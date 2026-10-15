К нам едет «Ревизор»!

Новый спектакль Сергея Голомазова — комедия о страхе, власти и самообманеПочти двести лет назад Николай Гоголь написал комедию о чиновниках провинциального города, которые приняли случайного проезжего за важного государственного инспектора. С тех пор сменились эпохи, политические режимы, общественные нравы. Но «Ревизор» по-прежнему не сходит с театральных подмостков. И дело не только в гениальном гоголевском юморе. Каждое новое поколение узнаёт в этой пьесе собственные страхи, пороки и заблуждения, а каждый режиссёр находит в ней что-то своё.

Сергей Голомазов, чья новая постановка «Ревизора» в марте 2027 года приедет на гастроли в Израиль, переносит действие в современный город, буквально пронизанный камерами наблюдения. Здесь, казалось бы, невозможно ничего скрыть: каждый шаг фиксируется, всё происходящее может оказаться на экране. Но чем больше мы видим, тем труднее нам отличить правду от лжи. Особенно если правда нас пугает, а ложь оказывается такой соблазнительной.

В новом «Ревизоре» Хлестаков – уже не просто легкомысленный пустомеля, случайно оказавшийся в центре невероятной истории. В исполнении Артура Смольянинова он становится ярким, взрывным, опасно обаятельным лжецом, способным мгновенно угадывать чужие страхи и желания. Его главное оружие – фантазия. Он с лёгкостью придумывает всё новые подробности собственной биографии, примеряет на себя чужие роли и постепенно создаёт вокруг себя совершенно иную реальность.

Но действительно ли Хлестаков обманывает окружающих? Или они сами хотят быть обманутыми?

Каждый видит в нём то, что хочет или боится увидеть. Чиновники – грозного проверяющего, способного разрушить их благополучие. Другие – человека, который может открыть дорогу к деньгам, власти, высокому положению или новой жизни.

Каждый дорисовывает собственный образ «ревизора», и в конце концов весь город оказывается в плену коллективной иллюзии.

Именно эта удивительная способность человека верить в удобную ложь становится одной из главных тем постановки.

«Это спектакль не о стяжательстве, воровстве и коррупции, хотя, конечно, и об этом тоже. Это спектакль не только о разрушительной природе человеческого страха, хотя и об этом тоже. Наш новый «Ревизор» – о преступной доверчивости, наивности и торжестве вселенского мошенничества, в котором мы все живем и которое впускаем в нашу жизнь», – говорит режиссёр Сергей Голомазов.

Помимо Артура Смольянинова в постановке заняты Кирилл Сафонов в роли Городничего, а также Юлия Ауг, Шамиль Хаматов, Игорь Чернявский, Марат Эфендиев и Варвара Чехс.

Сергей Голомазов предлагает зрителям не просто новую версию знакомой комедии, а своеобразную игру с реальностью, в которой трудно понять, где заканчивается правда и начинается вымысел. Яркий актёрский ансамбль, необычная трактовка главных героев и современная сценическая среда обещают превратить встречу с гоголевским «Ревизором» в совершенно новый театральный опыт.

Гастроли спектакля «Ревизор» в Израиле:

Понедельник, 1 марта 2027 года, 20.00, зал «Гейхал а-Тарбут», Кармиэль

Вторник, 2 марта 2027 года, 20.00, зал «Бейт а-Хаяль», Тель-Авив

Среда, 3 марта 2027 года, 20.00, Театр Хайфы

Билеты и информация: https://showman.co.il/e/revizor/

Photo: Revizor Production

Организаторы гастролей в Израиле компании AY Production под руководством Алона Юрика и YM Production под руководством Марка Юрика

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting