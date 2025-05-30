“Глория” – концерты Израильского Вокального Ансамбля в июне

Заключительный концерт абонементной серии «Вокальные переживания» Израильского Вокального Ансамбля посвящен двум самым известным композиторам XVIII века – Моцарту и Вивальди. В программе – два значимых вокальных произведения духовного репертуара.



Вивальди и Моцарт: вершины духовной музыки в исполнении Израильского Вокального Ансамбля и оркестра Barrocade.

С 17 по 20 июня 2025 года в Хайфе, Раанане, Тель-Авиве и в онлайн-пространстве состоится концертное событие, которое обещает стать ярким завершением сезона: Израильский Вокальный Ансамбль под управлением дирижера Юваля Бен-Озера выступит совместно с оркестром Barrocade – ведущим коллективом Израиля по исполнению барочной музыки на исторических инструментах. В программе – две жемчужины духовного репертуара: «Глория» Антонио Вивальди и «Вечерние молитвы» Vesperae solennes de confessore, K.339, Вольфганга Амадея Моцарта.

Выбор именно этих двух произведений для завершения сезона в серии «Вокальные переживания» не случаен. И «Глория» Вивальди, и Vesperae solennes de confessore Моцарта – это образцы возвышенной духовной музыки, в которых сплетаются вера, драма и жизнеутверждающая сила вокального исполнения. Их объединяет не только духовное назначение, но и поразительная выразительность, внутренняя энергия и, несмотря на сакральную природу, неподдельная радость жизни.

Антонио Вивальди написал свою «Глорию» в начале XVIII века для хора и оркестра при венецианском приюте Оспедале делла Пьета, где он долгое время работал и где обучались девочки-сироты, обладающие музыкальными способностями. Вивальди – «рыжеволосый священник» – был не только выдающимся композитором, но и новатором, умевшим вложить в церковную музыку бурю чувств, присущую оперному искусству. В «Глории» литургический текст разделен на двенадцать отдельных частей, в которых чередуются хоровые эпизоды, арии и ансамбли. Эти музыкальные картины наполнены контрастами, динамикой, а в центре – человек, ищущий Бога не в тишине, а в порыве вдохновения.

С момента повторного обнаружения партитуры в 1920-х годах «Глория» стала самой исполняемой духовной композицией Вивальди. Она звучит на лучших сценах мира, и каждое исполнение вновь доказывает её силу и актуальность.

«Vesperae solennes de confessore», которое можно перевести как «Вечерние молитвы исповедницы», Моцарт создавал для вечерней службы, проводимой в определённый день литургического календаря святых. Оно должно было звучать в Зальцбургском соборе. Это было последнее духовное хоровое произведение Моцарта. Опус разделён на шесть частей согласно построению вечерней службы

В отличие от Вивальди, Моцарт создавал свои Vesperae в крайне непростое время. В 1780 году, потеряв мать и оставшись без постоянной должности, он был вынужден вернуться на службу к архиепископу Зальцбурга, отношения с которым были натянутыми. Однако в музыке этого периода не чувствуется озлобленности или отчаяния. Напротив, Vesperae – это произведение, пронизанное светом, духовным величием и мелодической щедростью. Состоит сочинение из пяти псалмов и завершающего Magnificat. Каждый из разделов имеет уникальный характер: от праздничных и величественных Dixit Dominus и Magnificat, где звучат трубы и литавры, до медитативного, почти оперного Laudate Dominum – изысканной арии для сопрано. Этот контраст и эмоциональная насыщенность делают Vesperae не только важной частью духовного репертуара, но и предметом восхищения как у исполнителей, так и у слушателей.

