыт

Телефон: 03-6415244

Сайт музея: https://www.eretzmuseum.org.il/

Страница выставки на сайте музея: https://www.eretzmuseum.org.il/en/exhibitions/local-testimony-2026/

Страница Facebook: https://www.facebook.com/eretzmuseum/

Страница Instagram: https://www.instagram.com/eretzisraelmuseum/

Сайт выставки: https://www.edutmekomit.co.il/

Страница Facebook: https://www.facebook.com/Press.Photos.Exhibition/

Все фотографии с выставки «Местное свидетельство 2026» предоставлены пресс-службой музея MUZA – Эрец-Исраэль