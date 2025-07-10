«Король холода» возвращается летом

Верхнее фото – © Дарья Чехова

Нет ничего более освежающего, чем попасть жарким израильским летом в чудесную зимнюю сказку. Особенно если это мюзикл – смешной, трогательный и весьма поучительный. Шоу, в котором каждый найдет свое волшебство.

«Король холода», остроумная интерпретация сказки Андерсена, возвращается на израильскую сцену. Спектакль на русском языке – освежающее волшебство в разгар жары, созданный недавними репатриантами, будет показан под конец летних каникул – с 25 по 31 августа. Знакомый сюжет становится современным и понятным детям, да и родителям будет над чем поразмышлять.

Андерсен написал «Снежную королеву» как своеобразный роман в миниатюре – сложный и поэтичный, наполненный метафорами и архетипами. Он говорил о холоде, что проникает в душу, о разлуке и о том, как любовь и вера способны растаять даже самый ледяной покров. Но в «Короле холода» история «Снежной королевы» обретает новое звучание: сердце замораживает не зеркало, а маленький телевизор; новогодняя елка под запретом, как и вообще новогодний праздник, так что приходится праздновать за закрытыми занавесками; Король Холода заманивает Кая в свою ледяную армию. Встречается в спектакле встречается и хитрый Король Картофельного Королевства. Дед Мороз сидит в темнице, а в финальной битве появляется самое страшное оружие – смертоносные сосули. Словом, понятно, что не только детям, но родителям будет совершенно не скучно. Классика хороша тем, что каждое поколение обнаруживает ее сюжеты в своем времени.

Музыкальная сказка «Король холода» создана репатриантами последних лет: актерами, режиссерами, художниками, музыкантами. Приехав в Израиль, они создали творческое объединение «Tari». «Король холода» стал их первой постановкой, и театр «Гешер», традиционно поддерживающий репатриантов – людей театра, предоставил им свой зал «Ангар». После первых показов этого спектакля, которые состоялись зимой 2023 года, зрители оставили множество восхищенных отзывов. И команда «Tari», которая успела с тех пор выпустить еще один спектакль «Пурим. Реальная история Эстер», решила повторить «Короля Холода» в во время летних каникул при поддержке продюсерской компании Art Up.

«Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена – это не просто сказочная история. Это настоящее послание людям с несколькими сюжетами. О том, как любовь и привязанность побеждают даже самые грозные силы. Идея привлекательности зла, о способах, которые использует зло для того, чтобы привлечь на свою сторону. В этой, кстати, самой длинной сказке Андерсена, собрались несколько историй, в которые разные, казалось бы, даже отрицательные персонажи помогают главным героям. Или история о настоящей силе: встреча с колдуньей, которая говорит Герде: «настоящая сила в твоем сердце».

Эта сказка универсальна и вне времени. В новой постановке «Король Холода» маленькие зрители знакомятся с героями, похожими на них самих. Герои отличаются от мальчиков и девочек времен Андерсена, и даже от того недавнего времени, когда родители нынешних мальчиков и девочек сами были детьми, но доброта и мудрость сказки никуда не исчезла, а музыка и танец делают историю легкой и нескучной.

Молодая и веселая театральная компания сделала такой спектакль, который интересен всем – и детям, и родителям тоже: взрослые смеются над шутками из современной реальности, узнают известных людей в сказочных героях, а дети… Дети просто наслаждаются сказкой в театре.

Поставил «Короля холода» режиссер Михаэль Рахлин. Михаэль закончил Школу-студию МХАТ, играл в знаменитых спектаклях Художественного театра, ставил спектакли и мюзиклы, а еще прославился постановкой знаменитых мхатовских вечеров и капустников.

Музыку для спектакля написал музыкант, композитор и аранжировщик Игорь Горский. Он – выпускник Московской консерватории, автор музыки для кино и телевидения, играл в джазовом дуэте вместе со своим отцом Вячеславом Горским. У Игоря – большой опыт создания именно детских музыкальных шоу, музыкальных фестивалей. И в целом – это человек огромной энергии и множества талантов. Он выступал с музыкальными сатирическими монологами, создал панк-рок-кабаре, вел музыкальные программы на телевидении. Кроме того, Игорь Горский был музыкальным руководителем и композитором таких драматических спектаклей, как «Добрый человек из Сезуана» Юрия Бутусова, «Женитьба Фигаро» Евгения Писарева, «Платонов болит» Александра Молочникова и др. И, кстати, для мюзикла «Король Холода» Игорь написал не только музыку, но и стихи, и песни.

Художницы спектакля – Саша Хахан (работавшая в театре на Малой Бронной) и Ваня Боуден (была художником-постановщиком во многих театрах, преподавала в Школе-студии МХАТ), лауреат «Золотой маски».

Главные роли исполнили молодые артисты: в роли Короля Холода – репатриант из Санкт-Петербурга Гриша Каценельсон, в роли Герды – Полина Пахомова, представительница знаменитой украинской актерской династии, до 2022 года актриса театра «Современник», в роли Кая – обаятельный молодой актер Илья Иванус, выпускник ГИТИСа, ученик Валерия Гаркалина.

В спектакле заняты также Саша Макарская, Артем Будиков, Вадим Норштейн, Никита Олейников – артисты, которые получили классическое театрально и кино-образование, играли и на сцене, и в кино, но после начала войны приняли решение начать все заново в Израиле. Они сложили вместе свои умения и навыки, любовь к стране и к ее истории – и создали команду, у которой наверняка большое будущее.

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«Король холода». Мюзикл для всей семьи.

25 августа, понедельник – Ноф ха-Галиль, Гехал ха-Тарбут «Беркович»

26 августа, вторник – Хайфа, зал «Раппопорт»

27 августа, среда – Тель-Авив – Яффо, зал «Анис»

28 августа, четверг – Нетания, Гехал ха-Тарбут – «Аудиториум Айнштейн»

30 августа, суббота – Ашдод, матнас «Дюна-Юд»

31 августа, воскресенье – Ришон ле-Цион, зал «Мофет»

Заказ билетов – https://artup.co.il/ru/event/185

Сайт продюсерской компании Art Up https:/artup.co.il/

Фейсбук – https://www.facebook.com/ArtUp.il/



Фотографии – © Александр Ханин, © Дарья Чехова – предоставлены творческим объединением «Tari»