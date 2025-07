Minuette Jazz Quartet: музыка, в которой живёт ветер Средиземноморья

«Настоящая музыка не играется ради публики. Она играется ради себя. Но в тот момент, когда ты это понимаешь, музыка становится твоей» – так бы мог сказать Харуки Мураками и так играет Minuette Jazz Quartet, который даст концерт на крыше музея Иланы Гур в Старом Яффо 24 июля. Иногда музыка приходит неожиданно – словно вечерний бриз, который касается кожи и остаётся где-то внутри. Негромкий, но незабываемый. Так появился Minuette Jazz Quartet, родившийся в Израиле более трех десятилетий назад, в 1990-х – там, где Средиземное море встречается с песком, а старые улочки нашептывают истории прошлого.

Их музыка – это не просто смесь мелодического этнического джаза, восточных мелодий, европейского джаза, рока и классики. Это нечто большее: ощущение движения, как будто играет сам город. «Музыка похожа на ветер. Ты её не видишь, но чувствуешь» . Именно так звучат композиции Minuette – лёгкие, но глубокие, как волны, которые приходят и уходят, но никогда не исчезают совсем.

Дебютный альбом группы «First Dance» стал не просто знакомством с Minuette Jazz Quartet, а настоящим откровением. Он напоминал письмо, написанное всем тем, кто когда-то любил и помнит. Пластинка разошлась шире, чем могли представить сами музыканты, став самой продаваемой джазовой пластинкой в Изрраиле, но истинная ценность была в другом – в том, что каждый слушатель услышал именно то, что ему нужно было в тот момент.

На сцене Minuette не просто играли – они общались. Их выступления на Red Sea Jazz Festival и Israel Festival стали легендой для тех, кто был в зале. А совместные проекты с такими мастерами, как легендарный барабанщик Кенвуд Деннард и духовик- мультиинструменталист, саксофонист Джей Родригес добавили их музыке новые оттенки – как будто в импровизацию вошли новые голоса.

Потом была пауза. Но в джазе тишина – не конец, а часть игры. Когда музыканты снова собрались, всё встало на свои места: ритм барабанщика Дорона Рафаэли, как сердце, что бьётся спокойно, но уверенно; саксофон Ницана Эйн Хабера – будто голос ночного города; гитара Менахема Зивцнера, которая течёт, как время; и бас Йонатана Коэна – прочная опора, как память.В дискографии группы четыре альбома: First Dance, The Story of Patricio, The Eternal River (креативная интерпретация произведений известного египетского композитора Абд эль-Вахаба) и живое выступление Minuet Live. Каждый из них – как книга, которую хочется перечитывать снова, находя новые смыслы.

Живые концерты Minuette – это особая история. Там, где другие играют для публики, они играют для себя. И в этот момент музыка становится общей. Как писал Мураками: «Настоящая музыка – она становится твоей» . И тогда всё вокруг замирает, и остаётся только ты, музыка и тишина между нотами.

Minuette Jazz Quartet – это не просто джаз. Это воспоминания, ветер, улицы, лица. Это путешествие, которое начинается с первого аккорда и продолжается в голове задолго после последнего. Это желание не просто сыграть музыку, а пробудить эмоции, сделать так, чтобы аудитория не просто слушала музыку, но и чувствовала её.

Джаз – это музыка, в которой каждый инструмент рассказывает свою историю. И все эти истории сплетаются в одно большое повествование.

Дорон Рафаэли

Композитор, ударные, перкуссия, вокал

Дорон – ветеран израильской музыкальной сцены, сооснователь множества успешных джазовых групп: “Minuette”, “Doron Raphaeli Trio”, “Speil”, а также латиноамериканской сальса-группы “Atraf”. В 1997 году он основал всемирно известный перформанс-группу по телодвижению и ритмике “Tararam”, которая до сих пор выступает по всему миру. Принимал участие в различных ансамблях и сотрудничал с известными отечественными и международными артистами, в числе которых: Minuette Jazz Quartet, Gilad Atzmon, Albert Beger Quartet, Kenwood Dennard, Jay Rodriguez Sierra, Tararam Group, Keren Malka и другие.

Ницан Эйн Хабер

Композитор, саксофоны

Популярный музыкант в Израиле, один из основателей “Minuette”.

Играл на саксофоне с ведущими исполнителями фолк-рока, участвовал в бесчисленных концертах, театральных постановках, телепроектах, кинофильмах, радиошоу, фестивалях внутри страны и за рубежом. Участвовал в записи десятков альбомов известных израильских певцов и композиторов.

Менахем Зивцнер

Композитор, гитары

Йонатан Коэн

Бас-гитара

Йонатан имеет степень бакалавра по джазовому исполнительству Академии музыки и танца в Иерусалиме. Он накопил большой опыт игры на джазовых фестивалях в Израиле и по всему миру: Bansko Jazz Festival (Болгария), Jerusalem Jazz Festival, Eilat Jazz Festival, Jewish Culture Festival (Эрфурт, Германия) и других.

***

