23-я Печа-Куча в Израиле

Очередная Печа-Куча (название японское, а не то что подумали те, кто еще случайно не знает, что такое Печа-Куча, а это не TED и не рэп-баттл, а нечто среднее межу story-telling и показом диафильмов сразу паре тысяч человек) пройдет в «Гейхал ха-Тарбут» в Тель-Авиве 6 и 7 февраля. Билетов практически уже нет, но вдруг немного все-таки есть, проверяйте вот тут – PechaKucha | כרטיסים (pechakuchatlv.com)

Меня уже спрашивали, почему я иногда публикую текст о каком-то событии, на которое остались считанные билеты, или о чем-то, что начнется завтра, а послезавтра закончится. Ответ – просто, чтобы знали, что все не так плохо, о чем и пойдет речь на встречах Печа-Куча 6 и 7 февраля – причем, в два круга: начало «раундов» ежевечерне в 19:30 и 22:15.

Кураторы Печа-Куча в этом году – неизменные Итай Маутнер и Анат Сафран.

«Печа-Куча» – это неповторимый (в прямом смысле слова) вечер, посвященный искусству и творчеству, объединяющий на одной сцене (в данном случае – на сцене тель-авивского «Гейхал ха-Тарбут») художников, аниматоров, фотографов, промышленных дизайнеров, графиков, философов, танцоров, музыкантов и тех, определение деятельности которых не поддается четкому описанию и строгим рамкам. У каждого выступающего – 6 минут и 40 секунд для того, чтобы выразить себя на сцене. Ни секундой больше и ни секундой меньше. Выступающих –девять «творцов» из разных областей, чьи работы интригуют, будоражат, увлекают. Кто-то будет говорить, кто-то петь, кто-то танцевать. Общее – формат, возможность выразить себя и достучаться до зрителей. Один из участник будет стучать в прямом смысле слова – – на барабанах.

Явление Печа-Куча родилось в Токио – как некое разовое мероприятие, но не тут было. Всем понравилось, и сегодня Печа-Куча проходит более чем в 1200 городах мира. Не перечисляю – географический атлас вам в помощь.

В Тель-Авив Печу-Кучу «завезла» в 2007 году куратор Анат Сафран, пригласившая Итая Маутнера стать со-куратором этого проекта, и с тех пор они вдвоем и заправляют этим культурным феноменом в Израиле, посещая студии и мастерские по всей стране в постоянном поиске самого нового, интересного и необычного в израильском искусстве.

И не сомневайтесь: в Тель-Авиве проходит самая большая ночь Печа-Куча в мире. Каждый год в Кучу на Печи собираются 10.000 человек, билеты продаются заранее (потому и распродано уже практически всё) и интерес с каждым годом к PechaKuchaTLV только растет

PechaKuchaTLV занимается продюсерская компания Faza – а это уже само по себе некий знак качества, и что еще немаловажно – убеждение что PechaKuchaTLV должна быть всем доступна, всем по плечу и по кошельку, потому цена билетов – 50 шекелей. И, кстати, PechaKuchaTLV – некоммерческая организация, что в данном случае означает, что любовь к искусству сильнее стремления к выгоде.

Немного подробнее о Печа-Куча: в переводе с японского PechaKucha означает болтовня, трёп. Потому важно не прерываться, втиснув в 400 секунд самое важное, суть, главную мысль. А потом отвечать на вопросы. Доклады следуют один за другим, количество докладов обычно варьируется от 8 до 12. В Тель-Авиве – 9. После каждой презентации делается перерыв на обмен мнениями в аудитории.

Презентация в TED длится 15 минут, на Печа-Куча – 6 минут 40 секунд. В основе этого арт-проекта – 20 слайдов и к каждому – 20-секундый рассказ. Умножаем 20 на 20 – получается 400 секунд, сиречь 6 минут и 40 секунд. В течение этого времени надо суметь провести презентацию и доказать, что ты или твоя музыка, теория, игра, картина, разработка или даже пчёлы и барабаны самые лучшие в мире. Основные темы Печа-Куча – культура и искусство.

