Carmina Burana Карла Орфа. Израильский Вокальный Ансамбль открывает 35-й сезон

Израильский Вокальный Ансамбль открывает 35-й абонементный сезон программой Carmina Burana Карла Орфа. Концерты пройдут с 8 по 14 ноября 2026 года в Раанане, Тель-Авиве и в Хайфе, а также будут доступны в онлайн-трансляции. Сочинение прозвучит в инструментальной аранжировке Томера Ярива для хора, трёх солистов, фортепиано и двух ударных инструментов. Дирижирует Юваль Бен-Озер, музыкальный руководитель ансамбля. Программа открывает сезон 2026-2027 годов в серии «Вокальное переживание».



Первоначальная версия Carmina Burana требует большого оркестрового состава. Поэтому на протяжении десятилетий создавались разные аранжировки, сохраняющие партии хора и солистов и сокращающие оркестр. Аранжировка Томера Ярива, которую исполнит Израильский Вокальный Ансамбль, написана для хора, фортепиано и двух ударных инструментов. В таком составе ритмическая сторона музыки ложится на ударные и фортепиано. Концерт проходит в сотрудничестве с центром искусства ударных инструментов «Тремоло» в Нетании.

Музыкальный руководитель и дирижёр ансамбля — Юваль Бен-Озер, вторым дирижёром выступает Дор Маген. Солисты — сопрано Вероника Одинцова, тенор Ори Бачко и бас Алексей Канунников. За фортепиано — Олег Якеревич, ударные инструменты — Раз Арнон и Алон Рахманчик.

Carmina Burana — сценическая кантата для хора, солистов и оркестра на двадцать четыре стихотворения из средневекового собрания. Тексты написаны на латинском и средневерхненемецком языках. В них говорится о весне и обновлении природы, о любви и страсти, о вине и азартных играх, о переменчивости судьбы. Среди стихотворений есть и сатирические, высмеивающие лицемерие церковных властей. Орф завершил сочинение в 1935-1936 годах, премьера состоялась во Франкфурте-на-Майне 8 июня 1937 года.

Название Carmina Burana переводится с латыни как «Песни из Бойерна». Рукопись, из которой взяты тексты, известна как Codex Buranus. Её нашли в 1803 году в бенедиктинском монастыре Бенедиктбойерн в Баварии. Она была составлена около 1300 года, а в XIX веке хранилась в Мюнхене, в королевской библиотеке, где ею занимался Иоганн Андреас Шмеллер. В 1847 году он издал рукопись и дал ей латинское название. В собрании около двухсот пятидесяти текстов на разговорной латыни, старонемецком и старофранцузском языках. Несмотря на монастырское происхождение рукописи, значительную часть текстов составляют светские стихи: любовные серенады и романсы, застольные песни, пародии. Их авторами были ваганты — странствующие клирики и школяры, переезжавшие из города в город и из страны в страну. На первой странице сборника было изображено колесо Фортуны.

К началу 1930-х годов Орф был известен главным образом как педагог. Он разработал собственную методику музыкального воспитания детей, в которой развитие музыкальности строится на движении, ритме и игре на простейших инструментах. В 1934 году в каталоге вюрцбургского антиквариата ему попалось издание Шмеллера, и работа началась сразу. Либретто Орф составил вместе с Михелем Гофманом, студентом-юристом, увлечённым латинским и греческим языками. Из собрания они отобрали двадцать четыре текста разной длины, от одной строки до нескольких строф, разных по жанру и содержанию. Часть стихотворений в рукописи сопровождается невмами, древней нотной записью. Орф не стал их расшифровывать и написал собственную музыку.

Композиция состоит из пролога «Фортуна — повелительница мира» и трёх частей: «Раннею весной», «В кабаке» и «Суд любви». Сочинение начинается и заканчивается хором «O Fortuna». Первые звуки хора стали частью массовой культуры, и их знают слушатели, ни разу не слышавшие произведение целиком. На протяжении сочинения хор и три солиста переходят от пробуждающейся весны к трактиру, затем к миру любви и страсти. Юмор и сатира, романтика и вожделение, радость, боль и тоска сменяют друг друга в стихах разных авторов.

Время создания кантаты — разгар нацистского правления в Германии. Орф быстро понял значение сочинения и просил издателя считать его началом своего творчества: написанное прежде он считал недостойным исполнения, и многие ранние работы уничтожил. Для франкфуртской премьеры композитор придумал собственное сценическое оформление, и в течение представления на сцене вращалось большое колесо. Успех был немедленным. Однако четыре дня спустя комиссия нацистских чиновников, посетив спектакль, объявила кантату «нежелательным произведением». Сегодня Carmina Burana остаётся произведением, которое связывают с именем Орфа прочнее, чем любое другое.

Вероника Одинцова родилась в Москве, начала музыкальное образование в Государственном музыкальном училище имени Гнесиных и продолжила его в Московской консерватории имени Чайковского в классе певицы Хиблы Герзмава. После репатриации в Израиль окончила бакалавриат Иерусалимской академии музыки и танца. В 2024-2026 годах была участницей оперной студии «Мейтар» Израильской оперы. За время работы в студии дебютировала на основной сцене в партии Бригитты в «Иоланте», была дублёршей исполнительницы партии Леи в мировой премьере «Диббука» Йосефа Барданашвили и участвовала в постановках для юной аудитории, исполнив Памину и Первую даму в «Волшебной флейте», Фею в «Гензеле и Гретель» и Клоринду в «Золушке». В Иерусалимском театре дебютировала в партии Микаэлы в «Кармен». В её репертуаре также Графиня в «Свадьбе Фигаро», Лю в «Турандот» и Коралина в «Тореадоре» Адольфа Адана. Она выступала как солистка с Иерусалимским симфоническим оркестром и оркестром «Симфонет Раанана» и получила стипендию за выдающиеся достижения Американо-израильского культурного фонда на 2024-2026 годы.

