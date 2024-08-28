Новоселье театра Нико Нитая

Фото – ניקו ניתאי – צילום אריקה לינור קוצ’וק. Нико Нитай Фото – Эрика Линор Кучук. Предоставлено пресс-службой театра

Для тех, кто не знает или не помнит – театр «Каров» Нико Нитая, пока сам Нико Нитай был жив (он скончался в марте 2023 года) располагался в тупике одного из этажей-уровней Центральной Автобусной станции Тель-Авива. Сначала туда ходить было весело, потом интересно, но страшновато, а потом театр «Каров», точнее его помещение, почти опустело и закрылось два с половиной года назад – зрители боялись приближаться к этому потустороннему миру в темное позднее время. Но сам театр продолжал существовать, показывая спектакли в различных залах.

Нико Нитай – режиссер, драматург, актер и такой человек, которого раз увидев, не забываешь никогда – был также основателем театра «Симта» в Яффо, первопроходцем в области израильского маргинального театра. Он репатриировался в Израиль из Румынии, где с 10 лет играл в детском еврейском театре, уже зрелым человеком в 1961 году, когда ему было 30 лет.

В Израиле он закончил театральный факультет Тель-Авивского университета, ставил спектакли и играл сам во всех во всех израильских театрах, написал несколько пьес, всегда ратовал за прямой контакт между актерами и зрителями, привлекал новых авторов.

Его моноспектакль «Падение» по книге Альбера Камю не сходил со сцены 45 лет.

Те, кто не видели Нико Нитая в театре, наверняка видели его в фильмах, сериалах и в детских передачах. 50 лет назад он выступал на базах и аванпостах по всей стране перед солдатами во время Войны Судного дня. Эта близкая встреча с солдатами, близость между актером и публикой побудили его позже основать именно маргинальный театр.

Это путь, который мы выбираем даже сегодня –

Искусство, театр и близость.

Цитата от Нико Нитая:

«Было ощущение, что здесь происходит что-то еще. Я видел это по глазам солдат. Они смеялись вместе с нами, и на мгновение можно было оторвать их от смерти друзей или от самой жизни, витающей в этих краях. Что-то в них как будто кричало, что они хотят близости, переживаний и волнения, но что всё это закончится, когда скажут «занавес».

Его биография достойна книг и не одной. Он был насквозь веселым человеком, что бы там не случалось, а случалось многое.

Театр «Симта» в Яффо он основал в 1982 году и руководила им 18 лет, а в 2001-м основал театр «Каров» в здании Бейт-Мерказим в Тель-Авиве, в котором в 2003 году пожар уничтожил всё – и само здание, и также декорации, костюмы и архив Нико Нитая. После этого пожара театр получил помещение на Центральной Автобусной станции.

14 лет назад театр «Каров» основал театральный фестиваль «Гражданин здесь», основная тема которого – права человека и гражданские права.

У Нико Нитая остались две дочери. Одна из них – Дорит Нитай-Нааман также стала режиссёром и актрисой и после кончины отца взяла на себя управление театром «Каров», который в начале сентября будет отмечать очередное новоселье – в «Бейт-Тепер» на юге Тель-Авива.

Среди сентябрьских мероприятий и показов: спектакль «Я жил и я – Александр Пенн», другие спектакли, поставленные Нико Нитаем – «Потерянное письмо», «Трио в ми-бемоль», «Последние новости», «Наводнение в четверг», «Кто убил Альму?»; открытие художественной галереи театра выставкой «Компас» художников Авиноама Штернхайма и Эрики Линор Кучук (выставка посвящена жизненным циклам через рассмотрение концепций дома и человека) и библиотеки, содержание которой полностью идентично содержанию личной библиотеки Нико Нитая. Библиотека будет открыта для широкой публики и в ней можно найти справочную литературу, прозу поэзию, книги по искусству, старые книги, имеющие архивную ценность.

Полностью расписание мероприятий на сайте https://nikonitai.smarticket.co.il

Театр Нико Нитая – Бейт-Тепер, улица Тель-Гиборим, 5, Тель-Авив.