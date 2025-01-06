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Театр

Премьера в Израиле: спектакль «Квадрат»!

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Одно из самых ожидаемых событий этого театрального сезона — спектакль «Квадрат», глубоко личная история о дружбе, времени и переменах, замешанная на исповедальности и ностальгических чувствах.

Пьеса Дмитрия Крестьянкина, по которой поставлен спектакль, основана на воспоминаниях  друзей, чье детство пришлось на рубеж веков. Старые друзья собираются на виртуальную встречу, невозможную в реальности, потому что их разделяют не только границы, но и противоположные взгляды на жизнь. В яркой атмосфере кабаре-шоу «Аттракцион 90-е» герои вспоминают детство, пытаются осмыслить своё прошлое и понять, что произошло с их «светлым будущим».

Герои воссоздают и пытаются осмыслить свою историю. Сегодня, когда мир и реальность изменились до неузнаваемости, друзья детства, разделенные границами, вынуждены искать себе оправдание.

Можно ли сохранить человеческие отношения, когда все вокруг рушится? Возможно ли примирение, если люди смотрят на жизнь с разных сторон? Документальная драма превращается в многослойное высказывание о том, как личное переплетается с историческим, а прошлое неминуемо влияет на настоящее.

Поставила спектакль одна из самых известных режиссеров нового поколения, дважды лауреат премии «Золотая маска» Марфа Горвиц.

В спектакле заняты:

Максим Виторган – звезда театра и кино, режиссёр, теле- и радиоведущий.

Фото предоставлен продюсерской компанией MAK International Production.

Семен Штейнберг – лауреат премии «Золотая маска», снимавшийся во многих фильмах и сериалах («Домашний арест», «Содержанки»), актер труппы не существующего больше Гоголь-центра.

Евгений Кулаков – актер театра и кино, сыгравший в 99 проектах, среди которых сериалы «След», «Физрук» и др.

Руслан Барабанов – актер, на счету которого участие в почти 100 фильмах и сериалах и работа в знаменитом БДТ им. Товстоногова.

Михаил Уманец – актер, актер дубляжа, режиссер; до отъезда в Израиль работал в Лаборатории Дмитрия Крымова; актер театра «Школа драматического искусства».

Показы спектакля «Квадрат» пройдут со 2 по 8 апреля 2025 в Тель-Авиве, Хайфе, Беэр-Шеве, Ашдоде и Нетании. Билеты уже в продаже: https://showman.co.il/e/spektacl-kvadrat/

Фотографии предоставлены продюсерской компанией MAK International Production.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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