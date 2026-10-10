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Гастроли

Voca People отмечают 20-летие и возвращаются на израильскую сцену

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Двадцать лет, 50 стран, тысячи представлений и около трех миллионов зрителей по всему миру – от Токио до Бродвея, от крупнейших международных фестивалей до популярных телевизионных шоу. Voca People давно стали одним из самых узнаваемых израильских проектов за рубежом. А этой осенью знаменитые белые «пришельцы» возвращаются на израильскую сцену с новым гастрольным туром, посвященным 20-летию проекта.

Voca People by Iddo Lavie

Voca People – это команда из восьми талантливейших израильских вокалистов. Женщины и мужчины, которые общаются с внешним миром альтом, меццо и сопрано, тенором, басом и баритоном, а также битбоксом – виртуозным умением имитировать голосом ударные и другие музыкальные инструменты. Восемь артистов превращаются одновременно в оркестр, хор и ритм-секцию. Барабаны, гитары, трубы, разнообразные звуковые эффекты и сложнейшие вокальные гармонии. При этом никаких инструментов на сцене нет вообще: все, что слышит зритель, создается исключительно человеческим голосом, возможности которого кажутся практически безграничными.

Voca_People_photo_by_Kfir_Bolotin

Этим артистам по плечу любое музыкальное произведение. В нынешней программе собраны более 100 знаменитых хитов разных лет, среди которых песни Элтона Джона, Queen, Бруно Марса, Мадонны, Бейонсе и многих других. Знакомая музыка звучит в оригинальных, неожиданных и энергичных вокальных аранжировках.

Live_141 Kfir Bolotin

За этим прославленным шоу стоит режиссер и актер Лиор Кальфон, который создал Voca People вместе с Шаем Фишманом – композитором, аранжировщиком и музыкальным руководителем проекта. Они придумали не просто вокальную группу, а целый фантастический мир со своими героями и историей.

По легенде, Voca People – дружелюбные музыкальные пришельцы с планеты Voca, оказавшиеся на Земле. Их главный источник энергии и одновременно универсальный язык общения – музыка. Знакомство с нашей планетой превращается в захватывающее музыкально-комедийное приключение, где а капелла соединяется с битбоксом, театром, юмором и постоянным взаимодействием с залом.

Voca People by Iddo Lavie

На представлениях Voca People зритель никогда не остается сторонним наблюдателем. Публика становится частью происходящего: здесь можно неожиданно оказаться участником музыкального номера, почувствовать себя певцом, посмеяться над импровизацией артистов или просто обнаружить, что знакомый с детства хит звучит совершенно иначе. Именно сочетание виртуозного вокала, комедии и непосредственного общения с залом сделало шоу одинаково интересным и взрослым, и детям.

Voca_People_photo_by_Kfir_Bolotin

За два десятилетия белые «пришельцы» проделали путь, которым могут похвастаться немногие израильские сценические проекты. Voca People выступали в 50 странах мира, выходили на сотни международных сцен, участвовали в ведущих фестивалях, включая знаменитый Эдинбургский фестиваль. Их приглашали в популярнейшие телевизионные программы, в том числе в шоу Джимми Фэллона в США. В Нью-Йорке постановка была удостоена престижной театральной премии Lucille Lortel Award.

Voca_People_photo_by_Kfir_Bolotin

За плечами Voca People – тысячи выступлений и около трех миллионов зрителей, увидевших шоу вживую. Но юбилей решили отметить именно там, где все начиналось. Этой осенью Voca People отправляются в большой тур по Израилю. Зрителей ждут полтора часа музыки, юмора, вокальной виртуозности, ностальгии по любимым хитам и той самой немного безумной атмосферы, благодаря которой музыкальные пришельцы с планеты Voca уже двадцать лет чувствуют себя на Земле как дома.

Юбилейный тур Voca People в Израиле: 

14 октября – «Гейхал а-Тарбут», Аэропорт-Сити
15 октября – Uptown Music Club, Тель-Авив
29 октября – Театр Холона
31 октября – «Гейхал а-Театрон», Кирьят-Моцкин
5 ноября – «Гейхал а-Тарбут», Кфар-Саба
12 ноября – «Гейхал а-Тарбут», Ришон ле-Цион
19 ноября – Центр сценических искусств, Беэр-Шева
26 ноября – «Театрон Йерушалаим»
28 ноября – «Гейхал а-Тарбут», Петах-Тиква
5 декабря – «Гейхал а-Тарбут», Нес-Циона
19 декабря – «Гейхал а-Тарбут», Нетания

Организатор серии юбилейных концертов – группа toMix.

Сайт проекта: www.voca-people.com

Заказ билетов в кассе To Mix: https://www.to-mix.co.il/product/2026-voca-people/, а также в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/87508

Фотографии: ©Кфир Болотин, ©Идо Лави

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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