Ори Бачко начал музыкальное образование в консерватории Кирьят-Бялика, где учился игре на органе. Он участник Израильского вокального ансамбля и хора Израильской оперы. В последние годы выступал как солист в Израиле и за рубежом в полноценных оперных постановках с ведущими оркестрами страны. Он исполнял партию Блинда в «Летучей мыши» с Хайфским симфоническим оркестром в Израиле и Китае, партии Барона и Дона Иссахара в оперетте «Кандид» с Израильским филармоническим оркестром, партию Горо в «Мадам Баттерфляй» и партию Дона Курцио в «Свадьбе Фигаро» с Хайфским симфоническим оркестром. Кроме того, он поёт в детской опере «Итамар встречает кролика» Давида Гроссмана и Йони Рехтера.



Алексей Канунников родился в 1972 году в России, в 1992 году репатриировался в Израиль. Он учился вокалу в Иерусалимской академии музыки имени Рубина и совершенствовался на мастер-классах у Тамары Казашвили, Любови Казарновской, Марка Освальда, Билла Вудруффа и Пааты Бурчуладзе. Участвовал в гала-концертах мастер-классов «Метрополитен-оперы» в Нью-Йорке, где исполнял произведения Моцарта, Малера, Верди и Рахманинова, выступал на фестивалях в Абу-Гоше с ариями из «Дон Жуана», «Паяцев», «Кармен», «Джанни Скикки» и «Риголетто». Часто поёт мессы и оратории, участвовал в проектах Израильского филармонического оркестра. С 2005 года — солист Новой израильской оперы. В разные годы выступал под управлением Ашера Фиша, Владимира Юровского, Зубина Меты, Рона Зархи, Амоса Тальмона и других дирижёров. Стипендиат Американо-израильского культурного фонда за 2002-2003 годы.

Олег Якеревич получил степень бакалавра в Иерусалимской академии музыки и степень магистра с высшим отличием в Музыкальной школе имени Бухмана — Меты при Тель-Авивском университете. Позднее он учился в Германии у Матти Раэкаллио. Службу в Армии обороны Израиля проходил в статусе выдающегося музыканта, участвовал в мастер-классах Мюррея Перайи, Стивена Ковачевича, Пнины Зальцман и участников квартета имени Альбана Берга. Он лауреат многих конкурсов, выступал как солист, аккомпаниатор и исполнитель камерной музыки в Израиле, Европе, США и на Дальнем Востоке, а его выступления транслировались радиостанцией «Коль ха-Музика». Он также композитор и аранжировщик: его небольшая опера «Объятие» по книге Давида Гроссмана недавно была исполнена певцами ансамбля «Сесилия» при хоре «Моран».

Раз Арнон, барабанщица и исполнительница на ударных инструментах, учится на четвёртом курсе бакалавриата по исполнительскому искусству в Музыкальной школе имени Бухмана — Меты при Тель-Авивском университете. Она окончила школу искусств «Тельма Елин», служила в оркестре Армии обороны Израиля и играет в ансамбле «Тремоло» и других коллективах.

Алон Рахманчик, исполнитель классической музыки на ударных инструментах, также студент бакалавриата Музыкальной школы имени Бухмана — Меты. Он начал обучение ещё в школе «Тельма Елин», играл в Молодёжном израильском филармоническом оркестре и участвует в проектах симфонического оркестра имени Бухмана — Меты.

Ансамбль «Тремоло» — ансамбль ударных инструментов, один из наиболее высоко ценимых исполнительских коллективов в израильской культуре и на международной сцене ударных инструментов. ансамбль удостоен наград в Израиле и за рубежом, выступает на фестивалях и представляет Израиль на ведущих сценах. «Тремоло» сотрудничает с деятелями музыки, театра, танца и литературы, а его участники сочиняют музыку, пишут аранжировки и тексты, разрабатывают концепции и создают представления. Ансамбль работает на базе центра «Тремоло» в Нетании — единственного в Израиле центра, полностью посвящённого искусству ударных инструментов.

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Carmina Burana

Карл Орф, инструментальная аранжировка Томера Ярива

Израильский Вокальный Ансамбль с приглашёнными солистами и музыкантами

Дирижёр: Юваль Бен-Озер

Второй дирижёр: Дор Маген

Вероника Одинцова — сопрано

Ори Бачко — тенор

Алексей Канунников — бас

Олег Якеревич — фортепиано

Раз Арнон — ударные инструменты

Алон Рахманчик — ударные инструменты

В сотрудничестве с центром искусства ударных инструментов «Тремоло», Нетания.

Воскресенье, 8.11.2026, 20:00 — Раанана, Муниципальный центр музыки и искусств

Вторник, 10.11.2026, 20:00 — Тель-Авив, зал «Реканати», Тель-Авивский музей искусств

Суббота, 14.11.2026, 20:00 — Хайфа, зал «Раппопорт»

Стоимость билетов: 130-150 шекелей. Онлайн-зал: 70 шекелей.

Билеты: на сайте Израильского вокального ансамбля https://ivocal.co.il/ru/ или по телефону 074-7012112

https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

https://ivocal.co.il

Канал Израильского Вокального Ансамбля в youtube – https://www.youtube.com/user/TheNIVE1



Все фотографии (© Йоль Леви, © Алекс Вассерман, © Цур Коцер, © Михаэль Павия) предоставлены пресс-службой Израильского вокального ансамбля