«Живой Ургант»: большое возвращение

19 апреля – Тель-Авив, 16 апреля – Хайфа: «Вечерний Ургант» возвращается. Причем на сцены Израиля!

16 апреля 2012 года вышел первый выпуск программы «Вечерний Ургант»: ежевечернего развлекательного TV-шоу, в котором можно было говорить о многом, где шутки были умными, а гости знаменитыми, где звучала живая музыка и высмеивались политики. Ведущим был Иван Ургант, пожалуй, самый знаменитый человек на телевидении. Сейчас программа не выходит, канал в YouTube заблокирован.

19 апреля в Тель-Авиве и 16 апреля уже 2025 года на сцене Аудиториума в Хайфе появятся привычные декорации и прозвучат знакомые голоса. Израильтяне станут первыми зрителями нового шоу «Живой Ургант» – любимой телепередачи в концертном формате. И эта дата не случайна, ведь именно 16 апреля – день рождения Ивана Урганта.

Часть команды «Вечернего Урганта» объединяется вновь, чтобы создать любимую миллионами зрителей программу в концертном варианте. На сцене появятся знаменитый стол (кстати, его создатель сегодня живет в Израиле), музыканты из команды «Вечернего Урганта», великолепный пародист и комик Александр Гудков и, конечно, сам Иван Ургант. Будут и интервью со звездами (чьи имена пока не разглашаются), и музыкальные номера, общение с публикой и много юмора.

«Вечерний Ургант» (программа получила 9 телевизионных премий ТЭФИ, за 10 лет вышло почти 1600 выпусков, в программе побывали 2500 гостей) – версия ток-шоу, популярного во многих странах. Первым этот формат внедрил американский канал NBC – Tonight Show, где ведущим был Джонни Карсон, выходило в эфир с 1962 по 1992 год. Именно там сложился современный стандарт Late Night Show («шоу поздним вечером»): монологи ведущего на актуальные темы – по одной-две фразы на каждую, комедийные скетчи, гостевые интервью, выступления музыкантов и стендап-комиков, присутствие комментатора и помощника. На протяжении всего времени существования у Tonight Show был свой биг-бэнд, который вживую исполнял музыку, а иногда и вступал в игру с ведущим.

Джонни Карсон стал не просто звездой телевидения, но культурным феноменом, его называли «Королем ночи2. Он получил все мыслимые телевизионные премии. Карсон брал интервью у политиков – Ричарда Никсона, Рональда Рейгана, Билла Клинтона, Роберта Ф. Кеннеди. К нему в программу стремился попасть весь Голливуд и весь Бродвей, а его шутки могли спровоцировать национальную панику или уничтожить репутацию.

«Он – валиум и нембутал нации. Неважно, какие придурки участвуют в шоу, он должен сделать их смешными и интересными…Он делает свою работу и приходит подготовленным. Если он разговаривает с автором, он прочитал книгу. Даже его отрепетированные шутки звучат как импровизация….Он пленил американскую буржуазию, ни разу не оскорбив высоколобых, и он никогда не говорил ничего, что не было бы либеральным и прогрессивным…» – режиссер Билли Уайдер о Карсоне.

В 1975 году тот же канал запустил революционную программу Saturday Night Live – не менее легендарное комедийное шоу с 50-летней историей, первым ведущим которого был комик, сценарист, обладатель четырех «Грэмми» Джордж Карлин.

В прошлом, 2024 году, на экраны вышел фильм Джейсона Райтмана «Шоу субботним вечером», передающий нервную, местами паническую и полную страсти атмосферу первого выхода в прямой эфир этой знаменитой программы.

Главное, что объединяет долгую историю одного из самых успешных телевизионных форматов – важность фигуры ведущего. Это всегда человек большого обаяния, обладающий мгновенной реакцией, умением слушать и, конечно, чувством юмора. Не просто тот, кто читает заготовленные шутки, но обладающий собственным мнением и отношением к актуальным событиями. И этот человек всегда имеет серьезное влияние на огромную аудиторию. Проще говоря, тот, кто ведет Late Night Show – тот и владеет сердцами нации. Больше тридцати лет в Америке суперзвездой был ведущий Дэвид Леттерман. С 2014 года ведущим Tonight Show стал актер и музыкант Джимми Феллон. Благодаря социальным сетям отрывки из интервью или пародий разлетаются сегодня по всему миру, и реальные рейтинги во много раз превышают официальные.

