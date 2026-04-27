Квартет Роберта Анчиполовского. Программа памяти Сонни Роллинса. Джаз 7 мая в Музее Иланы Гур в Старом Яффо

Саксофон — это голос джаза. Ни один другой инструмент не воплощает свободу, человечность и бесконечную изобретательность импровизации так, как тенор-саксофон. Именно саксофон стал центром великой революции, которую Сонни Роллинс — один из главных тенор-саксофонистов в истории джаза, совершил в середине XX века — и отголоски которой звучат по сей день. Творчество Сонни Роллинса — фундаментальный этап в эволюции джазового языка.

Роллинс появился в эпоху, когда джаз уже знал Чарли Паркера и Диззи Гиллеспи, когда бибоп казался вершиной возможного. Но Сонни Роллинс пошёл дальше. Он превратил саксофон из солирующего инструмента в оркестровое мышление: его ритм был независим от ритм-секции, его тон — мощный, чуть шероховатый, живой — невозможно спутать ни с чем. Роллинс стал первым, кто по-настоящему освободил тенор-саксофон от сопровождения и вывел его в пространство музыкального суверенитета. Сонни придал тенор-саксофону уровень автономности. Он начал практиковать выступления в формате «без фортепиано» (трио: саксофон, контрабас, барабаны), что требовало от духовика колоссальной гармонической ответственности и выносливости.

Музыка Сонни Роллинса впитала блюз и карибские ритмы, бибоп и хард-боп, бросила вызов гармонической логике задолго до Колтрейна — и при этом всегда оставалась мелодичной. Альбомы «Saxophone Colossus», «Way Out West», «A Night at the Village Vanguard» — не просто вехи дискографии, а манифесты нового понимания того, что значит играть джаз. Говорят, именно Роллинс ввёл в обиход практику уличных репетиций: в конце 1950-х он месяцами занимался на Вильямсбургском мосту, чтобы не мешать соседям, — и мост стал частью его легенды.

Квартет Роберта Анчиполовского посвящает Сонни Роллинсу особую программу – музыкальный диалог с наследием Роллинса: в программе прозвучат как культовые произведения, связанные с его именем, так и джазовые стандарты, через которые раскрывается уникальный стиль Сонни.

Роберт Анчиполовский — один из ярких представителей современного джаза, представитель академической джазовой школы, чья манера игры сформировалась под влиянием великих мастеров эпохи бибопа и пост-бопа. Его игра соединяет виртуозность, эмоциональность и уважение к наследию великих мастеров — Чарли Паркера, Декстера Гордона, Сонни Роллинса и Джона Колтрейна. За годы карьеры Роберт выступал и сотрудничал с выдающимися музыкантами мирового джаза – с ветеранами ритм-секций: Джимми Коббом (барабанщиком Майлза Дэвиса), Луисом Хейсом, Кенни Барроном; с духовиками и солистами Филом Вудсом, Рэнди Брекером, Гэри Смулианом, Винсентом Херрингом; с такими вокалистами как Кевин Махогани и Дебора Браун.

Программа демонстрирует, как идеи Роллинса — от раннего бопа до экспериментов с ритмом — продолжают работать в контексте современного квартета.

*****

Квартет Роберта Анчиполовского. Программа памяти Сонни Роллинса

Музей Иланы Гур, четверг, 7 мая 2026 года

Роберт Анчиполовский — тенор-саксофон

Илья Перельштейн — фортепиано

Илан Бронштейн — контрабас

Итай Кан — ударные

https://www.youtube.com/watch?v=lWJKYeuWWAI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=rFBDjDDlS6c

https://www.facebook.com/anchipolovsky

https://www.facebook.com/robert.anchipolovsky

https://www.instagram.com/robert_anchipolovsky/

Программа вечера:

19:00 — открытие дверей и экскурсия по музею

20:00 — концерт в главном зале музея

Бутылка пива на крыше включена в стоимость билета

Билеты — https://www.ilanagoormuseum.org/product/robert-anchipolovsky/ или по телефону 03-6837676.

Свободная рассадка – билеты не нумерованы.

Фото – © Peter Vit