«Хошаана» в MoBY

Текст и фото – © Маша Хинич

Один из мудрецов наших, Саадия Гаон, настаивал, что мир не существовал вечно, как-то полагали Аристотель и его последователи, а был сотворен Б‑гом во времени. Если время вечно, то настоящее не может существовать, потому что времени пришлось бы преодолеть бесконечность, чтобы добраться до этого момента. Следовательно, мир был сотворен Б‑гом во времени.

И вот – о времени: 20 марта в Музее современного искусства MoBY в Бат-Яме открылась первая персональная музейная выставка Эстер Шнейдер «Хошаана». «Хошаана» – это крик о помощи, мольба о спасении, цитата из стиха «О, Господи, спаси же» (Псалом 118: 25). Хошаана Раба – последний день праздника Суккот, день вынесения приговора, подписанного еще в Йом Кипур. По кругу движется еврейский календарь, по кругу движется время, по кругу двигаются посетители на выставке «Хошаана» – столь актуальной для души в наше время выставке, где много профанного и сакрального, много мистического и деревянного, много кругов и трансформаций, много прекрасных акварелей в круглом пространстве музея, нашего бат-ямского «Гугенхайма».

Здесь можно найти отголоски в тканях и в красках магии первосвященников, еврейской мистики, египетских архетипов, персидских миниатюр, русского супрематизма. Здесь есть скиния завета, столы-кровати и резные деревянные ножки старых табуреток, врезанные в огромные щётки для пола. Актуалия для души и система символов. Здесь есть сине-белая арка-радуга, каббалистические сфирот и много неожиданных желаний.

Пожалуй в Израиле нет другого похожего музейного пространства (это круглое здание был выстроено в 1961-м году и названо тогда Музей Бен-Ари назван в честь Давида Бен Ари, первого мэра Бат-Яма.) И вот в этой круглой спиральной раковине устроена выставка только одной художницы – как создание мира в особом пространстве – пространстве, которое также в некоторой степени определяет содержание. В этом едином пространстве можно из каждого угла окинуть взглядом всю экспозицию, а потом осмотреть одна за другой работу за работой, расположенные по особой системе – может планетарной, или как секторы цифербалата. В этом пространстве есть своя система символов и знаков – лестница Иакова, скиния завета, вода и змеи, и в то же время приметы ежедневной бытовой рутины – рулоны ткани, фрагменты мебели, стулья и светильники, и даже как уже упомянутые щетки для пола – огромные и гротескные. Но и в синагогах есть ткани и завесы, и в храме, и музей – это храм, давно выучили, но не об этом речь, а речь о связи времен, связи верха (небесного) и низа (земного), воды из глубинных источников и дождевой; связи двух уровней музея, по стенам которого разлетелись линии, пятна, краски, рисунки, круги. Выставка эта – ассоциативна, в каждом экспонате можно найти намеки и направления и связи: текстиля с деревом, скульптуры с мистикой, инсталляций с еврейской традицией, разрисованных покрывал с трапезными столами и спальными ложами. Здесь переплетены нити и лулав, дерево и сусальное золото, павлиньи перья и щетина щеток. Здесь силен мотив воды – вод полземных и вод небесных, и сине-белая арка, возникшая после потопа – тому знак. А вот чего нет – так это человеческих фигур ни в живописном, ни в скульптурном отображении. Каждая работа удивляет и заставляет искать связи и ассоциации – как и почему… Как и почему работы Эстер Шнейдер связаны с еврейской традицией, мистикой и философией, с ее именем – Эстер и ее семьей. Погибший в результате несчастного случая в 2020 году отец Эстер – Михаил Шнейдер – был выдающимся исследователем еврейской мысли, доктором наук, знатоком древних языков, переведшим на русский язык «Тегилат Гашем» и труды Маймонида. Эстер в своих работах интерпретирует научные труды отца через линии, краски и формы, подчеркивающими трансформацию жизненных циклов, путешествие от Создания к созданию.

Часть абстрактных работ Эстер – акварели на японской бумаге – напоминают работы течения орфизма, представленные недавно также в «Гугенхайме» – но уже нью-йоркском и работы мистика от искусства шведской художницы Хильмы аф Клинт, чьи картины показывались в том же нью-йоркском «Гугенхайме» в 2019 году, а через год – в Тель-Авивском музее искусств. Впрочем, в не меньшей степени эти акварели напоминают и круги кабалистических сфирот, о чем и задумываешься, проходя круги «Хошаана» и понимая, что чем больше нам показывают, тем больше скрывают.

Элементы культуры – сакральной и мирской, повседневной и музейной, мужской к женской, звезды и мандалы, коды материи – объединены в круглом пространстве MoBY. Что на выставке означает образ обуви – символ чего? Кровати-ложа – смерть и рождение, встреча и расставание? Как соотносятся тексты и желания? Как в абстракции отразить силу молитвы? Кстати, все это и то, как в этом лексиконе символов и материалов найти ключ к закодированному языку художницы, доходчиво растолкуют на экскурсиях, расписание которых в MoBY можно посмотреть вот здесь https://www.facebook.com/moby.batyam.

И вот что еще очень интересно: над основным корпусом работ к своей персональной выставке «Хошаана» Эстер Шнейдер трудилась в непосредственной близости от Музея искусств Бат-Яма, в доме-музее Рыбака, который в последние месяцы служил художнице студией. Ранее в этом доме располагался музей творчества еврейско-украинского художника Иссахара-Бера Рыбака (1897-1935), одного из выдающихся представителей еврейского авангарда в искусстве, чьи работы изображают штетлы в России между двумя мировыми войнами, между погромами и Катастрофой. Возможно, что Рыбак и Шнейдер создают параллельные миры, но разными средствами и способами выражениями, и в разное время, бесконечное ли?

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MoBY: Художественные музеи Бат-Яма /улица Струма 6, Бат-Ям

Часы работы: Среда: 10:00-14:00 Четверг: 14:00-20:00

Пятница 10:00-14:00 Суббота 10:00-16:00

Групповые туры по предварительной договоренности

Куратор выставки «Хошаана»: Хила Коэн-Шнейдерман

Выставка продлится до 7 июня 2025 года.

На выставке можно прочитать переведенную на русский язык подробнейшую брошюру о смысле и символах экспозиции «Хошаана».

Страница музея в фейсбуке – https://www.facebook.com/moby.batyam

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