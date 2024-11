Три выставки в Доме художников Ришон ле-Циона: давайте вернемся к базовым настройкам

На верхнем фото – фрагмент экспозиции «Face !t» художницы Сигаль Яар (фото – © LR)

На карте «Сontempotary Art in Rishon Lezion» – 9 позиций, причем 2 из них направляют зрителя к более чем 100 объектам в парках, на площадях, перекрестках города. Картой я бы назвала полноценный комплект информации с названиями, адресами, контактами администрации и кураторов, и конечно, спецификой арт-площадок. Дом художников (Artists House, 2016) занимает на этой карте почетное второе после муниципальной Art Gallery место. Плотно работает с Ассоциацией художников и выглядит проектом действительно новым, в обновленном городском квартале. В полном соответствии с картой я искала здесь современных израильских художников, визуальное искусство, возможно мультидисциплинарное, с таким примерно вопросом: что сейчас интересно Ришон ле-Циону? В широком, разумеется, смысле: какие художники, о чем искусство? Что новое появляется в последнее время, к чему именно обращаются авторы в рамках еврейской традиции? Жанры/материалы и много чего еще конкретного во время войны уходит в тень, но это как сказать… Не всегда.

Мое открытие ришонского Дома художников состоялось в феврале на выставке Дженифер Блох и Товы Песах «s-two-ts», когда я точно порадовалась за скорость изменений в израильском искусстве, за разнообразие этих изменений. А сейчас о другом – о вечных ценностях. В метафоричном ключе, на языках фотографии, живописи, графики, видео, объектов.

Мироздание. Нехама Шелиф в проекте «A Grain and Another Grain» (куратор Йоэль Шмуклер) уводит городского зрителя к пейзажу – морскому, с песчаным берегом. Это израильский пейзаж, в основном, пляж Пальмахим, который Нехама снимала в течение нескольких последних лет. Черно-белые кадры, сделанные со сканов, то есть как бы дважды. Сюжеты, точнее, их отсутствие, очевидны, как и отсутствие в кадрах человека и следов его деятельности.

Израильтяне хорошо знают подобные ландшафты: в них нет ничего, и они исполнены величия. Никакой «красоты», ни грамма «художественности» – только вода, или песок, или камни. Это абсолютно исчерпывающий вид, видимость и одновременно ее суть: Творец уже создал этот мир, вот он, перед вами. Живите. Собственно и всё.

Нехама Шелиф как фотограф идет от частного к общему. Grain to grain, капли составляют море, песчинки складываются в дюны, зерна прорастают в поле. Чтобы получить глубину, осознание – хотя бы отчасти – устройства этого, уже данного человеку мироздания, нужно увидеть его детали. Самые мелкие частицы. Подробности вечного (хочется верить).

Впрочем, без контекста сложно воспринимать что бы то ни было. Для начала историко-географический: основное место пляжной съемки во времена британского мандата было тренировочным полигоном еврейской боевой роты Пальмах; сейчас неподалеку находятся военная база и киббуц с тем же названием. Сохраняет название и заповедник, и собственно пляж. Израильтянам не надо напоминать об этом, факты борьбы за независимость уже зашиты в под/сознание, а топонимика говорит сама за себя.

Конечно, если даже морские волны на фотографиях черные, мы – сегодняшние – видим трагедию 7.10. Если из живых семян выросла трава, и мы видим ее в экспозиции, понятно обращение к экологической повестке. Но Нехама говорит, что ничего такого, никаких привязок к политике и т.д. она не делает, и в период работы над проектом об этом не думала.

Просто это время такое, понимаем мы, зрители. Если пляж Пальмахим, то сколько же истории, сколько героизма и жертвенности стоят за этим названием… Если тревога переполняет общество, то и море тревожно, как может быть по-другому…

А выставка очень хорошая, фотография замечательная, выразительная, и вопреки всему воспринимается свежо, остро. Драматургия и минимализм как в самих работах, так и в экспозиции. Видео дополняет трехмерные объекты, в частности, выполненные из земли, собранной в разных местах. Каждая «порция» уникальна, они отличаются по цвету, и выглядят как сплав песка то ли с металлом, то ли с деревом, с какими-то еще другими включениями. Нехама ведет здесь своего рода игру с контрастами, противопоставляет динамичное и статичное, физическое и воображаемое. Вот такой он, современный пейзаж.

Время. Еще одна выставка «Face !t» художницы Сигаль Яар (куратор Нурит Таль-Тене) в известном смысле тоже о вечном. Это размышления о времени и о физических доказательствах того, как оно движется. Меняется, ускользает от принятия возраста одного, отдельно взятого человека. Десятки подробностей телесного старения… А надо всем этим фигура пластического хирурга, который почти как демиург властен над временем. Он создает реальную видимую красоту и подменяет естественную, и тоже правдивую ситуацию, потому что старение продолжается, но не так очевидно. Разочарования, сомнения, риски и ощущение обновления, удовольствия, уверенности. Две чаши весов, а иллюзии можно приглушить.

Куратор Нурит Таль-Тене в большей степени сосредоточена на медицинских технологиях и их гипотетическом влиянии. Отсылка к видео (1993, авторство Orla) «A Little More and You Will Not See Me; Again a Little While and See Me» позволяет оглянуться на 30-летнюю предысторию и очертить современный социально-культурный аспект, игру в сэлфи и конфликты-травмы, с ней связанные.

А зритель идет вслед за художницей, максимально деликатно раскрывающей новую себя – в цветовой гамме, в деталях, позволяя нам столь же аккуратно увидеть собственные изображения как в зеркале. Забавная маленькая машинка с рулоном эскизов дает возможность что-то выбрать, оставить или убрать. В этом смысле художница все время балансирует на грани прямого, но как будто затененного изображения. Оно не призрачно, его придется принять, войти в ощущение возраста и даже запомнить его.

Жизнеутверждение. Интересно, что обе выставки хоть и создавались независимо, по-разному и о разном, дополняют друг друга. Если «Face !n» интимна и настроена на внутренние перемены, то «A Grain and Another Grain» посвящена глобальному, природным, но внешним факторам нашего существования. Наконец, третья выставка уплотняет социальный аспект. Ее герои трудятся на рынке, их время и место конкретны, а жизнь насыщена цветом, энергией общения, какими-то сугубо практическими вещами.

Художник Слава Ильяев и его «Звуки рынка» – так лучше перевести название – отсылают нас к израильcкой песне 1960-х годов, и по мнению куратора Пнины Сариг это понятная (контекстная) израильтянам отсылка. Слава поясняет, что имеется ввиду вполне конкретный рынок в Рамле. «Я начинал эту тему в 1999 году, и после перерыва вернулся только в 2020-м. Много наблюдал, делал зарисовки с натуры, иногда работал по фотографиям. Рынок живет, здесь необыкновенно красиво, все время звучит какая-то музыка, множество запахов, вкусов. Интересные образы людей, все очень эмоционально. Наверное, у себя дома они более замкнуты, а здесь раскованы. Все постоянно обновляется, меняются сезоны, времена года, а с ними и ассортимент. И настроено всё это на эмоции людей». Одна из зрительниц делится впечатлением: «Мне нравятся портреты людей. В них есть глубина, они реалистичны. Плюс навес над рынком делает это пространство узнаваемым, это действительно Рамле. Но свет и цвет напоминают искусство импрессионистов – художник очень ярко, очень по-израильски это все объединяет».

Метафоры в высказываниях Нехамы Шелиф, Сигаль Яар, Славы Ильяева определенно есть, несмотря на то, что каждый настаивает на конкретных темах, предметах, ситуациях. Я бы даже предложила рассмотреть проекты с позиции видения будущего: есть ли оно у художников? Понимают ли они, чувствуют ли больше/дальше, чем мы, рядовые зрители, которые сейчас погружены в неопределенность? Мир, время, жизнеутверждение – примерно такая выстраивается перспектива.Дом художников Ришон ле-Циона (улица Гивати, 17)

