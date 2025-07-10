Фестиваль Tel-Aviv Dance 2025 – с 6 по 16 августа. Посттравма в движении

Заглавное фото: Michael Getman. «Страсть – это одинокий охотник» – photo by Asya Skorik

Фестиваль Tel-Aviv Dance проходит уже так давно, что его перестали нумеровать. Я помню, как ходила ещё на самые первые его “выпуски”, когда он назывался Dance Европа, и на фестиваль начали приезжать хореографы и исполнители из Европы. С тех пор фестиваль пару раз менял название, стал чрезвычайно популярен во всём мире, остался международным и очень израильским.

С годами фестиваль разросся, сменил название и превратился в один из крупнейших международных форумов современного танца. На его сцене выступали такие легенды, как Pina Bausch Tanztheater Wuppertal, Batsheva Dance Company, Alvin Ailey American Dance Theater, а также молодые, экспериментальные коллективы. Фестиваль стал не только зрелищем, но и местом для обмена идеями, мастер-классами и творческими лабораториями.

И в этом году, несмотря на почти два года войны, когда, казалось бы, культурные связи с Израилем практически оборваны, фестиваль всё же проходит. Это особенно важно подчеркнуть: фестиваль посвящён не только тому, как мозг и тело воспринимают войну и травму, но и нашей новой, почти нереалистичной реальности — нашей, с большой буквы, Реальности .И в эту реальность приезжают хореографы и исполнители из Австрии и Англии.

“Культура сильнее страха” – сказала на пресс-конференции художественный руководитель фестиваля Наоми Перлов, и каждый из участников фестиваля доказывает это своим искусством. Международные связи Tel-Aviv Dance, как и специальные программы, продолжаются. Организаторы придумывают новые проекты (например, программу полнометражных фильмов о балете, а не видео-данс как-то было раньше и семинар литературной критики о постановках Tel-Aviv Dance). У фестиваля появляется новая публика. Никто не остаётся равнодушным — и в этом, пожалуй, и есть сила искусства. И это не просто факт, а знак: даже в мире, где всё кажется зыбким, танец остаётся языком, который понимают без перевода.

Традиционный Фестиваль Tel–Aviv Dance пройдет в этом году с 6 по 16 августа.

20 постановок, 7 израильских премьер, уличные выступления и открытые репетиции на площади Центра Сюзан Далаль, фильмы о балете и специальные мероприятия с бесплатным входом.

Среди участников Фестиваля Tel Aviv Dance 2025: Ури Шафир, Итамар Галина, Элад Шехтер, c.a.t.a.m.o.n, Андреа Костанцо Мартини, Ансамбль танцоров, Михаль Самама, Бобби Джин Смит, Ор Шрайбер и Йонатан Даскаль, Джулиан Хэмильтон, Дор Франк и Ноам Бен Исраэль, Дафи Альтабав, Хани Сиркис, Йоси Берг и Одед Граф, Йоси Даниэль, Нади Йоэль, Ноа Цук, Ноа Дар, Ния Бинги и Эйла Мейдан, Михаэль Гетман, Мика Купфер, Матан Коэн, Ади Бутрус, Чарли Сантгадо, Шарон Валевски, | 3|2|1 – платформа для молодых хореографов, проект Creative Writing

История фестиваля Tel–Aviv Dance

Фестиваль зародился в Центре Сюзан Далаль еще в 1999 году – сначала под названием DanceEuropa, а с 2003 года фестиваль стал называться Tel-Aviv Dance Festival.

Фестиваль является ведущей платформой современного танца и проводится при поддержке Министерства культуры и спорта Израиля и муниципалитета Тель Авива.

Фестиваль Te-Aviv Dance этого года посвящён памяти Яира Варди – основателя Центра Сюзан Далаль и его руководителя на протяжении трёх десятилетий. Наследие Яира Варди продолжает вдохновлять его учеников и последователей на создание нового, провокационного, свободного и экспериментального танца.

Ключевые события фестиваля Tel-Aviv Dance 2025:

7 израильских премьер.

