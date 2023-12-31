«Возвращение домой» – первый концерт сезона Израильского Вокального Ансамбля в серии «Музыкальные переживания»

Верхнее фото: Юваль Вайнберг – photo © Lena Semmelrogen

Открытие сезона Израильского Вокального Ансамбля отложилось из-за войны на три месяца, но ансамбль вновь возвращается на сцены с концертом из серии «Музыкальные переживания» под руководством дирижёра Юваля Вайнберга с программой a’cappella, специально подобранной для наших дней.

«Сегодня одна из наших главных задач как музыкантов – попытаться донести до слушателей как можно больше красоты, света и, возможно, даже отдохновения. И как можно больше иврита, – говорит Юваль Вайнберг. – Программа концерта ностальгична и представляет те источники, из которых формировались израильские мировосприятие и культура, от времен былых и до дней сегодняшних».

Концерты открытия сезона Израильского Вокального Ансамбля «Возвращение домой» (вторая программа из объявленной ранее абонементной серии, первый запланированный концерт состоится позже) пройдут с 18 по 21 января в Раанане, Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме.

Ансамбль на сей раз возглавит маэстро Юваль Вайнберг, дирижер и музыкальный руководитель хора Штутгартского управления вещания и Eurochoir – Европейского молодежного хора. Вайнберг также является главным приглашенным дирижером Хора норвежских солистов и приглашается в качестве дирижера в лучшие профессиональные хоры Европы.

После начала войны дирижер Юваль Вайнберг и музыкальный руководитель Ансамбля Юваль Бен-Озера переосмыслили репертуар ансамбля и подготовленные концертные программы, изменив их в соответствии с происходящим в Израиле. Отправная точка ближайшей программы – это музыка Мендельсона на тексты псалмов на немецком языке. И это только начало путешествия в поисках того, как передать эти эмоциональные тексты и образы, богатую мелодию и придать им в ощущение дома.

Мендельсон использовал все существующие в его время приемы вокальной музыки: от унисона всего хора, через пение солистов и квартетов до диалога двух хоров, достигающего своего апогея и чувства святости. Это чувство Мендельсона продолжил и израильский композитор Давид Захави в его знаменитой песне «Настала суббота» на стихи Йегошуа Рабинова. Также в программу включены и другие произведения израильских композиторов: израильская премьера «Маленькой колыбельной» Эрана Динура, «Не случится ничего плохого» Сары Шохам и «Песнь песней» Йехезкеля Брауна, а также аранжировки канонических израильских песен.

«Чувство красоты, духовности и святости присуще всем произведениям этой программы – как литургической, так и светской музыке, – добавляет Юваль Бен-Озер, музыкальный руководитель Израильского Вокального Ансамбля. – «Суббота в рабочем поселке» на стихи Иегошуа Рабинова, его описание земли Шарона, наполненное страстью и искренностью, как и его стихи о первопроходцах выражают воодушевление сродни духу святости в песнопениях Мендельсона, написанных на религиозные тексты. В спокойном сне ребенка, к которому обращены слова поэта Натана Зака в «Маленькой колыбельной» не меньше очарования и эмоциональности, чем в любовных строках «Песни песней». Эта программа полностью состоит из произведений а’капелла предлагает зрителям вновь обратиться к тем источникам, из которых черпали свои принципы израильские бытие и культура в дни прежние и, возможно, и в сегодняшние»



В программу вошли два псалма Мендельсона соч.78, заказанные для хора Берлинского собора в 1843 году. Мотеты написаны для 8 голосов солистов в разных сочетаниях.

«Пойманный единорог» – произведение норвежского композитора Ола Ялло, живущего в США, находящегося под влиянием американской музыки и искусства, в особенности импровизационного искусства кино-композитора Томаса Ньюмана, легенд джаза Кита Джарретта и Пэта Меттени, художника по стеклу Дейла Чихули и архитектора Фрэнка Гери. Хоровые произведения Ялло являются одними из самых исполняемых в современном хоровом мире. Пьеса о единороге воспринимается как захватывающая и авантюрная и написана на необычный латинский текст, в музыкальном стиле, варьирующемся от танца эпохи Возрождения до хорала и гимна, а также с текстурой, меняющемся от унисона до восьми голосов.

Остальная часть программы будет посвящена оригинальным израильским произведениями (израильская премьера «Маленькой колыбельной» Эрана Динура, «Не случится ничего плохого» Сары Шохам, «Песнь песней» Йехезкеля Брауна) и аранжировкам классических, ставших уже каноническими израильских песен). «Песнь песней» Йехезкеля Брауна отражает связь композитора с григорианскими напевами. Браун однажды сказал: «Моей первой любовью была и остается чистая мелодия в ее первозданном виде, особенно когда ее поет человеческий голос». Это высказывание лучше всего описывает связь между музыкой Брауна, особенно его сочинениями для хора, и григорианскими распевами.

