Старая мукомольня Тель-Авива оживает!

Beyond – выставка современного искусства, которая пробудит все ваши чувства

Этим летом исторический комплекс мукомольного комбината на улице Саламе в южном Тель-Авиве преобразится в первую в своем роде инновационную цифровую художественную выставку.

Люди долгие годы пытались совместить искусство и технологии, и в последнее время это становится возможным благодаря впечатляющему цифровому прогрессу во многих сферах. В результате появилась уникальная выставка, объединившая и то, и другое, которая будет открыта с 11 июля на исторической мукомольне в Тель-Авиве, переживающей второе рождение.

Территория старого мукомольного комбината превратится в новаторский культурный центр площадью около 2000 квадратным метров. Её новая жизнь начнется с выставки работ 25 художников из Израиля и со всего мира, представляющих актуальное искусство – цифровое и визуальное, видеоарт, видеомэппинг, AI (искусственный интеллект), световые эффекты и многое другое. Впечатляющие помещения мукомольни с каменными стенами и толстыми балками придадут дополнительный шарм современным произведениям искусства, которые будут выставлены в них.

Beyond – это не просто выставка. Это путешествие, которое начинается с прошлого человечества и переносит нас в будущее и за его пределы. За пределы воображения, за пределы физических границ, за пределы ожиданий.

Beyond – это место, где старые стены и промышленные здания обретают новую жизнь. Произведения искусства наполняют пространство светом и движением, сочетание света и звука создает захватывающую атмосферу.

Выставка Beyond – это увлекательное путешествие между прошлым и будущим. Контраст между утилитарным назначением помещений мукомольни и инновационными цифровыми произведениями искусства создает своего рода исследовательскую лабораторию, позволяющую заглянуть в миры, которые претерпевают трансформацию, перестраиваются и стремятся вести диалог между прошлым и будущим, между художником и критиком.

Выставка предложит мультисенсорный опыт, который объединит старое и новое – новейшие передовые технологии и богатую историю комплекса.

Мукомольный комбинат был построен в Тель-Авиве в начале 20 века и являлся важной частью местной экономики. В 2022 году Reality Group совместно с Itzhaki Group приобрела комплекс мукомольни для использования его в различных целях: для жилья, торговли и производства, при условии сохранения некоторых исторически ценных зданий. Новые владельцы поддержали организаторов выставки с целью сделать бывший завод доступным для публики, соединив при этом прошлое с нацеленным в будущее развитием. Год назад было опубликовано объявление, которое приглашало цифровых художников, специалистов по видеоарту, художников по свету, звуку и искусственному интеллекту показать свои работы, преодолевающие границы между искусством и технологиями.

Историческая мукомольня станет идеальным местом для выставки, сочетающей традиции и инновации. На площади около 2000 квадратных метров в брутальных помещениях, напоминающих о прошлом назначении построек, на 14 просторных площадках разместятся работы более 25 художников, среди которых будут и проекции на огромные зернохранилища.

Почти 100-летнее пространство мельницы перекликается с историями далекого прошлого, а новаторское искусство несет с собой образы неизвестного будущего. Встреча того, что было, и того, что будет, создаст уникальную динамику времени и места и пригласит посетителей окунуться в новую реальность, выходящую за пределы воображения.

По окончании выставки на бывшей мукомольне откроется фуд-корт, в котором разместится печь для выпекания хлеба. На кухне будет колдовать шеф-повар Томер Агай, будет работать коктейль-бар, который дополнит впечатления от этого уникального комплекса.

Выставка Beyond пройдет с 11 июля до 31 августа 2024 в комплексе исторической мукомольни по адресу: Тель-Авив-Яффо, улица Саламе 25.

Она будет работать каждый день с 18:00 до 23:00 (последний вход в 22:00). Вход для детей до 2-х лет бесплатный.

Заказ билетов: https://best.kassa.co.il/announce/79227

Photos by ArtHub

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting