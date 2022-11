11-й фестиваль «Тму-На»

В одном из самых уютных театральных залов Тель Авива – даром, что он перестроен из здания авторемонтной мастерской в квартале, где дневной шум присутствует всегда, а вечернее спокойствие обманчиво, с 6 по 12 декабря пройдет уже 11-й фестиваль театра «Тму-На».

Его художественные руководители – Нава Цукерман и Эрез Мааян Шалев, следуя законам драматургии, написали в преддверии фестивале в рекламе на сайте театра, явно следуя законам драматургии следующую фразу: «Мы обнюхивали местность как трюфельные свиньи в поисках самого свежего и самого интересного. И мы нашли то, что искали, красиво упаковали эти драгоценные вещи – вы ведь помните, что настоящие трюфеля стоят очень дорого, сохранили их, представили им лучшие условия хранения и представляем эти отборные деликатесы вам – зрителям. Приятного аппетита!». Как-то примерно так, оригинал на иврите – на сайте «Тму-На», напомню только что трюфеля ищут люди, а свиньи, собаки, насекомые и медведи им помогают. Так или не так, сбор трюфелей – это настоящая охота, удел умельцев «трифулау», чье ремесло , ориентировано на фазы луны.

На что и на кого ориентированы спектакли фестиваля? На всех – всего в рамках фестиваля будет показано более 20 спектаклей, а также будут проведены выставки, беседы и все остальное, подобающее триумвирату места, времени и действия.

Спектакли затеяны и поставлены как известными актерами и режиссерами и из Израиля и других стран , так и молодым поколением и новыми силами недавно прибывших репатриантов. Впрочем, не знаю, можно ли сегодня использовать слово «репатриант» или оно кого то огорчает. Возможно о сложностях репатриации также пойдет речь на одном из 20 спектаклей – от театра академического до перформанса, танца, литературы, музыки, кабаре, пластического искусства и того, что не может и не должно быть определено – в течение 11 дней, наполненных звуком, цветом, словом, движением, духом театра, эмоциями и красотой.

«Мы искали творение и творцов, которые работают и существуют в постоянном изменчивом движении, в росте, в поиске, в попытке уточнить из года в год, из месяца в месяц, из момента в момент суть настоящего – в искусстве и мире, о котором оно говорит, и задавать вопросы о них» – это еще одна цитата от устроителей.

Вот сайт – https://tmu-na.org.il/?CategoryID=221 (или страница фейсбука https://www.facebook.com/tmunaTelAviv), где всё подробно описано, расписано и рассказано, в том числе и о спектаклях театра FULCRO. Другие участники фестиваля «Тму-На» (неполный список): Симон Мейер (Австрия), Филипп Бессон (Франция), Шломи Алькабац, Шарон Александер, Халифа Натур, Нив Шейнфельд и Орен Лаор, Лиат Дрор и Нир Бен Галь, Flinn Works ( Германия), Фади Мурад, Тамар Шарвит, 15 Minutes Roof, Spoken What I Came To Say, Ширли Лигум и другие…

Маша Хинич