У меня мало любимых поэтов. Двое. Честно, поэзия – не мой жанр . Я все время тороплюсь. А стихи быстро читать невозможно. Стихи глазами не проглядеть, не прочитать как прозу, когда сразу охватываешь взглядом всю страницу. Их надо читать м-е-д-л-е-н-н-о. М—е—д—л—е—н—н—о. Уже давно я читаю стихов Йегуды Амихая в в переводах Александра Бараша. Каждый вечер. Перед сном. По одному. Вслух. Как глоток воздуха.

Когда-то мне пришлось перевести несколько строчек из стихотворения Йегуды Амихя. Не помню какого – эти строки были цитатой в неком тексте. Я переводила их несколько часов. Каждый новый вариант открывал новый смысл, новый пласт.

Йегуда Амихай – это океан смыслов, пластов, мировоззрения, философии. Океан поэзии. Александр Бараш пересек это океан несколько раз, выпустив в переводе на русский язык три стихотворных сборника Амихая: «Помнить – это разновидность надежды» в 2019 году, «Сейчас и в другие дни» в 2021-м и несколько месяцев назад – «Точность боли и размытость счастья» (издательство книжного магазина «Бабель) .

Мне сложно привести цитаты из этой, последней книги – потому что я хочу повторить все ее строки.

Вот эти, к примеру (из цикла «Ахзив»):

Разговор с другими

Это только этап

Временный и необязательный

Часть вещей становится тяжелой, часть легкой:

одни – якорь, другие – паруса, и только

через какое-то время узнаешь,

что – одно и что – другое

В стихах Амихая есть оттенки всех настроений, грусти и печали, любви и радости, есть война (всегда) и страна (всегда). Он понимал и обнимал мир с содранной кожей эмоций. Любовь и война неразрывно сплетены в его в стихах всегда, о чём бы они не говорили. Александр Бараш дал возможность это увидеть и почувствовать.

Александр Бараш живёт в Израиле с 1989 года, он поэт, прозаик, переводчик, эссеист, автор шести собственных поэтических книг и двух автобиографических романов. Он также выпустил пять книг переводов, в том числе и антологии-переводы ивритской поэзии второй половины 20 века -начала 21-го – «Экология Иерусалима» и «Помнить – это разновидность надежды…». Как-то я наивно спросила Александра Бараша: «А почему Амихай, почему и зачем этот бесконечный ежедневный труд?». И получила ответ: «Это не “труд”, это счастье воссоздавать на русском языке мир самого близкого тебе великого поэта».

Йегуда Амихай (при рождении — Людвиг Пфейфер) — один из самых известных израильских поэтов и переводчиков второй половины XX века, лауреат Премии Израиля по литературе 1982 года, литературной премии имени Бялика в 1976 году, , Иерусалимской премии и многих других израильских и международных наград.

Амихай родился в Вюрцберге в Германии в 1924 году. Умер в Иерусалиме в 2000-м. Недавно – он наш современник. Между рождением и смертью – жизнь, войны, любовь, женщины.

У него было два родных языка — иврит и немецкий. В возрасте 11 лет он переехал с родителями в Палестину. Во время Второй мировой войны служил в составе Еврейской бригады британской армии. В 1948-1949 годах воевал в израильской армии в ходе Войны за Независимость. По окончании поступил в Еврейский университет в Иерусалиме, где изучал еврейскую литературу и библеистику. Преподавал в университетах. Первый сборник стихов «Сейчас и в другие дни» был опубликован в 1955 году. После вышло несколько поэтических сборников, сборник пьес для радио, книги стихов для детей.

С именем Амихая связывают произошедший в поэзии на иврите перелом 1950-60-х годов, заключавшийся в переориентации с русской поэтической традиции на англо-американскую.

Стихи он начал писать в юности, но опубликовал первую книгу стихов только в 1955 году. Мировая известность Амихая началась в 1965 году с восторженного отзыва о нем знаменитого английского поэта Теда Хьюза. После этого в Великобритании вышли несколько книг Амихая в переводе Аси Вевилл, жены Хьюза.

Амихай перевел на иврит произведения немецких писателей-антифашистов: «Наместник» (пьеса Рольфа Хоххута, 1964), сборник стихов Эльзы Ласкер-Шюлер (1964), а также сборник повестей Германа Гессе «Обеты» (1977).

Амихай стал классиком современной еврейской поэзии, выпустил 11 стихотворных сборников, его книги переведены на 37 языков, он несколько раз был номинирован на Нобелевскую премию , во многом определив направление развития современной израильской поэзии. Амихай при жизни удостоился мировой известности и признания – был действительным членом Американской академии искусств и наук (1991) и Немецкой академии языка и поэзии (1993). В 2001 году его стихи были включены в число ста наилучших произведений современной еврейской литературы.

Его поэзию переводил на русский язык не только Александр Бараш, но и Савелий Гринберг, Игорь Бяльский, Андрей Графов, Мири Яникова, Яков Козловский, а Бараш переводил не только Амихая, но и Дана Пагиса и других израильских поэтов. Но речь не об этом. Речь о том, что поэт-переводчик переводит стихи поэта-переводчика. День за днем. День за днем я их читаю.

Я пишу эту рецензию 7 октября. Памяти всех погибших, памяти убитых, зарезанных, сожжённых. Господи, сделай так чтобы заложники вернулись домой, чтобы не погибали солдаты, чтобы не погибали люди в своих домах. Мы делаем все что в наших силах, поверь нам.

Из цикла «Я не был одним из тех шести миллионов»

Я не был одним из тех шести миллионов,

которые погибли в Катастрофе, и не был даже одним из тех, кто спасся,

и не был среди тех шестисот тысяч, которые вышли из Египта,

но я приехал в Обетованную Землю со стороны моря.

Я не был среди них, но огонь и дым остались во мне,

и столбы огня и столбы дыма показывают мне дорогу

ночью и днем, и во мне остался яростный, бешенный поиск

спасения — аварийного выхода и мягких мест,

женского лона страны, чтобы ускользнуть в слабость

и надежду, и во мне остался сладострастный поиск

воды жизни — в тихом разговоре со скалой

и в яростных, бешенных ударах. А потом

молчание, без вопросов и ответов.

Еврейская история и мировая история

перемалывают меня, как два мельничных жернова,

иногда до тонкой пыли, солнечный год и лунный год

опережают друг друга или опаздывают друг за другом,

перескакивают, и придают вечное движение моей жизни,

и я иногда падаю в зазор между ними,

чтобы спрятаться в нем — или пропасть.

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Йегуда Амихай. “Точность боли и размытость счастья ” (издательство книжного магазина «Бабель).

Перевод с иврита, составление и комментарии – Александр Бараш.

Обложка – Виктор Меламед.

Издательство книжного магазина Бабель, Тель-Авив 2023.

Книги Александра Бараша, в том числе и “Точность боли и размытость счастья” в его переводе можно приобрести в магазинах “Бабель” в Тель-Авиве и в Иерусалиме или заказать он-лайн в различных сетевых книжных магазинах.

Маша Хинич. Фото – Евгений Коган