Огни и народные песнопения в MoBY

В МОБИ- MoBY – музее современного искусства в Бат-Яме (есть такой музей в старой водонапорной башне, немного претенциозный, но круглые стены нашего мини-«Гугенхайма» обязывают) в четверг 28 декабря откроется выставка «Народные пеcни» или «Песни мира» – и то и другое подходит для выставки Эйтана Бен-Моше (куратор – Хила Коэн-Шнайдерман).

«Народные песни мира» («World Chants») – персональная выставка Эйтана Бен-Моше, который не просто художник, и вовсе даже не только художник, а многопрофильный-многожанровый творец-выдумщик, который в соответствии со всеми ему доступными art-медиа придумал свой мир песен – то есть sound, и визуальное воплощение этих песен в предметах и анимации – visible. Светящие трехмерные предметы, поверхность которых вбирает разнонаправленные эффекты, переносит в магические параллельные миры и погружает в скопление волшебного хлама. Духовность и материальность здесь собраны воедино, как это часто и бывает в нашей повседневной жизни. Не обошлось без программного обеспечения, но art-медии без технологий нынче сложно. Как без технологий создать эклектичное сплетении культурных идентичностей, форм и материалов, которые нас окружают?

Как написано в сопроводительном тексте выставки (а кто умеет запудривать мозги, то есть заманивать публику, лучше чем искусствоведы?): «через произведения Эйтана Бан-Моше раскрывается архетипическое пространство, излучающее волнующие и проклятые воспоминания – древние и новые, и дающее им выход, контекст и, возможно, также смысл и комфорт».

Почему Эйтан Бен-Моше обратился в качестве источника вдохновения именно к «народным песням мира»? Об этом можно подробно, длинно и слегка запутанно прочитать на странице фейсбука музея – https://www.facebook.com/moby.batyam, там же можно посмотреть и видео https://www.facebook.com/reel/282030468198226 (обязательно со звуком), чтобы понять как Эйтан Бен-Моше визуализирует песни и почему это надо обязательно увидеть.

Сам он говорит, что искал в народных песнях древнюю генетику происхождения ​​ культуры, напоминание о том, что значит быть человеком. Песни вдохновили его на создание дигитально-виртуальных скульптур, а с помощью передовых технологий обработки изображений, 3D-программирования и анимации он создал для них яркое и одновременно темное пространство, в которых песни-скульптуры мерцают как странные планеты. На выставке каждая народная песня прошла sound и цифровую обработку и сочетается с другими акустическими и электронными музыкальными произведениями. Публика двигается в сполохах жемчужного света, перемещались между виртуальными песнями-скульптурами-планетами, исходящие из которых звуки создают воображаемое пространство, сферу между сном и сознанием – сферу пульсирующую, расширяющуюся, странную и меняющуюся ткань.

Эйтан Бен-Моше (1971 г.р.) – многопрофильный художник, работающий в области скульптуры, инсталляции, цифровых медиа и видео. Экспонировался на многих персональных выставках, в том числе в Герцлийском музее современного искусства, на арт-ярмарке Freize в Лондоне и других. В этом году он стал лауреатом премию Дизенгофа 2023, будучи уже лауреатом премии Министерства культуры «Поощрение творчества», премии министра образования и культуры, Американо-израильского фонда, премии «Молодой художник» и других.

Сайт художника – https://www.eitanbenmoshe.com

MoBY – Художественный музей Бат-Яма, улица Струма, 6.

Часы работы: понедельник и среда – с 10:00 до 14:00; вторник и четверг – с 16:00 до 20:00; пятница и суббота – с 10:00 до 14:00.

Телефон: 03-659-1140