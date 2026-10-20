Фестиваль Surround #3: тайна в «Бейт Тепер»

Верхнее фото: «Приключения шнурка и чемодана». Фото — Таль Гальон.

Театр «Ха-Ханут» представляет: Фестиваль Surround #3

Пятница и суббота, 30-31.10 | 18:00-23:00

Адрес: Beit Tepper, улица Тель-Гиборим, 5, южный Тель-Авив

Фестиваль Surround придумал и художественно возглавляет Шахар Маром, прежде руководивший художественной частью иерусалимского театра «Карон», и цель у фестиваля обезоруживающе простая: дарить радость. Маром говорил об этом без обиняков, а сам фестиваль называл «славно чудаковатым праздником для чудаковатого мира». Площадка ему под стать: «Бейт Тепер» — приземистое здание промышленного вида, в самой середине которого вьётся ярко раскрашенная парковка. По словам Марома, часть публики приходит сюда в первую очередь ради архитектуры, и спектакли ей в этом не мешают. Для него это место приключений, а в фестиваль оно превратилось после того, как он решил устроить здесь настоящий праздник. Первый фестиваль прошёл в разгар войны, и зал был полон.

Третий фестиваль Surround открывается пятью премьерами, а тему для него выбрали такую, от которой трудно отмахнуться: тайна. Загадка жизни, детективные истории, секреты, которые раскрываются или так и остаются нераскрытыми, и то особое волнение, когда не знаешь, чем всё кончится. За два дня театр «Ха-Ханут» и всё здание «Бейт Тепер», от зала на втором этаже до крыши, займут оригинальные работы и междисциплинарные премьеры: визуальный театр, кукольный театр, танец, перформанс, комедия, литература, музыка, цирк и кино. Программа рассчитана на взрослых, но у детей тоже будет свой сыщик. Тайне, как видно, было тесно в одном жанре.

Начать удобно с пятницы и с легендарного сыщика Дика Трентона, который в трёх леденящих душу историях работает вместе с командой своей преданной конторы — Джин Хатч, Сильви Хэммит и Джеком Расселом. Спектакль устроен как «машина реконструкции»: в каждом нераскрытом убийстве сыщики, мечтающие стать героями сюжета, сами оказываются главными подозреваемыми и разыгрывают возможные сценарии преступления. Истории написал Шахар Маром, поставила спектакль Ахиноам Мендельсон, на сцене играют Таль Авраам, Даниэль Шапира, Дарья Глобенко и Амит Гур, куклами руководит Даниэль Энгель, музыку сочинил Даниэль Сапир. Жанр определён как междисциплинарный праздник театра, кукольного театра, мюзикла и упавшего горшка с кумкватом, и последнему авторы явно отводят не последнюю роль. Показы в пятницу в 18:00 и 20:00 в зале «Ха-Ханут» на втором этаже.

Тем, кто предпочитает загадки в движении, предложат «Экскурсию-тайну» по этажам «Бейт Тепер», которая в вечерние часы превращает промышленное здание в место, где что-то явно спрятано. Её ведут три дуэта, а точнее, три пары хореографов, и вместе они плетут разветвлённую сеть связей, физических напряжений и человеческих отношений: «День, что рассвёл, был немного легче предыдущего» Ноа Бартор и Нойи Фукс, «Базука» Тиферет Климовски и Раза Нове и «Мицва-танц» Амалии Нетаф и Ницана Брома. Работы эти по природе своей танцевальные, о ритме и о том, как тела подстраиваются друг под друга, но к концу вечера пространство становится кинематографической локацией, сумеречной зоной, где живут прячущиеся голоса, отзывающиеся звуки, двойники и миражи за углом. Реальность понемногу тает, и что это — сон, загадка или просто тайна, каждый решает сам. Художественное сопровождение — Гай Гутман. Экскурсия проходит в пятницу и в субботу в 18:00 и 20:00, сбор на втором этаже у кассы экскурсии. Придётся много ходить и местами стоять, так что обувь лучше выбрать удобную.