Когда речь зашла о создании подобного шоу на российском телевидении, в качестве ведущего был выбран Иван Ургант. К тому времени уже все знали шутки из программы «Прожекторпэрисхилтон», где Ургант в компании Александра Цекало, Сергея Светлакова и Гарика Мартиросяна читали и комментировали публикации в газетах и высказывания политиков. Они приглашали гостей, среди которых были мировые суперзвезды, а в конце исполняли музыкальную композицию. Программа выходила в эфир с 2012 по 2017 год и имела зашкаливающий рейтинги.

А до того Иван Ургант, профессиональный актер, представитель знаменитой петербургской театральной династии, сам сделал блестящую карьеру ведущего: начав с ведущего петербургских радиостанций, перебрался в Москву на канал MTV, сменил Андрея Макаревича в кулинарном шоу «Смак», был ведущим конкурса «Евровидение 2009», проходившем в Москве.

Для того, чтобы понять устройство легендарного вечернего шоу, Иван и команда отправились в Нью-Йорк, где на протяжение двух недель встречались с продюсерами и режиссерами, наблюдали за процессом. 16 апреля 2012 года «Вечерний Ургант» вышел в эфир. Российские зрители впервые увидели такие привычные для американцев декорации: трибуны со зрителями, стол ведущего, диван, живой оркестр, занавес, сцену, на которую после вступительных кадров вышел с иголочки одетый Иван Ургант и начал свой монолог.

Следующие 10 лет популярность «Вечернего Урганта» стремительно росла. Каждый вечер ее смотрело как минимум 2 миллионов человек, а еще миллионы – в YouTube. Все звезды, приезжающие с гастролями, обязательно появлялись на знаменитом диване. Джастин Тимберлейк пел под балалайку. Мила Йовович говорила по-русски. Билли Айлиш залезала на диван с ногами и тоже пела. В гостях у Ивана были Пьер Ришар, Райан Рейнольдс, Ален Делон, Роберт Де Ниро, Брэд Питт, Роуэн Аткинсон, Пирс Броснан, Антонио Бандерас, Джеки Чан, Джастин Тимберлейк, Скарлетт Йоханссон, Саша Грей, Хью Джекман и Сигурни Уивер, Элайджа Вуд и многие другие. Сюда приходили блогер Юрий Дудь, которого не приглашали на другие каналы, о фильмах рассказывал кинокритик Антон Долин, а о книгах – литературный критик Галина Юзефович .

Постепенно программа обрастала своими рубриками, некоторые из которых стали хитами. Актриса Алла Михеева вела «Острый репортаж». Дети отвечали на взрослые вопросы в рубрике «Взгляд снизу». Иван комментировал публикации звезд в Инстаграмме в «Пяти вспышках прекрасного». А блестящий пародист, в прошлом звезда команды КВН Александр Гудков показывал музыкальные пародии.

У Ивана Урганта появилась международная известность, его стали называть русским Джимми Фэллоном – и действительно, оба они умеют вести разговор с кем угодно, сохранять ледяную серьезность, срываться в хохот, вскакивать с места и участвовать в розыгрышах, оба отличные музыканты и обладают той самой харизмой, которую не купишь.

21 февраля 2022 года вышел последний выпуск «Вечернего Урганта». 24 февраля на странице Ивана Урганта в Инстаграм появился черный квадрат и подпись «Страх и боль. Нет войне». С того момента программа больше не выходила в эфир. Вскоре был заблокирован YouTube «Вечерний Ургант». Иван Ургант исчез с телевидения, почти не давал интервью. Лишь спустя почти три года он появился – в своей первой драматической роли: в фильме Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» (фильму в России не дали прокатное удостоверение), затем выпустил необычную книгу «Припухлые железы жизни», в которой есть обложка, оглавление и пустые страницы.

Мировые гастроли «Живого Урганта» начинаются в Израиле, в Тель-Авиве и Хайфе, и далее команда отправится в другие страны.

Шоу «Живой Ургант»:

16.04, среда, 20:00 – Хайфа, Аудиториум

19.04, суббота, 20:00 – Тель-Авив, Гехал ха-Тарбут

Заказ билетов: https://urgant.live/

Фотографии © Данил Головкин – предоставлены организаторами гастролей – компанией Shimon Live