Основатели движения – Астрид Кляйн и Марк Дитам из токийского архитектурного бюро Klein Dytham Architecture (KDA). Первая ночь «Печа-Куча» прошла в баре SuperDeluxe в Токио в феврале 2003 года, изначально она задумывалась как одноразовое мероприятие для молодых дизайнеров и архитекторов, но приобрело большую популярность во всём мире: например, 31 марта 2010 года в Токио прошла 71-я «Печа-куча», а на апрель 2015 года таких мероприятий было уже несколько сотен: в Токио, в Провиденсе, в Сиэтле, в Сан-Франциско, Амстердаме, Мельбурне и так далее… На апрель 2015 года – в 790 городах. На сегодня – как уже было сказано, в 1200 городах.

Печа-Куча – это, своего рода, веха. Концепция презентации японского искусства, которой удалось за довольно короткое время превратиться из авантюрной маргинальной вечеринки в желанное мероприятие премиум-класса в культурном мире. Два вечера (6-7 февраля, понедельник – вторник) – четыре раунда (19:30 и 22:15)– девять израильских деятелей искусств. Печа-Куча в Израиле курируют и лелеяют Итай Маутнер и Анат Сафран, которым удалось найти, раскрыть и передать публике самые интересные / оригинальные / причудливые / многообещающие творческие явления в израильском искусстве.

А мир, соответственно, будет счастлив их услышать. Презентация – это мастерство, которым владеют не многие, а в Печа-Куча вся концепция построена на умении представлять.

На сайте Печа-Куча выложены ролики предыдущих печ-куч. Посмотрите и поймете, что же это такое…

Ниже перечислены участники 23-й PechaKuchaTLV – очень краткие описания. Если кому интересно – могу прислать на иврите многословные описания культурных деяний участников. Вместо слов добавила ссылки на сайты тех, кто не поленился их разработать..

Мейталь Раз (уже отмеченная на фестиваля театра Фриндж) и ее театр, где она использует свой голос, пару рук и аксессуары. Ее «театр рук» и спектакль «Маленькая смерть», посвящены ее семейной истории и ангелу смерти. https://www.meitalraz.com

Chill Phil Orchestra – группа исполнителей классической музыки из Кирьят-Тивона. Эффектное сопоставление между классической музыкой и местным хип-хопом. https://www.facebook.com/Glulathargaa

Исполнитель на ударных инструментах Бен Аялон, живший в Африке, где познакомился с великим сенегальским барабанщиком. Со временем Бен разработал свой собственный метод игры и набор барабанов, который называется One Man Tribe https://www.benaylon.com/.

Барак Хейман, отмеченный наградами кинодокументалист, рассказывает о воздействии документального кино https://www.heymannfilms.com/.

Лиат Даниэли – гибрид биолога-исследователя, феминистки-активистки и радикального теоретика, и все это в рамках перформанса и увлекательной пластики. https://liatdanieli.wixsite.com/liat-danieli

Ада Римон и Офек Шемер, пожалуй, самая занятая пара аниматоров в Израиле. Они отвечают за множество проектов, которые мы все знаем, в основном от различных заставок сериалов и спецэффектов до всевозможных локальных драматических сцен.

בוקה ומבוקה ומבולקה – עדה רימון ואופק שמר | מונפש (moonfash.co.il)

Четверо друзей детства из Иерусалима создали группу «Малхамами», поставившую звук, свет и пространство в центре своего творчества. Шай Дрор (живопись и свет), Йосеф Машиах (видеохудожник), Асаф Коэн (дизайнер по керамике) и Йонатан Дахан (музыка и звук).

Ади Пелед Флейшер рассказывает, что будет если два объекта искусственного интеллекта начнут общаться друг с другом I Love You Even If There Isn’t Any Me https://www.iloveyouevenifthereisntanyme.com/.

Ницан Майост исследует проблему пищевых отходов в Израиле. Его переписка с генеральным директором сети Шуферсаль стала основой его последнего проекта.

Также будет представлено живое визуальное представление иллюстратора Рона Левина (Ron Levin Visual Storytelling (ronlevinillustration.com))

Сайт PechaKuchaTLV https://www.pechakuchatlv.com/

Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/PechaKuchaTlv

Сайт всемирной Печа-Куча www.pechakucha.com

Маша Хинич. Источник иллюстрации – страница фейсбука PechaKuchaTLV https://www.facebook.com/PechaKuchaTlv