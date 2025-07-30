“Звуки ночи” в северном Негеве –  с 6 по 31 августа

Ещё один фестиваль, поехать на который, есть несколько причин: во-первых, он проходит почти что ночами. Ну, скажем так, поздними вечерами на севере Негева. Можно вообразить, что там будет не так душно и не так жарко. Во-вторых, на концертах фестиваля прозвучит хорошая музыка израильских исполнителей. И в-третьих – это поддержка разнообразных местных бизнесов северного Негева – от аренды велосипедов, да сбора ежевики. Дальше немного подробностей и соответствующие ссылки.

«Звуки ночи» – музыкальные встречи на севере Негева.

Наслаждайтесь хорошей музыкой и поддержите местный бизнес.Ирми Каплан, Гева Алон, Ави Грайник, Даниэль Саломон, Альма Гов, Эрик Берман, Амир Лев и Авихай Холлендер – все они станут гостями камерных концертов на туристических площадках северного Негева, сопровождаемых разнообразными мероприятиями после захода солнца, когда жара немного спадает.

В программе также: прогулки на внедорожных мотовездеходах и велосипедах между природными и сельскохозяйственными локациями, квесты и ориентирование, экскурсии с фонариками по пряным лабиринтам, сбор ежевики, творческие мастер-классы, израильские вина и многое другое.

Скидки до 50% на большинство мероприятий. Билеты на концерты – всего за 30 шекелей.

Фестиваль “Звуки ночи” в северном Негеве пройдет с 6 по 31 августа.

Мероприятия проходят при поддержке Министерства туризма.

Ирми Каплан, вечно молодой рокер, – в энергичном дуэте с лучшими хитами и насыщенными смыслами монологами. Локация – Nor Glamping на ферме “Эль ха-Яан”.

Гева Алон – эмоциональное музыкальное путешествие в ярком и виртуозном исполнении. Место – “Ле Мидваш” у въезда в кибуц Беэри.

Ави Грайник – юмористический вечер, сочетающий остроумие, музыку и эмоции. Площадка – Geula Bar в мошаве Ткума.

Даниэль Саломон – фортепианный концерт, где музыка, истории и магия переплетены в гармоничное целое. Локация – “Джо Эло” в лесу Лахав.

Альма Гов – избранные песни из её альбомов в уникальных акустических аранжировках. Концерт у в кибуце Гваим.

Авихай Холлендер – и откровенное акустическое выступление о преодолении и подъёме после кризиса. Локация – комплекс “Маймонс” в Кфар-Маймон.

Эрик Берман – рок-концерт с элементами фолка и проникновенными балладами. Площадка – кафе “Ориос” в кибуце Эрез.

Амир Лев, мастер гитары, – акустическое выступление, где музыка переплетается со словом. Локация – пивоварня ISIS в мошаве Декель.

Помимо концертов, на туристических площадках региона будут проходить вечерние и ночные мероприятия:

В лабиринте Мирьям в мошаве Нир-Моше – экскурсии по пряному лабиринту с фонариками

Из музея наследия “Цон Барзель” в кибуце Цеалим – выездные экскурсии по полевым дорогам вдоль водных маршрутов Негева, после тура по музею.

В студии “Гвана” в мошаве Шокеда – творческие мастер-классы по изготовлению светильников.

В мастерской “Дизайн от сердца” в мошаве Маагалим – разнообразные мастер-классы для всей семьи.

В спа-комплексе “Эйнот Бар” в поселении Гваот Бар – релаксирующие парные водные процедуры.

В районе реки Бсор – ночные экскурсии “по следам скорпионов” между дикой природой и возделанными полями, под звёздным небом.

Кроме того, пройдут вечерние туры на мотовездеходах и велосипедах на закате, а также игры по спортивному ориентированию по всему северу Негева.

“Звуки ночи” в северном Негеве, 6–31 августа

Билет на любое выступление – 30 шекелей.

Цены на мероприятия варьируются, на большинство из них предоставляются скидки до 50% – в зависимости от вида и стоимости участия.

Дополнительная информация – на сайте туристического центра “Шикма Бсор”. https://habsor.co.il/?cat=335

https://habsor.co.il/?page_id=6395