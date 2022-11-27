В Старом Яффо открывается фотовыставка Рома Барнеа “Личные вещи” – проект о войне и беженцах”

30 ноября в галерее в Старом Яффо (Кикар Кдумим) откроется выставка “Личные вещи” – документальный проект социального фотографа Рома Барнеа. Ее главная тема – война на пороге, ее главный вопрос – что бы вы взяли с собой, если бы у вас было всего несколько минут на то, чтобы собраться?

https://www.facebook.com/events/855766672262909/

На выставке представлены портреты украинских беженцев, покинувших свои дома после российского вторжения, начавшегося 24 февраля, и добравшихся до Польши и Израиля. На этих фотографиях показаны значимые вещи, которые они взяли с собой.

В начале 2023 года будет издана книга на основе интервью с беженцами из Украины. Это совместный проект журналиста и писателя Таши Карлюка и Рома Барнеа, фотографа и автора проекта “Личные вещи”.

На выставке также будут представлены интервью с украинскими беженцами и проект Польского института – “Мама, я не хочу войны”, рассказывающий о войне с детской точки зрения.

Этот проект включает в себя работы, нарисованные детьми в Польше в 1946 году, и сегодняшние рисунки украинских детей.

Проект поддерживается Польским институтом в Израиле.

Выручка от выставки, которая будет работать до 10 декабря, будет направлена на деятельность ассоциации Natan Aid Worldwide. Ассоциация “Натан” – это некоммерческая организация, в которой работают волонтеры. Она действует в различных общинах по всему миру, в том числе и в Израиле. В течение последних 18 лет волонтеры “Натана” оказывали медицинскую и психосоциальную помощь пострадавшим от природных и техногенных катастроф, уделяя особое внимание беженцам. “Натан” оказывает помощь украинским беженцам с начала войны.

Источник публикации – https://www.newsru.co.il/rest/25nov2022/barnea812.html

Сайт Рона Барнеа – https://rombarnea.carbonmade.com/belongings

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