Внутри слона или игра в искупление ZŌ

Иона путешествовал по чреву кита, мы же – по воображению слона. Что там себе думает слон? Что представляет, о чем мечтает? Кто его обижает, и что любит он? А что, если я, или вы, или мы – человечество – это сон слона, разноцветный глубокий сон разноцветного слона. И он не хочет просыпаться…

Три года спустя после «Момо», своей последней работы, Нахарин возвращается с ZŌ – новой постановкой для труппы «Бат-Шева», премьера которой прошла в декабре 2025 года. Подобно спектаклям «Мамуты», «Дыра» и «2019», и на этот раз пространством для показа выбран зал «Варда» – необычное помещение, позволяющее зрителю оказаться в непосредственной близости к танцовщикам.

ZŌ – это слон, и не он внутри нас, это мы внутри него. ZŌ означает слон по-японски, а слоны были известны в Японии с самого раннего периода благодаря буддийской литературе и иконографии. Бодхисатва часто скачет верхом на белом слоне с шестью бивнями. Наш же ZŌ – с двумя бивнями, прекрасный, разноцветный, надувной. Возьмите насос, надуйте слона и будет вам счастье? (вопросительный знак – не опечатка).

О чем же балет ZŌ – новая работа Охада Нахарина для труппы «Бат-Шева»? О счастье, конечно, и о его недостижимости, потому что на пути слона – войны, зависть, ненависть, ложь, непонимание, раздражение, а так хочется найти счастье, каждому свое. Оно – счастье и все вкупе с ним – внутри слона ZŌ, в путешествие по которому приглашают танцовщики «Бат-Шевы», как всегда доказывающие, что невозможное возможно. Невозможно так танцевать, так поражать, так воздействовать, удивлять и так проникать в душу: словно слон нежно поддел бивнем кожу, нашу защитную оболочку-кокон отторжения – и вы с оголенной душой оказываетесь посреди арены. Вокруг – музыка, чувства и пульсация танца. И это возможно и это происходит в ZŌ: от рыданий до веселья, от спорадических дерганых движений до плавного хоровода, от режущего молчания до продуманных воплей, от чувств ментальных до чувств телесных в обнимку. Танцоры же взаимодействуют друг с другом и с нами и со слоном, завернувшись в спираль ДНК танца, в сгусток-ядро, которое может быть сообществом, угрозой, роем – единого смысла нет, а есть другое – то, что вместилось от кончика бивня до кончика хвоста слона – воплощения множества добродетелей, включая силу, мудрость, упорство и стремление к высшему знанию. Сила, мудрость и упорство – хотите стать слоном? Танцуйте! Можно для начала превратиться в Ганешу, как превращаются они – танцовщики «Бат-Шевы».



Какие они разные какие они все молодые и красивые, гибкие, неожиданные, какие они не балетные. Мальчики и девочки – небожители балетного свода, несущие философию, дух и технику «Бат-Шевы». По сути ZŌ – это антиэстетика балета. И это самый что ни на есть балет, проникающий, будоражащий, заставляющий, ласково принуждающий танцевать, двигаться, преображаться. Здесь нет ни капли напыщенности и ни капли надуманности, но вот естественная продуманность – есть в каждой милисекунде, как и абсурд и благоговение. Разные фигуры, разные силуэты, разные разноцветные костюмы, цвета которых подчеркивают характер игроков в ZŌ. В игру, которая рассыпается и собирается, становится круговой цепью повторяющихся фракталов, возникающих по окружности сцены в ритуале искупления и воскрешения, где чудо и отчаяние сосуществуют в путанице судорог – красивейших.

Эту трогательную и провоцирующую игру в ZŌ надо пересматривать и перечитывать, как перечитывают поэтические сборники в поисках своего внутреннего слона. Танец, как вышивка, строится стежок за стежком, жест за жестом, шаг за шагом. Это кружево распускают и снова сплетают. Я хочу выучить этот балет наизусть, петлю за петлей, движение за движением и пересматривать его, как перечитывают стихотворение. Но как можно выучить наизусть параллельную вселенную красоты, постоянно меняющуюся динамичную субстанцию, ее гармонию, грациозность, ее притяжение, ее волны (ZŌ – это трамплин?) и ее затаенное спокойствие, несмотря на бурю снаружи. Как можно проникнуть в ZŌ?ZŌ – это работа с двумя составами – все танцоры участвуют в постановке, но в каждом представлении один состав выполняет главную роль, а другой – поддерживающую, а затем на следующем спектакле они меняются. Все танцоры являются феноменальными, выразительными индивидуальностями – если возможно, то посмотрите спектакли с обоими составами (Zana и Chips) за один вечер – я так и сделала. В ZŌ есть интерлюдии взрывной, телесной, бурлящей энергии, а также точные движения и фрагменты настолько мягкие и роскошно медленные, что кажется, будто танцоры движутся под водой. Один из важных моментов ZŌ – объединение звука, музыки, живого пения, слов, песен на шести языках (итальянский, китайский, джибриш, иврит, японский, русский – вавилонская башня, включая новый кавер на песню Саши Аргова) и движения. Охад Нахарин сотрудничал с диджеем Tai Rona, чтобы создать этот имерсивный саундтрек, эту круговую мелодию, удивительный звуковой движущийся по кругу ряд: музыка растворяется в танце, как ветер истаивает между гор. В ZŌ по кругу двигается не только танец, но и звук.

Низкие тона, вибрация, танцоры с портативными колонками создают звук, который приближается и удаляется, гул-крик, ритм-круг, индивид vs коллектив, свободное соло vs интерпретация и песенка «Gimme! Gimme!» от ABBA в финале. Здесь нет авансцены: вы видите лица танцоров, затем их спины – их силу и уязвимость в равной мере.

ZŌ – это и одержимость, противостояние, реальность, безумие и возможность почувствовать любовь во взрывном импульсе постановки. Это чувственный опыт и логика – и изнутри, и снаружи.

ZŌ

Зал «Варда», Центр Сюзанн Далаль, улица Йехиэли, 6, Неве-Цедек, Тель-Авив

В постановке участвуют два состава – Zana и Chips. Рекомендуется посмотреть оба.

Танцовщики: Эйяр Эльэзра, Закари Борос, Ади Блуменрайх, Эмиль Брукман, Ярден Барекет, Адиомэр Гонсалес Кастильо, Гай Давидсон, Шон Хао, Ярден Зана, Гили Янив Амодай, Адриан Липсон, Бо Мэтьюс, Йони (Йонатан) Симон, Данай Порат, Игорь Петшанчук, София Пикалова, Найтан Чипс, Лондиве Козэ, Холден Коул, Келис Робинсон, Лиан Райзер.

Соавторы: танцовщики труппы, Аеника Верпланке

Художник по свету: Ави Йона (Бамби) Буэно

Художник-постановщик и по реквизиту: Гади Цахор

Художник по костюмам и стилист: Ари Накамура

Автор звуковой дорожки и оригинальной музыки: Tai Rona и Максим Варат

Ассистентка Охада Нахарина: Анника Верпланке

Звуковое оформление: Дуди Бель

Ближайшие даты представлений ZŌ:

6-14/02/2026 – и 04-12/02/2026