Ощущение красоты и святости присуще всем произведениям программы, в том числе и светским, как «Суббота в рабочем поселке» на слова Иегошуа Рабинова («Ярда ха-Шабат»); страстное описание земли Шарона, восторг перед деяниями первопроходцев («Шиши Адмат а-Шарон»). А в «Маленькой колыбельной» Эрана Динура на стихи Натана Зака ​​ очарование и волнения не меньше, чем в в «Песне Песней».

Израильский Вокальный Ансамбль «Ха-Коли ха-Исраэли», отметивший в 2023 году свое 30-летие, основанный дирижером и художественным руководителем Ювалем Бен-Озером в 1993-м году, давно занял место ведущего камерного хора в стране. Ансамбль состоит из профессиональных певцов-солистов, выступает в лучших залах и на фестивалях в Израиле, участвует в концертах с ведущими оркестрами страны; завоевал первые премии на международных конкурсах хоров на Мальте, в Испании и Бельгии.

С момента своего создания ориентируется на самые высокие художественные стандарты, вносит огромный вклад в популяризацию творчества израильских сочинителей и распространение вокальной музыки. Вокально-камерный репертуар ансамбля простирается от средневековой музыки до современной музыки, включая авангардные произведения и записи саундтреков к фильмам.

Израильский Вокальный Ансамбль выступает с ведущими оркестрами Израиля, в том числе с Израильским Филармоническим, Иерусалимской Камератой, Иерусалимским Симфоническим оркестром, Камерным оркестром кибуца Нетании. Помимо выступлений под управлением Юваля Бен-Озера, ансамбль выступает с дирижерами мирового уровня: Фридером Берниусом, Джоном Полом, Эндрю Пэрротом, Энтони Роули и другими.

Ансамбль регулярно участвует в сериях концертов в крупных городах Израиля и принял участие в трех премьерных выступлениях на Фестивале Израиля. Он также участвовал в международных фестивалях в Португалии, Германии, Франции, Люксембурге, Сардинии, Словении, Корее и других странах. Помимо абонементной серии концертов, ансамбль ежегодно проводит проект «Сделано в Израиле», в рамках которого представляет новые аранжировки и премьеры израильских сочинений и молодых дирижеров.

Дирижер и музыкальный руководитель ансамбля Юваль Бен-Озер – один из самых выдающихся хоровых дирижеров Израиля. В качестве приглашенного дирижера он дирижировал всеми важными оркестрами Израиля, а также оркестрами и хорами Европы и Южной Америки. В качестве дирижера хора работал в филармонических концертах под управлением величайших дирижеров мира: Зубина Меты, Джеймса Уэйна, Даниэля Баренбойма, Антонио Паппано, Даниэля Орена и Джузеппе Синополи. Юваль Бен-Озер также является музыкальным руководителем и дирижером «Объединенного хора кибуцев». В прошлом редактировал и вел программу «Хоры» на радиостанции «Коль ха-музика», а с недавних пор ведет персональную программу «Дирижер по четвергам». Помимо этого, Юваль Бен-Озер также является востребованным консультантом и лектором в бизнес-организациях по вопросам лидерства и командной работы в рамках уникальной программы, сочетающей музыку и менеджмент.

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Израильский Вокальный Ансамбль.

«Возвращение домой» – первый концерт сезона в серии «Музыкальные переживания»

В программе:

Феликс Мендельсон: Два псалма, соч. 78, № 1 и 2

Иехезкиль Браун. Песнь песней

Ола Ялло. «Пойманный единорог».

Давид Захави. «Настала Суббота».

Сара Шохам: «Не случится ничего плохого».

Р. Мюррей Шаффер. Epitaph for moonlight.

Эран Динор. «Маленькая колыбельная».

Эммануэль Амира. «И качали воду».

Нахум Нарди. «Пятница в Шароне».

Раанана, 18 января 2024 года, четверг, Городской центр музыки и искусства, 20:30

Хайфа, 19 января 2024 года, пятница, Церковь Бейт Ха-Хесед, 12:00

Тель-Авив, 20 января 2024 года, суббота, Тель-Авивский музей искусств, зал «Реканати», 20:00 Онлайн-зал, прямой эфир – 20 января 2024 года, суббота, 20:00

Иерусалим, 20 января 2024 года, воскресенье, Шотландская церковь, 20:00

Заказ билетов: на сайте Израильского Вокального Ансамбля ivocal.co.il или по телефону 074-7012112.

Канал Израильского Вокального Ансамбля в youtube – https://www.youtube.com/user/TheNIVE1

Все фотографии предоставлены пресс-службой Израильского Вокального Ансамбля