Этот концерт – не первое совместное выступление Израильского Вокального Ансамбля и оркестра Barrocade. За последние годы два этих коллектива вместе реализовали ряд таких проектов, как «Мессия» Георга Фридриха Генделя в 2021 году, Magnificat Иоганна Себастьяна Баха в 2022-м, а также программу «Mater Dolorosa», посвящённую сочинениям Перголези, Альбинони и Скарлатти, в 2023-м. Их совместное исполнение отличается глубокой музыкальностью, исторической достоверностью и необыкновенной эмоциональной силой. Barrocade – это не просто оркестр, а художественный коллектив, заново открывающий для слушателя звучание барочной музыки через «исторические» инструменты и аутентичную манеру исполнения.

Даниэла Скорка – сопрано со специализацией в барочном вокале, выпускница Академии музыки и танца Иерусалима, лауреат международных вокальных конкурсов. Солистка Израильской Оперы, выступала с Израильским филармоническим оркестром оркестром «Баррокада», Израильской Камератой, Иерусалимским Симфоническим оркестром и другими израильскими и зарубежными оркестрами, а также на сценах Германии, Чехии и Польши. Её голос отличает редкое сочетание лирической глубины и барочной подвижности. В репертуаре певицы — музыка от Монтеверди до Лигети. С ансамблем Barrocade она сотрудничает с 2017 года.

Ноа Дорон (альт) – певица с насыщенным, бархатным голосом, специализирующаяся на старинной и кантатной музыке. Она — постоянная участница камерных проектов ансамбля, а также исполнительница новых произведений израильских композиторов. В 2023 году с успехом выступила с Barrocade в концертной версии «Stabat Mater» Перголези.

Сопрано Том Бен-Ишай – солистка Израильской Оперы, участвовавшая во многих постановках, выпускница оперной студии «Мейтар», программы подготовки молодых оперных певцов Израильской оперы в Тель-Авиве, а также выпускница Академии музыки и танца имени Рубин в Иерусалиме.

Она начала свое музыкальное обучение как пианистка и продолжила обучение в классе развития голоса в консерватории в Хайфе.

Том – стипендиатка Американо-израильского культурного фонда, Фонда Рабиновича, Фонда Эли Леона и Культурного фонда Хайфы. Она выступала, как солистка с Израильским филармоническим оркестром на концерте открытия 76-го сезона под управлением Лахава Шани, с Израильской Камератой, Оркестром Барокада, Иерусалимским оркестром барокко, Хайфским симфоническим оркестром и другими. Том Бен-Ишай регулярно дает сольные концерты в Израиле и в других странах.

В настоящее время Том Бен-Ишай поет в Израильском Вокальном Ансамбле под управлением Юваля Бен-Озера и в ансамбле «Сесилия», который фокусируется на исполнении современных произведениях а’капелла без дирижирования.

Именно синтез камерного хорового звучания и живого, дышащего барочного оркестра позволяет оживить музыку XVIII века для современного слушателя — не как музейный экспонат, а как актуальное, волнующее переживание.

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Израильский Вокальный Ансамбль

Оркестр Barrocade

Солистки:

Даниэла Скорка, сопрано

Том Бен-Ишай, сопрано

Ноа Дорон, альт

Дирижер: Юваль Бен– Озер

Даты и места проведения концертов:

Тель-Авивский музей искусств, зал “Реканати” – вторник, 17 июня 2025, 20:00

Раанана, Центр музыки и искусств – четверг, 19 июня 2025, 20:00

Онлайн-зал (трансляция и запись) – четверг, 19 июня 2025, 20:00

Хайфа, зал “Кригер” – пятница, 20 июня 2025, 12:00

Стоимость билетов:

125–145 шекелей

Онлайн-трансляция: 70 шекелей

Билеты можно приобрести: на сайте Израильского вокального ансамбля — ivocal.co.il и по телефону: 074-7012112

Страница мероприятия в фейсбуке – https://www.facebook.com/events/680299904738345/680299918071677

Страница ансамбля в фейсбуке – https://www.facebook.com/TheNewIsraeliVocalEnsemble

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Фотграфии предоставлены пресс-службой Израильского Вокального Ансамбля