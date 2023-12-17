Театральный фестиваль «Гражданин здесь»

Фестиваль «Гражданин здесь» проводится театром Нико Нитая уже 13 лет. Когда за окном война, театр становится защищенным пространством, предлагающим найти утешение в творчестве. В этом году, несмотря на войну, решено провести фестиваль «Гражданин здесь», основная тема которого права человека и гражданские права, в адаптации к нынешним реалиям, чтобы в эти тревожные дни вдохнуть немного культуры. Фестиваль спектаклей на тему прав человека и гражданина «Гражданин здесь» возвращается, чтобы взглянуть реальности в глаза.

Фестиваль пройдет с 24 по 27 декабря 2023 года в помещении «Театрон ха-Ханут» в «Бейт-Тепер» в южном Тель-Авиве и в Тель-Авивском музее искусств и включает в свою программу оригинальные театральные постановки, особые мероприятия, музыкальные выступления театральной труппы, перформансы ансамбля Нико Нитая и многое другое. В этом году, возможно, больше, чем когда-либо, израильская реальность обостряет вопросы, которыми фестиваль занимается с момента его создания – вопросы об индивидууме и о механизмах власти, которые внедряются и разрушают жизнь отдельных людей. Темы, затронутые в пьесах и спектаклях, расширяются и приобретают новые смысловые пласты в реальности войны в Израиле 2023 года.

С началом войны часть актеров и сотрудников театра были призваны в резерв, что потребовало реорганизации работы театра, но их спектакли будут показаны – позже, и зрители смогут их увидеть при первой возможности.

«Конечно, мы сомневались и немало обсуждали, имеем ли мы право проводить фестиваль в такое время», – говорит Дорит Нитай Нааман, директор театра Нико Нитая и художественный руководитель фестиваля (режиссер Дорит Нитай – дочь и продолжательница дела Нико Нитая). – И пришли к выводу, что именно во время войны нельзя вынуждать музы молчать. Именно в это время вопросы морали, взаимопоручительства и поддержки, гуманизма необходимо поднимать, так как они обретают новую актуальность. Решение открыть театр и провести фестиваль «Гражданин здесь» в время, когда все вокруг нас, казалось бы, рушится, было создано с пониманием значения времени и часа. Мы хотим создать «защищенное пространство», которое позволит и актерам и зрителям прикоснуться к отчаянию и обрести надежду».

В программе фестиваля представлены разнообразные постановки на темы, связанные со временем и местом: изгнание, посттравматическая ситуация, идентификация, маргинализация женщин на рабочем месте и место творчества в меняющейся реальности.

«Не называй меня ветчиной» – комедийная драма Итая и Ротема Вельманов о посттравматическом стрессе и его повседневных последствиях;

«Соединения разрыва» – драма о беженке из Украины, которая случайно оказывается работающей на веб-сайте, предоставляющем услуги эротического чата;

«Без окна» – дикая сюрреалистическая комедия о женщинах на рабочем месте;

«Что я понял о жизни» – комедийная драма о женщинах, подругах и обо всём, что между ними;

«Пьеса: AI» – об искусстве, творчестве и технологиях.

Помимо премьерных показов, на фестиваль будут представлены отрывки из двух еще незавершенных спектаклей. В рамках вечера «Постановки Цав 8» будут представлены фрагменты из спектаклей «Загрузка» и «Воздух вершин», и также состоится диалог с создателями спектаклей о театре в военное время и о том, как реальность проникает в репетиционный зал. Премьера спектаклей должна была состояться на фестивале, но из-за призыва в резерв части актеров в разгар репетиций, премьерные показы было решено перенести на более поздний срок в знак солидарности с актерами, призванными на войну.

По традиции на фестивале также пройдет марафон социальной поэзии. Вечер под названием «Поэзия на фронте» будет посвящен стихам поэтов на тему войны.

Театральный ансамбль Нико Нитая также представит «Потоп», актуальную адаптацию пьесы румынского писателя и драматурга Михаила Себастьяна (автора всем известной «Безымённой звезды), пересматривающую концепцию солидарности во время катастрофы, грозящей посеять хаос. В то время как перед лицом смерти соперничество и прошлые распри, казалось бы, забываются и проявляются человечность и сострадание, со временем нелестные качества и истины о человеческой природе вновь оказываются на поверхности.

Актер и режиссер Нико Нитай, ушедший в возрасте 88 лет в марте 2020 года, основатель театра «Каров» в Тель-Авиве (20 лет проработавшего в одном из помещений Центральной автобусной станции) и театра «Симта» в Яффо, считается первопроходцем и пионером израильского маргинального театра. 50 лет назад он выступал на базах и аванпостах по всей стране перед солдатами во время Войны Судного дня. Эта близкая встреча с солдатами, близость между актером и публикой побудили его позже основать его маргинальный театр.

Это путь, который мы выбираем даже сегодня –

Искусство, театр и близость.

Цитата от Нико Нитая:

«Было ощущение, что здесь происходит что-то еще. Я видел это по глазам солдат. Они смеялись вместе с нами, и на мгновение можно было оторвать их от смерти друзей или от самой жизни, витающей в этих краях. Что-то в них как будто кричало, что они хотят близости, переживаний и волнения, но что всё это закончится, когда скажут «занавес».

Программа и билеты: https://nikonitai.smarticket.co.il/

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