5-й Всеизраильский фестиваль и конкурс арфистов – в конце августа нам предстоит услышать волшебные звуки арфы

На фото: Итальянская арфистка Клаудиа Лючия Ламанна – Фото – IVAN BARRA

В конце августа (27 и 28 августа) в Музыкальном центре Яффо (ул. Шеарит Исраэль, 10) состоится уже 5-й Всеизраильский фестиваль и конкурс арфистов памяти Йоси Фроста, известного израильского продюсера и популяризатора культуры, скончавшегося в марте нынешнего года в возрасте 87 лет. Нынешний конкурс – пятый по счету (https://www.harpcontest-israel.org.il/he/) и он пройдет под руководством знаменитой арфистки Гитит Боазсон и при участии музыкального комитета в составе Юлии Ровинской и Лиора Узиэля.

Арфа – древнейший струнный щипковый инструмент, доживший до наших дней. Ее первые изображения датируются третьим тысячелетием до нашей эры, а сам инструмент упоминается в античных мифах, летописях и сказаниях разных народов. Древние философы посвящали ей трактаты, называя арфу воплощением чистоты звука, находя мистические параллели циклического развития мира с ее формой и количеством струн. В наши дни мы чаще всего представляем себе за арфой женщину, но на самом деле в первые несколько тысяч лет игра на этом инструменте была исключительной прерогативой мужчин, и лишь в XIX веке ситуация изменилась. И сегодня арфа звучит в составе симфонических оркестров и в сольных выступлениях, наполняя поистине волшебными звуками концертные залы всего мира. В Израиле проводятся как фестивали арфы – всеизраильский и международный, так и конкурс арфистов.

В программе ближайшего Всеизраильского фестиваля и конкурса арфистов прозвучит музыка со всех концов планеты, а также аранжировки израильских песен, классические произведения и многое другое.

Главное внимание этого события будет привлечено к конкурсу молодых исполнителей в возрасте от 8 до 20 лет, в котором примут участие 26 арфистов и арфисток. Они будут соревноваться в трех категориях. Важно отметить, что конкурс, получивший название «младшая сестра – 5» («ахот ктана – 5»), предназначен исключительно для израильских арфистов и его основная задача – продвижение и развитие молодых израильских музыкантов, а также популяризация музыки арфы.

Конкурсанты продемонстрируют свое мастерство перед строгим и авторитетным жюри, которое возглавит профессор Иерусалимской академии музыки и танца Шмуэль Маген. В составе судейской коллегии пианист профессор Цви Земель, победительница последнего Международного конкурса итальянская арфистка Клаудиа Лючия Ламанна, а также гитаристка и педагог Ирит Эвен-Тов

Кроме того, Клаудиа Лючия Ламанна будет солировать на открытии фестиваля 27 августа 2025 года, которое пройдет под эгидой и в сотрудничестве с посольством Италии в Израиля. Она также проведет мастер-класс на трех последних турах израильского конкурса.

Завершение фестиваля будет отмечено специальным концертом «Невель Эрец», название которого в вольном переводе можно обозначить как «Арфа Земли Израиля». В нем прозвучат красивейшие еврейские песни в уникальных аранжировках для ансамблей арф и вокалистов в исполнении студентов многопрофильного факультета Иерусалимской академии музыки.

Следует упомянуть еще несколько важных событий фестиваля. Арфистка Адина Харуз проведет специальный концерт-лекцию для детей. Еще один концерт, получивший название «Цепочка поколений» – дань уважения первым израильским исполнителям-арфистам от молодого поколения их коллег. И наконец, концерт «Четыре крыла арфы» представит музыку для арфы со всего мира, а также итоговые выступления победителей завершившегося конкурса.

– музыка Дальнего и Ближнего Востока, Ирландии, Южной Америки, Армении и песни на ладино (27 августа, 15:00). Образовательный детский концерт с комментариями – арфистка Адина Харуз (27 августа, 17:00).

– дань памяти пионерам израильской арфы от их творческих преемников (28 августа, 15:00). Концерт лауреатов Пятого конкурса израильской арфы (28 августа, 16:30).

Впервые в истории фестиваля пройдёт отдельный концерт победителей только что завершившегося конкурса.

Каждый вечер в 18:45 в фойе Музыкального центра Яффо будет работать открытая сцена для любителей-арфистов, предоставляющая возможность непрофессиональным арфистам показать свое мастерство. Вход свободный.

Полная программа концертов, конкурсов и мероприятий фестиваля.

Открытие фестиваля: гала-концерт под эгидой Итальянского института культуры в Тель-Авиве. Среда, 27 августа, в 20.00. Солистка Клаудиа Лючия Ламанна (Италия), победительница 21-го международного конкурса арфистов в 2022 году. В концерте прозвучат произведения Баха, Бриттена, Годфруа, Равеля и других композиторов. Стоимость билетов – 90 шек. Для тех, кто имеет право на скидку – 70 шек.

Заключительный концерт «Невель Эрец». Четверг, 28 августа, 20.00. Израильские песни в аранжировках для ансамбля арф и вокалистов. В сотрудничестве с многопрофильным факультетом Иерусалимской музыкальной академии. Билеты по 90 шек, для имеющих право на скидку – 70 шек.

«Четыре крыла арфы». Среда, 27 августа, 15.00. Музыка для арфы Дальнего и Ближнего востока, Ирландии, Южной Америки, Армении и музыка ладино.

В 17.00 пройдет облегченное представление для детей с объяснениями. Его проведет именитая арфистка, ветеран сцены Адина Харуз.

«Цепь поколений». Четверг, 28 августа в 15.00 – дань уважения пионерам-исполнителям арфовой музыки в Израиле от нынешнего поколения артистов.

В 16.30 состоится концерт победителей 5-го Израильского конкурса молодых арфистов. Стоимость билетов 50 шек., для имеющих право на скидку – 40 шек.

Открытая сцена для арфистов-любителей в фойе Музыкального центра каждый вечер в 18.45, вход свободный.

5-й Всеизраильский конкурс арфистов

Среда, 27 августа в 9.00. Первая категория: рычажная и педальная арфа, возраст исполнителей до 13 лет.

В 11.30 вторая категория: рычажная и педальная арфа для исполнителей 14-16 лет.

Четверг, 28 августа. Третья категория: педальная арфа для исполнителей 17-20 лет.

Стоимость билетов – 20 шек, приобретение на месте.

Дополнительная информация и предварительное бронирование билетов: https://www.harpcontest-israel.org.il/he (5-й Израильский фестиваль и конкурс арфистов). Тел: 03-6041808, 054-6299099, WhatsApp http://wa.me 972546299099, а также электронная почта office@harpzamir.co.il

Проведите эти незабываемые два дня среди волшебных звуков арфы, которые наполнят залы и пространства Музыкального центра (ул. Шеарит Исраэль, 10).

Фотографии предоставлены пресс-службой конкурса