Постановки 2 зарубежных мастеров из Англии и Австрии – дебютные выступления в Израиле Джулиана Хэмильтона (Великобритания) и Чарли Сантгадо (Австрия).Представления творческих программ Центра Сюзан Далаль: Artist in Residence и «1|2|3 — площадка для молодых хореографов».

Уличные представления и открытые репетиции с бесплатным входом.

В этом году программа фестиваля сконцентрирована на местной сцене: в условиях политической и социальной нестабильности танец становится способом существования, самовыражением через тело и пластику, поиском контакта со зрителями.

В течение одиннадцати дней на сценах фестиваля будут представлены десятки спектаклей, премьеры, личные и провокационные работы, открытые репетиции, показы танцевальных фильмов, уличные представления и специальные мероприятия. Все они говорят о текущем моменте, о привязанности к месту, телу и красоте, которую оно воплощает.

Откроет фестиваль премьера резидента Центра Сюзан Далаль Михаэля Гетмана «Страсть – это одинокий охотник» – хореографическая работа, которая приносит на сцену слои истории, языка и движения с насыщенными культурными и политическими контекстами и личным взглядом на то, что происходит с телом человека в сложных ситуациях.

Другие премьеры:

Хани Сиркис / Take Off — копродукция Центра Сюзан Далаль. Работа раскрывает путь персонажа, который снимает с себя кожу шаг за шагом. Хани Сиркис, танцовщица и перформер (также известная как Барби Кьют. Персонаж, изначально монструозный, замаскированный и скрытый, постепенно разбирается на части, открывая бесконечность своих лиц. Работа задает вопрос — скрывает ли маска правду или наоборот, раскрывает её?

Шарон Валевски / Speech-Less — премьера постоянного хореографа Центра Сюзан Далаль. В этой работе саундтреком стали искренние речи, представляющие другое настоящее. Шарон ищет лидеров, с которыми можно себя ассоциировать – человечных, смелых лидеров, которых можно почувствовать…

Эльад Шехтер – c.a.t.a.m.o.n / «Золотые Ворота 8» – между священным и мирским, телом и мифом, жителями Иерусалима и человечеством в целом. Новая работа, посвящённая Золотым воротам, которые закрыты. Шехтер и его коллектив создают поэтический коллаж из цитат иерусалимских хореографов и звуков, записанных в городе. Молитва в движении, поэтическое видение будущего примирения и исцеления.

Ноа Цук / «Судьбы» – исследует формирование тела с годами, изменения, развитие и ограничения. Рассматривает время как реальность, неподконтрольную человеку, и проверяет, как тело и ритуал могут стать средством справляться с судьбой – как материально, так и духовно. Танец, который становится и ответом, и вопросом, попыткой двигаться во времени, не теряя чувство принадлежности.

Йоси Берг и Одед Граф / «Танцевальные движения в разгар войны» – спектакль, рожденный из потрясения и разрушения почвы под ногами. В мощной сценической работе они создают новый сценарий для шумной реальности и приглашают публику отправиться вместе с ними к воображению и свободе. Берг и Граф – одни

Ади Бутрус / Camera Obscura — в своей сольной работе Ади Бутрус «борется» с формами, ломает и создает их заново. Она черпает вдохновение из картины «Ветеран на новом поле» американского художника Винслоу Хомера 1865 года, как символ стирания границ между прошлым и настоящим, между разбитостью и надеждой. Работа балансирует между отчаянием и обновлением, между телом и коллективной памятью.

Также в программе фестивале:

Спектакль «Четыре отца» ансамбля танцоров в постановке Михаль Самама (копродукция Центра Сюзан Далаль). Новый проект, в котором четыре танцовщицы вспоминают и изображают своих «четырёх отцов». Все это сливается в сложную ткань, полную противоречий и смешанных чувств, сотканную из любви к семье и к стране, поэтических стремлений, ролевых и военных игр, ожидания и разочарования.

Специальное событие, посвященное явлению посттравмы: фильм • спектакль • панельная дискуссия. Премьера документального танцевального фильма Puppet Party режиссёра Итамара Галины, сразу после него – дуэт Йоси Даниэля и режиссёра Итамара Галины, и дискуссия под руководством Нава Рахмана – активиста сообщества людей с психическими расстройствами, автора и исполнителя, который говорит о травме и её влиянии на человека и общество – депрессии, суициде, зависимости и посттравматическом росте. Это мероприятие затрагивает культурные и телесные измерения посттравмы и боевого шока. Как мы определяем посттравму, и как она проявляется в человеческом теле.

Танцевальный фильм «Ожидания» / Ор Шрайбер и Бобби Джин Смит, живая музыка Йонатана Даскаля. Пять человек в одной комнате, каждый по разной причине. Фильм — это адаптация успешного сценического танцевального спектакля под тем же названием.

Уличный спектакль с бесплатным входом: «Закат» / Ади Бутрус — site-specific спектакль, происходящий на закате под открытым небом. Тринадцать танцоров создают серию живых образов, вдохновлённых визуальными символами, прежде всего одесской лестницей из фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потёмкин», оставшейся в памяти как незабываемая сцена хаоса и потери контроля. Другая трагедия, далёкая во времени и пространстве. Вход свободный.

И ещё: впервые на фестивале осуществляется сотрудничество с проектом Creative Writing Dot Me. В ходе фестиваля писательницы будут реагировать в реальном времени на спектакли, каждая в своём стиле. Инициатива журналистки и художницы Ори Ленкински, цель которой – вернуть балет в культурное пространство. Особенное мероприятие завершит это сотрудничество и предложит зрителям заглянуть в мир творческой критики.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и спорта, мэрии Тель-Авива–Яффо и Центра Сюзан Далаль.

Анат Фишер Левентон, генеральный директор Центра Сюзан Далаль:

«Решение провести фестиваль именно сейчас – когда мы все в вихре событий, когда война всё ещё отзывается эхом, а израильское общество переживает замешательство и боль – это чёткая позиция: не останавливаться. Продолжать танцевать, мечтать, двигаться. Этот фестиваль – гораздо больше, чем искусство: это заявление, это надежда и напоминание о способности израильского творчества трогать, волновать и объединять».

Наоми Перлов, художественный руководитель:

«Из-за ситуации, в которой мы находимся, израильские танцоры выражают необходимость довести свои физические возможности до предела, они безграничны и кипят изнутри. Эта необходимость уникальна по своей силе и хрупкости, она завораживает и притягивает».

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ TEL AVIV DANCE 2025:

Михаэль Гетман – «Страсть – это одинокий охотник»

Открытие фестиваля. Премьера. Резидент Центра Сюзан Далаль. Хореографическая работа о страсти и её одиночестве, наполненная культурными, историческими и политическими ассоциациями.

Среда, 6 августа, 20:30 | Зал «Далаль»

Информация и билеты здесь

Михаль Самама – «Четыре отца» / Ансамбль танцоров

Копродукция с Центром Сюзан Далаль. Проект, в котором четыре исполнительницы воплощают образы своих отцов через память, осмысливание и игру.

Четверг, 7 августа, 20:00 | Зал «Далаль»Информация и билеты здесь

Йоси Берг и Одед Граф – «Танцевальные движения во время войны»

Новая работа, родившаяся на фоне распада и нестабильности, приглашает зрителя к фантазии и свободе.

Четверг, 7 августа, 21:00, пятница, 8 августа, 14:00 | Студия Захавы и Жака Далаль

Информация и билеты здесь

Ури Шафир и Нади Йоэль – «Безответственность» и «Light Me Up»

Два произведения: одно – о загадочном ожидании, другое – о движении тела между тьмой и светом.

Пятница, 8 августа, 12:00 | Зал «Ярон Йерушалми»

Информация и билеты здесь

Итамар Галина – документальный фильм «Puppet Party» + дует с Йоси Даниэлем + дискуссия (модератор – Неве Рахман)

Мероприятие, посвященное посттравме, телу и сцене.