В пятницу в 21:30 публику позовут на крышу, на Sound X Cinema, двойной сеанс из кино, видеоарта и живой музыки. В первом отделении инструментальное трио Sneaky (Нили Пинк, Даниэль Сапир и Лотан Яиш) сыграет собственную музыку к отрывкам из триллеров, фильмов категории B и сюрреалистических лент, а кинообразы с акустическими и аналоговыми звуками превратятся в красочные психоделические грувы. Во втором Томер Барух на синтезаторах и Регев Барух на ударных исполнят новые аранжировки птичьих песен, на которых выросли все мы: «Песни кукушки», «Пения соловья» и прочих вневременных классиков. К хору присоединятся малый и полосатый погоныши, жёлтобрюхая кустарница, чечевица, малая мухоловка, лесной конёк и другие гостьи.

Суббота в 21:30 отдана литературе. Конкурс коротких рассказов-тайн «Ниточка» приходит к единственному вечеру, на котором решится всё: на конкурс прислали больше 140 рассказов, семь отобрали, лучшие прочитают со сцены актёры Надя Кучер и Ноам Рубинштейн под музыку Офира Брауна, а в конце объявят победителей. Вечер ведёт и курирует Маян Рогель, она же заседает в жюри вместе с Нили Асия и Керен Ландсман, так что претензий к организации, по крайней мере, не будет. Зал «Ха-Ханут», второй этаж.

В программе есть и музыка, которую можно слушать бесплатно, в 19:15. В пятницу играет «Радио Луна» (Илан Бар-Лави и Шели Альма): латиноамериканский хип-хоп, ближневосточный грув и традиционная мексиканская музыка. В субботу выступает «Цемед дагим» («Пара рыб»), Галь Кляйн и Гилад Левин с весёлыми и трогательными напевами из восточноевропейского репертуара, насквозь пропитанными, по их собственному определению, душами солёных рыб.

Младшую публику ждёт суббота. В 11:00 в зале «Нико Нитай» на первом этаже покажут кукольный спектакль «Йонатан — сыщик по-настоящему» по книге Давида Гроссмана, для детей от 3 до 7 лет. Однажды ночью, когда Йонатан наконец засыпает, в доме исчезают все его любимые вещи, и он вместе с собакой отправляется по их следам. Детективная загадка здесь спрятана в комоде и рассказывает о вещах, которые теряются, и о любви мальчика к своей собаке. Автор, режиссёр и кукловод Маян Резник после спектакля проведёт творческую мастерскую.

Для детей старше 10 лет в субботу в 18:00 и 20:00 в зале «Ха-Ханут» пройдут «Приключения шнурка и чемодана», цирк, жонглирование и театр предметов, где главные роли достались таинственному чемодану и непослушному шнурку. В «Шнурке-бунтаре» Ротем Сапир и Гони Паз рассказывают о простом шнурке, который решает покинуть привычный ботинок и отправляется в приключение, а Ротем Сапир исполняет это поэтично и с цирковой виртуозностью. «Программа-ящик» Дора Регева и Офера Рама задаёт неудобный вопрос: когда вы в последний раз заглядывали во все идеи, которые упрятали поглубже в ящик? Танцы, маски, жонглирование, музыка, истории из личной жизни, заранее записанные фрагменты, слоган на неловкие минуты и то, что случилось, когда мама впервые спросила: «Какое мороженое тебе хочется?» — эклектичное и разудалое представление обо всём, что отправилось в ящик.

«Ха-Ханут» — междисциплинарный театр, исследующий современный сценический язык, и его спектакли соединяют технологии, звук, театр предметов, театр тела, перформанс и движение. Фестиваль проходит при поддержке Управления культуры, мэрии Тель-Авива — Яффо, «Мифаль ха-Пайс» и «Бейт Тепер».

Страница фестиваля и билеты: https://www.hanut31.co.il/%D7%A4%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%91%D7%9C-surround2026

Сайт театра «Ха-Ханут»: https://www.hanut31.co.il/

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Фото (© Таль Гальон) предоставлены пресс-службой фестиваля Surround #