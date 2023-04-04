«Вспоминая вместе». Концерт, посвященный 80-летию начала восстания в Варшавском гетто

Верхнее фото – © Maciek_Jawiecki

Восстание в Варшавском гетто 1943 года – одно из важнейших событий еврейской истории, яркое свидетельство решимости еврейского народа выжить в страшном огне Катастрофы, которое во всем мире стало универсальным символом борьбы за свободу. К 80-летию восстания Музей тысячелетней истории польских евреев «POLIN» в Варшаве и Израильская филармония объединились, чтобы отметить это событие. Два концерта под одним названием «Вспоминая вместе» пройдут одновременно в Варшаве и Тель-Авиве, в совместной акции двух важных культурных институтов наших стран.

В Тель-Авиве Израильский Филармонический оркестр будет играть под управлением известного польского дирижера маэстро Лукаша Боровица, для которого это – первое выступление в Израиле.

В центре программы – Симфония № 7 Людвига ван Бетховена, одного из композиторов, чью музыку исполнял Еврейский симфонический оркестр в Варшавском гетто, несмотря на запрет нацистов. Музыкантам-евреям, какими одаренными бы они не были, не разрешалось играть произведения немецких композиторов.

18 апреля в 20:00,

Гейхал ха-Тарбут, Тель-Авив,

Музей «POLIN» в Варшаве.

Ведущий концерта – известный израильский журналист и телеведущий Коби Мейдан. Программа концерта посвящена великим произведениям еврейских композиторов, которые были незаслуженно забыты или исполнялись мало.

Мечислав Вайнберг – один из самых выдающихся польских композиторов еврейского происхождения. Он родился в Варшаве в 1919 году, сумел бежать от нацистов в сентябре 1939 года. После долгого путешествия по Советскому Союзу по приглашению Дмитрия Шостаковича поселился в Москве. Вайнберг и Шостакович стали близкими друзьями: они работали вместе над симфониями, играли в четыре руки на фортепиано, и соревновались в написании большого числа струнных квартетов. В феврале 1953 года Вайнберга арестовали по обвинению в «еврейском буржуазном национализме», он вышел из тюрьмы спустя месяц после смерти Сталина. Мечислав, при рождении Моше (Моисей) Вайнберг, жил между тремя идентичностями: польской, еврейской и русской, однако по-настоящему родным языком для него была музыка.

Концерт откроется адажиетто из оперы «Потерянный рай» Кшиштофа Пендерецкого, знаменитого, даже культового, польского композитора конца XX века. В ознаменование третьего тысячелетия Иерусалима в 1996 году Пендерецкий написал симфонию «Семь врат Иерусалима».

После этого прозвучит Концерт для трубы Мечислава Вайнберга, солист – известный немецкий трубач Рейнхольд Фридрих.

Концерт завершится Симфонией № 7 Людвига ван Бетховена. Бетховен был одним из композиторов, чью музыку исполнял Еврейский симфонический оркестр в Варшавском гетто, хотя нацисты запрещали музыкантам-евреям включать в свой репертуар произведения немецких композиторов. Нарушая этот запрет, уникальный оркестр Варшавского гетто, в который входили музыканты Варшавской филармонии, Национальной оперы и оркестра Польского радио, открыто заявляли о своей позиции и противостоянии нацистским организациям.

Одновременно в Варшаве, в концертном зале музея POLIN, Sinfonia Warszawa Orchestra представит слушателям специальную программу, подготовленную к торжественной дате. В нее войдет «Концертино для фортепиано с оркестром» Владислава Шпильмана, одного из лучших пианистов Польши 30-х годов прошлого века, автора мемуаров, по мотивам которых впоследствии был снят оскароносный фильм Романа Поланского «Пианист». «Концертино» Шпильман создал в 1940-м году, находясь в Варшавском гетто; затем последует «Колыбельная» Анджея Панопника и «Поэма для скрипки с оркестром» Симона Лакса (Шимон Лекс – польско-французского композитора, дирижёра и писателя еврейского происхождения).

После того, как прозвучат эти произведения, написанные после войны композиторами, пережившими Катастрофу и нацистскую оккупацию, зрителям будет представлена мировая премьера произведения молодой польской пианистки, певицы и композитора, Хании Рани, специально заказанного музеем «POLIN» по этому случаю. Хания Рани написала фортепианный концерт «Для Юсимы», вдохновленная фортепианными произведениями Юсимы Фельдшо, музыкально одаренной девушки, погибшей в Варшавском гетто в возрасте 14 лет. Юсима появилась на публике только один раз, в 1941 году, выступив с Еврейским симфоническим оркестром. Мы знаем ее историю благодаря нотной тетрадке сочинений, аккуратно заполненной ее собственной рукой, которая сегодня хранится в архиве мемориального института Яд Вашем в Иерусалиме.

«Вспоминая вместе» – это не просто название наших концертов, это и призыв, и вопрос, и вызов: что на самом деле означает – помнить о восстании в Варшавском гетто, о его жертвах и героях? Чего требует от нас сегодня память – как в Израиле, так и в Польше?», – говорит Каетан Прохыра, куратор музыкального отдела Музея истории польских евреев «POLIN» и куратор концерта. – И музыка в данном случае не для того, чтобы дать ответы на эти вопросы, а для того, чтобы создать пространство, где поляки и израильтяне, евреи, католики или люди любой другой религии и убеждений могут собираться и искать каждый для себя или сообща свои собственные ответы».

Мероприятие «Желтые нарциссы»

Мы хотели бы призвать израильскую публику присоединиться к ежегодному мероприятию, которой по инициативе музея «POLIN» на протяжении последних десяти лет в Польше отмечают годовщину восстания в Варшавском гетто. Эта традицию вдохновил Марк Эдельман, один из командиров восстания. Каждый год 19 апреля, в годовщину начала восстания, Эдельман получал букет желтых нарциссов от неизвестного лица, которые затем он возлагал к подножию памятника героям Варшавского гетто на площади перед музеем «POLIN». В нынешнем году, когда мы отмечаем 80-летие этого события, каждый участник концерта получит желтый бумажный нарцисс – его можно прикрепить на лацкан пиджака или ворот платья, в знак солидарности и памяти отважных героев еврейского сопротивления фашизму.

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«Вспоминая вместе». Концерт, посвященный 80-летию начала восстания в Варшавском гетто

18 апреля 2023 г., 19:00,

Гейхал ха-Тарбут, зал Чарльз Бронфман, Тель-Авив.

Заказ билетов: https://www.ipo.co.il/events/

Стоимость билетов: 200-610 шекелей.

Текст и фото- по материалам пресс-релиза