Верхнее фото: Ори Рубинштейн. קרדיט אורי רובינשטיין

Танцевальная компания «Бат-Шева» отмечает в своей домашней студии «Варда» в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве 10-летие проекта «Я не вношу это в дом. 24-часовая исповедь», придуманного и поставленного актером, перформером и драматургом Джейсоном Морисом Данино Холтом.

«Я не вношу это в дом. 24-часовая исповедь» – спектакль-перформанс, длящийся ровно сутки. Он начнется 16 января , в четверг, в 19:00 и продлится 24 часа до 19:00 пятницы, 17 января. «Я не вношу это в дом. 24-часовая исповедь» будет проходить в студии «Варда»– домашней студии ансамбля «Бат-Шевы» в Центре Сюзан Далаль в Тель-Авиве.

Стоимость билета на 24 часа – 110 шекелей (можно приходить и уходить в любое время и проводить в студии любое время). Стоимость билета на два часа представления – 80 шекелей.

Мало какая семейная встреча или ужин с близкими друзьями может сравниться с саморазоблачениями и накалом искренности этого театрального действия.

Исповедь… Чего я боюсь, что обо мне подумают, если я скажу это вслух здесь и сейчас?

«Я не вношу это в дом. 24-часовая исповедь» – уникальное перформативное шоу, где признаваться можно во всем: ни ответов, ни вопросов, ни разговоров, ни осуждений, а импровизированная последовательность автобиографических текстов, возникающая из глубин души, из чувства стыда, страха и вины на импровизированном театральном мероприятии, посвященном искусству исповеди. Исполнители моделируют честные откровенные разговоры, приглашая зрителей стать свидетелями или присоединиться к ним по мере развития исповедального марафона.

В центре зала празднично одетые исполнители садятся за стол и рассказывают свои истории, делясь сами сокровенным, самым скрытым.

Зрителям предлагается прийти, уйти и вернуться, как они сами того хотят, и даже признаться в своих прегрешениях (или минутах славы), если возникнет подобное желание (такое желание почти всегда появляется).

За десять лет с момента создания, спектакль «Я не вношу это в дом. 24-часовая исповедь» было показан сотни раз в Израиле и по всему миру – в галереях, музеях, на фестивалях, в ночных клубах, муниципальных библиотеках, синагогах и даже в муниципалитетах и частных домах – в таких городах, как Париж, Берлин, Мюнхен, Нью-Йорк, Вашингтон и в других.

Продолжительность шоу варьируется в зависимости от контекста и места проведения: от коротких двухчасовых сетов до пяти- или семичасовых шоу, вплоть до самой особенной версии – 24-часового марафона, как то будет в Тель-Авиве с 16 на 17 января.

Впервые же этот спектакль-перформанс прошел в марте 2015 года в доме Джейсона Мориса Данино Холта в виде семичасового мероприятия.

Участвуют: Хана Вазана, Корин Кицис, Эден Улиэль, Орит Мамрод, Ноам Имбер, Ноа Кадар, Шалев Гельбер, Юваль Гатройер, Элиэзер Шадиэль, Шахар Нетц, Михаль Шер, Ади Ницан, Мааян Эвен, Ирис Лана, Йоси Яром, Дани Нойман, Ноа Леви, Ахиноам Гвельфиш, Амир Эльясаф, Джейсон Морис Данино Холт и другие.

Джейсон Морис Данино Холт родился в Тель-Авиве в 1987 году. Окончил театральную школу Нисана Натива (2011 г.) и программу MFA Bezalel (2021 г.). В 2016-м году был удостоен премии Розенблюма. Он – молодой, амбициозный и неординарный мультидисциплинарный артист – художественный руководитель театра «Ха-Байт» в Яффо, актер, режиссер театра и документального кино, драматург, художник, перформер, телеведущий, переводчик, писатель, предприниматель в области культуры и педагог.

С помощью своих постановок он стремится расширить границы театра и создать альтернативный театрально-поэтический мир, который предлагает зрителям новый инклюзивный опыт просмотра . Джейсон Данино Холт любит экстремальные сценарии, которые угрожают и подвергают опасности якобы спокойную и комфортную жизнь его персонажей. Он использует искусство, чтобы исследовать, бросать вызов и бороться с рутиной. Его эстетика – карнавальная, одновременно привлекательная и отталкивающая, тревожная и философская.

Дополнительная информация: https://batsheva.co.il/en/repertory/batsheva-hosts-not-letting-it-in-24-hours-of-confessions/

Драматург спектакля: Натали Цукерман

Билеты: https://batsheva.co.il/tickets/?event_id=4853

Текст – Маша Хинич