Суббота, 9 августа, 13:00 | Зал Ярон Йерушалми

Информация и билеты здесь

Ор Шрайбер и Бобби Джин Смит – «Ожидания» (фильм-балет на музыку Йонатана Дескаля)

Пять тел, одно пространство, жажда связи и смысла.

Суббота, 9 августа, 21:00 | Зал Ярон Йерушалми

Информация и билеты здесь

Ади Бутрус – «Камера обскура»

Сольная работа о теле, утрате и возрождении. Вдохновлено американской живописью.

Воскресенье, 10 августа, 20:00 | Студия Захавы и Жака Далаль

Информация и билеты здесь

Ноа Дар – «Страна в тишине»

Образ, который распадается и снова собирается в визуальной композиции.

Воскресенье и понедельник, 10 и 11 августа, 20:30 | Студия «Ора»

Информация и билеты здесь

1|2|3 MIX – Лучшие работы молодых хореографов

Соло, дуэты, трио и специальное участие Чарли Сантгадо (Австрия), победительницы конкурса в Штутгарте.

Понедельник, 11 августа, 19:00 + 21:30 | Зал Далаль

Информация и билеты здесь

Мика Купфер – «Attitude»

Живая музыка, контрабас и тело в поэтическом диалоге.

Понедельник, 11 августа, 20:00 | Зал Ярон Йерушалми

Информация и билеты здесь

Ади Бутрус – «Закат»

Открытый уличный перформанс с отсылкой к фильму «Броненосец Потемкин» Эйзенштейна.

Вторник, 12 августа, 19:00 | Центральная площадь

Эльад Шехтер и c.a.t.a.m.o.n – «Золотые ворота 8»

Новое произведение, вдохновлённое Иерусалимом и его духовностью.

Вторник, 12 августа, 20:30 | Студия Захавы и Жака Далаль

Информация и билеты здесь

Джулиан Хэмилтон (Великобритания) – «Коан: для нашего времени»

Поэтическое размышление в форме соло.

Среда, 13 августа, 19:00 | Зал «Ярон Йерушалми»

Информация и билеты здесь

Хани Сиркис – Take Off

Премьера. Путешествие идентичности сквозь драг-культуру. В главной роли – Барби Кьют.

Среда, 13 августа, 20:30 | Зал Далаль (16+, полная нагота)

Информация и билеты здесь

Шарон Валевски – «Speech–Less»

Премьера. Политически-личное выступление о детстве, речах и телесной памяти.

Четверг, 14 августа, 20:00 + Пятница, 15 августа, 12:00 | Студия Захавы и Жака Далаль

Информация и билеты здесь

Ноа Цук – «Судьбы»

Личная и трогательная хореография о теле, времени и ритуале.

Четверг, 14 августа, 21:00 | Зал «Далаль»

Информация и билеты здесь

Creative Writing – дискуссия: как писать о танце

При участим проекта Creative Writing Dot Me.

Пятница, 15 августа, 13:00 | Студия «Ора»

Информация и билеты здесь

Ния Бинги и Эйла Мейдан – «Представить заново»

Фламенко и живой рисунок в одном перформансе.

Пятница, 15 августа, 14:00 | Зал «Ярон Йерушалми»

Информация и билеты здесь

Андреа Костанцо Мартини и Матан Коэн – двойной вечер

«Жизнь в лайкре» – дуэль балерины и хореографа.

«Парадиз» – переработанные песни из «Звуков музыки» о боли, мире и войне.

Суббота, 16 августа, 19:00 | Зал Ярон Йерушалми

Информация и билеты здесь

Трейлер фестиваля: https://www.youtube.com/watch?v=7QXFCFo-pCo

Дополнительная информация и билеты на фестиваль: https://telavivdance.suzannedellal.org.il/en/

Или – Фестиваль Тель-Авив Дэнс

Текст: Маша Хинич

Photos by: © Dan Ben Ari, Anne Sylvie Bonnet, Efrat Mazor, Natasha Shakhnes, Ascaf, David Kaplan, Yair Meyuhas, Asya Skorik, IreneOcchiato Yoah Ertchik, 9Ron9

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting