Удивительное лето в Иерусалимском ботаническом саду

С 15 по 31 августа Иерусалимский ботанический сад в Гиват-Рам приглашает взрослых и детей в Wonder Park – самое захватывающее летнее приключение в Израиле.

Wonder Park – это место, где волшебные иллюзии соединяются с природой, бросая вызов чувствам и лишая дара речи. Увлекательное путешествие в пасторальной обстановке на свежем воздухе произведет невероятное впечатление на всю семью.

Среди разнообразных мероприятий фестиваля: акробатическое шоу, живые скульптуры, мастер-классы по созданию 3D-иллюзий, комплекс интерактивных игр с иллюзиями, кинотеатр 360 градусов, фотозона для создания забавных и необычных фотографий в самом сердце природы.

На главной сцене 3 раза в день (в 18:30, 20:00 и 21:00) будет проводиться центральное шоу «Иллюзия»: захватывающее дух акробатическое представление, рассказывающее о рассеянном естествоиспытателе, который попадает в сюрреалистическую страну чудес. Вместе с ним вы совершите незабываемое фантастическое путешествие в мир, где законов физики, по-видимому, не существует!

Проголодавшись, можно посетить комплекс фудтраков, который предложит разнообразные блюда и, конечно же, десерты для детей и взрослых. Этой частью фестиваля руководит иерусалимская шеф-повар Реут Коэн, восхитительный гамбургер которой удостоился наивысших похвал и первого места от «Бургер-сообщества Израиля».

И все это будет происходить среди волшебных пейзажей Иерусалимского ботанического сада!

Иерусалимский ботанический сад открылся в 1985-м году. Здесь можно увидеть практически все дикие растения, встречающиеся в Израиле, – более 10 тысяч видов, как распространенные, так и редкие. Это крупнейшая в Израиле коллекция живых растений. Сад поделён на тематические зоны по частям света. В нем также есть «Тропическая теплица», «Сад благовоний», японская секция «Бонсай» с крупнейшей коллекцией бонсай в мире, насчитывающей более 150 карликовых деревьев, и «Путь ТАНАХа», засаженный более чем 70 видами растений из 400 видов, упомянутых в Библии.

Первый участок земли для университетского сада был приобретен на горе Скопус еще в 1926 году. Проект разработал профессор ботанического отделения Еврейского университета Александр Эйг, который представлял флору Земли Израиля от ливанских гор до пустыни. Первые растения были высажены в саду в 1931 году. Во время Войны за независимость доступ к горе Скопус и университетскому кампусу был отрезан. Когда в 1954 году в Гиват-Раме построили альтернативный кампус Еврейского университета, новый ботанический сад (в том числе уникальную коллекцию хвойных растений) разместили рядом с Еврейской национальной и университетской библиотекой. В 1975 году было создано Общество друзей Ботанического сада, и сад стал совместным проектом Университета, иерусалимского муниципалитета и Еврейского национального фонда.

Приходите и откройте для себя чудеса, поражающие воображение, в Иерусалимском ботаническом саду. Совершите путешествие, где каждый шаг — приключение. Пришло время чувствовать, видеть и верить, ведь в Wonder Park истина – это всего лишь точка зрения!

Wonder Park будет открыт всего 17 дней – с 15 до 31 августа!

Часы работы фестиваля:

воскресенье-четверг – с 17:00 до 22:00,

пятница – с 10:00 до 15:00,

суббота – с 20:30 до 23:30

Вход для детей до 3 лет бесплатный.

Заказ билетов на сайтах:

Ticketmaster: https://tm.ticketmaster.co.il/s/wonderpark

Или в «Браво»: https://bit.ly/3X3CVAs

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting